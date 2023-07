L'indice britannique FTSE 100 a reculé lundi, les valeurs liées aux boissons perdant du terrain après les perspectives moroses de la société néerlandaise Heineken, mais l'indice de référence devrait afficher des gains mensuels importants, le ralentissement de l'inflation nationale ayant stimulé l'appétit pour le risque.

Le FTSE 100 a baissé de 0,2 % alors que l'indice britannique des boissons a chuté de 0,9 % après que Heineken, le deuxième brasseur mondial en volume, ait réduit ses prévisions de croissance des bénéfices pour 2023.

"Alors que les investisseurs s'attendaient généralement à une réduction de ses prévisions, une croissance organique de l'EBIT plate ou à un chiffre moyen est décevante", ont déclaré les analystes d'UBS.

Le FTSE 100, qui compte beaucoup d'exportateurs, est en passe d'afficher un gain mensuel de près de 2 % en juillet, car le sentiment de risque a prospéré après que les données du début du mois ont montré que l'inflation nationale avait diminué plus que prévu.

L'indice des moyennes capitalisations FTSE 250, plus axé sur le marché intérieur, a perdu 0,2 %, Marshalls ayant chuté de 8 % après que le fournisseur de produits de construction et de toiture a signalé qu'une reprise des conditions du marché était improbable au cours du second semestre de l'année et a également déclaré qu'il pourrait supprimer environ 250 emplois.

Dr Martens

a progressé de 4 % à la suite d'un rapport selon lequel l'investisseur activiste Sparta Capital a accumulé des actions d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de livres sterling dans le fabricant de bottes britannique.

ICAG, propriétaire de British Airways, a gagné 2,2 % après que deux courtiers ont relevé leur objectif de prix sur le titre.

Groupe mondial de l'éducation

Pearson a dépassé les attentes du marché en enregistrant une croissance de 44 % de son bénéfice au premier semestre et a déclaré être en mesure d'atteindre ses objectifs annuels et à moyen terme. L'action a toutefois effacé les gains antérieurs et était en baisse de 0,7 %.

Les mineurs de métaux industriels ont augmenté de 0,4 %, les prix de la plupart des métaux de base ayant progressé.

À l'avenir, la Banque d'Angleterre devrait relever ses taux d'un quart de point à 5,25 % jeudi, bien que les économistes et les marchés considèrent qu'il existe un risque de répétition de la hausse surprise d'un demi-point de juin, car l'inflation reste plus élevée que dans les autres grandes économies. (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Varun H K et Sonia Cheema)