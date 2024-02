(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en baisse vendredi, la série de pertes du FTSE 100 s'étendant à trois jours, alors que le sentiment en Europe reste tendu malgré un début de journée largement stellaire à New York.

La divergence entre les marchés européens et new-yorkais a peut-être été illustrée par le fait que le S&P 500 a atteint un niveau record, consolidant son statut au-dessus du seuil des 5 000 points.

Le billet vert a terminé la semaine en reprenant ses gains, alors qu'une publication gouvernementale concernant les révisions de l'indice des prix à la consommation n'a pas apporté grand-chose aux haussiers du dollar.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 22,90 points, soit 0,3 %, à 7 572,58 points. Le FTSE 250 a terminé en baisse de 40,40 points, soit 0,2%, à 19 062,32, et l'AIM All-Share a perdu 3,69 points, soit 0,5%, à 747,41.

Sur la semaine, le FTSE 100 et le FTSE 250 ont perdu 0,6 %, tandis que l'AIM All-Share a cédé 0,9 %

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,3 % à 756,87, le Cboe UK 250 a baissé de 0,5 % à 16 463,05, et le Cboe Small Companies a perdu 0,3 % à 14 534,93.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont terminé en baisse de 0,2 %.

À New York, le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,13 %, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,3 % et le Nasdaq Composite de 0,9 %.

Après avoir très brièvement franchi le seuil jeudi, le S&P 500 a ouvert vendredi au-dessus de 5 000 points.

"Alors que le Nasdaq 100 et le S&P 500 atteignent de nouveaux records, ce dernier dépassant la barre des 5 000 points, les indices boursiers européens ont eu du mal à suivre et ont connu une fin de semaine légèrement négative. Le FTSE 100 en particulier a subi une troisième journée consécutive de pertes avant les données de la semaine prochaine sur le chômage, l'inflation, le PIB du quatrième trimestre et les ventes au détail au Royaume-Uni", a commenté Axel Rudolph, analyste chez IG.

Les chiffres du chômage, de l'inflation et de la croissance économique seront suivis de près par la Banque d'Angleterre, la prochaine décision sur les taux d'intérêt devant être prise par Threadneedle Street dans environ six semaines.

Les données sur l'inflation au Royaume-Uni sont publiées mercredi, bien qu'il y ait une autre lecture avant la prochaine décision de la BoE le 20 mars.

Les données sur l'inflation américaine pour janvier sont publiées mardi. Selon le consensus cité par FXStreet, le taux d'inflation annuel des prix à la consommation devrait avoir diminué à 3,0 % en janvier, contre 3,4 % en décembre.

Les données sur l'inflation américaine de la fin de l'année dernière ont été peu révisées, selon les nouvelles données publiées vendredi.

Le Bureau of Labor Statistics a procédé à des révisions minimes des données relatives à l'inflation de l'année dernière, les prix à la consommation hors alimentation et énergie ayant augmenté à un taux annualisé de 3,3 % au cours des trois derniers mois de 2023, ce qui correspond à la lecture précédente.

Les révisions du chiffre global ont également été minimes. L'augmentation mensuelle de décembre a été ramenée à 0,2 % au lieu de 0,3 %, tandis que le chiffre de novembre a augmenté de 0,1 point de pourcentage, également à 0,2 %.

Le dollar s'est replié après la publication de ces chiffres, qui ont été considérés comme favorables à une baisse des taux d'intérêt en mai.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et ses collègues ont déclaré qu'ils avaient besoin de voir plus de preuves que les pressions sur les prix diminuent durablement avant de commencer à réduire les taux d'intérêt.

Fin janvier, M. Powell a réduit les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt en mars, déclarant que ce n'était pas "le cas le plus probable".

La livre était cotée à 1,2632 USD vendredi en fin de journée à Londres, en hausse par rapport à 1,2609 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'établissait à 1,0783 USD, en hausse par rapport à 1,0763 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,31 yens, en baisse par rapport à 149,39 yens.

A Londres, il y a eu peu de mouvements majeurs dans les grandes capitalisations, avec Fresnillo clôturant parmi les pires performances du FTSE 100. Le mineur d'or a terminé en baisse de 3,4 %, suivant la baisse des prix des lingots.

"Après une avalanche d'annonces d'entreprises cette semaine, il n'est pas surprenant que les marchés aient fait une pause vendredi. Les investisseurs ont eu tellement de choses à assimiler de la part d'une multitude de grands noms qu'ils sont épuisés par tous les chiffres", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

L'or était coté à 2 021,73 USD l'once vendredi en fin d'après-midi, en baisse par rapport aux 2 029,31 USD de jeudi et par rapport aux 2 034,63 USD de la semaine dernière. L'or s'est négocié sous la barre des 2 015 USD en début de semaine.

Luca Santos, analyste chez ACY Securities, a commenté : "L'or, symbole séculaire de la richesse et de la stabilité, a récemment été confronté à un défi important, cassant un niveau de soutien technique crucial à 2,017 USD l'once. Cette évolution envoie un signal négatif à la fois pour l'or et pour l'argent. Il est même possible que la chute se poursuive jusqu'au niveau moyen de 1,980 USD l'once, ce qui laisse présager une période difficile pour les investisseurs dans le secteur de l'or".

Récemment, l'entreprise d'emballage DS Smith et le constructeur de maisons Redrow ont fait l'objet d'un intérêt de rachat, augmentant leurs gains de 2,5 % et 0,3 %. Le groupe Mondi envisage de racheter DS Smith, tandis que Redrow a conclu un accord avec Barratt Developments pour la construction de logements.

Barclays va racheter l'activité de banque de détail de Tesco Bank, alors que les grands supermarchés britanniques réduisent leurs incursions dans les services financiers.

Tesco a déclaré qu'il vendrait à Barclays toutes ses activités bancaires dans le domaine des cartes de crédit, des prêts et de l'épargne, tout en conservant d'autres activités de Tesco Bank, notamment l'assurance, les guichets automatiques, l'argent pour les voyages et les cartes-cadeaux. Le supermarché a fait remarquer que ces activités sont peu capitalistiques, rentables et qu'elles sont étroitement liées à son offre principale de vente au détail.

Barclays paiera environ 600 millions de livres sterling pour cette activité, qui existe depuis plus de 25 ans. Tesco a indiqué qu'elle recevrait environ 1 milliard de livres sterling en espèces au total, y compris un dividende spécial de 250 millions de livres sterling versé par Tesco Bank en août dernier.

Les actions de Tesco ont clôturé en légère hausse, tandis que celles de Barclays ont chuté de 0,6 % dans une journée difficile pour les prêteurs cotés à Londres.

Les actions HSBC ont chuté de 1,3 %, ce qui a pesé sur le FTSE 100. NatWest, quant à elle, a cédé 2,2 %, avant de présenter ses résultats annuels la semaine prochaine, vendredi.

Ailleurs à Londres, Evgen Pharma, cotée sur l'AIM, a chuté de 22 % après avoir annoncé qu'elle avait émis un avis de litige avec son partenaire Stalicla, expliquant qu'elle n'avait pas reçu les fonds auxquels elle pensait avoir droit.

"En octobre 2022, Evgen a accordé à Stalicla une licence pour les droits mondiaux de l'actif principal SFX-01 dans les troubles du développement neurologique et la schizophrénie, pour un montant pouvant atteindre 160,5 millions de dollars en paiements d'étape. Un premier versement de 500 000 USD a été effectué d'emblée et le prochain versement prévu de 500 000 USD est dû à l'achèvement de l'étude de phase 1 sur des volontaires humains parrainée par Evgen.

"L'étude de phase 1b sur des volontaires humains a été achevée et le rapport d'étude clinique finalisé en août 2023."

Evgen a déclaré qu'elle estime que le "paiement est maintenant dû".

"Afin d'effectuer le paiement, Evgen a pris la décision de mettre en œuvre officiellement le processus de résolution des litiges détaillé dans l'accord de licence, dont la première étape est l'émission d'un avis de litige. Comme indiqué dans les résultats semestriels d'octobre 2023, Evgen n'a pas anticipé de paiements d'étape de Stalicla dans ses prévisions financières et sa trésorerie reste inchangée", a ajouté la société.

Le baril de pétrole Brent était coté à 82,03 USD vendredi en fin de journée à Londres, contre 81,02 USD jeudi en fin de journée.

Lundi, les marchés financiers de Shanghai et de Tokyo sont fermés pour le Nouvel An chinois et la fête nationale, respectivement.

