Certaines banques, dont Barclays et Standard Chartered, et les majors de la santé AstraZeneca et GSK ont négocié sans droit à un versement de dividendes.

Le blue-chip FTSE 100 était en baisse de 0,2% à 0823 GMT, et s'apprêtait à connaître sa troisième journée consécutive de baisse.

La société d'ingénierie Rolls-Royce a bondi de 15,1% après que le PDG de la société ait prévu une plus grande croissance des bénéfices en 2023 après que les bénéfices de l'année dernière aient dépassé les attentes.

L'indice FTSE 250 midcap, à tendance nationale, a progressé de 0,5 %, John Wood Group Plc ayant fait un bond de 32,3 % en tête de l'indice.

La société d'ingénierie et de services pétroliers a déclaré avoir reçu et rejeté les propositions de rachat d'Apollo Global Management.