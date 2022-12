L'indice blue-chip, en baisse de 0,6 % à 8 h 26 GMT, enregistrera sa plus forte baisse en une journée depuis deux semaines si les pertes se maintiennent. Le FTSE 250, plus axé sur le marché intérieur, était en baisse de 0,7 %.

Les prix des produits de base ont chuté en raison de l'augmentation des cas de COVID en Chine qui a réduit les espoirs de reprise de la demande de carburant pour le plus grand importateur de pétrole brut au monde, alors même qu'il a commencé à démanteler le régime de COVID le plus strict au monde en matière de verrouillage et de tests. [O/R] [MET/L]

Les majors du pétrole BP et Shell ont perdu respectivement 0,7 % et 0,3 %, les prix du brut ayant chuté de plus de 1 %, tandis que les mineurs de métaux de base ont perdu 0,3 %.

Les valeurs de consommation telles que Unilever et British American Tobacco ont également chuté d'environ 0,6 %, pesant sur le FTSE 100.