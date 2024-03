(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en hausse ce mardi, les investisseurs attendant de connaître les chiffres clés de l'inflation aux Etats-Unis vendredi.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 13,39 points, soit 0,2%, à 7 930,96. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 164,11 points, soit 0,8 %, à 19 777,64, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 2,26 points, soit 0,3 %, à 739,52.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,2% à 793,33, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,8% à 17 169,96, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,1% à 14 624,32.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,4%, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,8%.

Les commandes américaines de biens durables ont augmenté en février après deux mois de baisse, selon des données publiées mardi.

Selon le Bureau du recensement américain, les nouvelles commandes de biens durables ont augmenté de 1,4% à 277,9 milliards de dollars en février. Le consensus FXStreet s'attendait à une augmentation de 1,3%.

En janvier, les nouvelles commandes de biens durables ont chuté de 6,1% à 276,7 milliards de dollars. Cela fait suite à une baisse de 0,3 % en décembre.

"Les commandes de biens durables sont un bon indicateur des dépenses d'investissement aux États-Unis. Malheureusement, la faiblesse actuelle suggère que les dépenses d'investissement resteront une contrainte pour la croissance globale, les perspectives économiques des États-Unis pour 2024 étant déterminées par le consommateur", ont déclaré les analystes d'ING.

Cette semaine, les marchés attendent l'indice des prix de base des dépenses personnelles de consommation pour février, qui est la mesure de l'inflation préférée de la Fed. Il devrait être publié vendredi.

Selon FXStreet, l'indice PCE de base devrait rester inchangé à 2,8 % en rythme annuel. Sur une base mensuelle, la lecture devrait diminuer légèrement à 0,3 % en février, contre 0,4 % en janvier.

Kathleen Brooks de XTB a déclaré : "Nous devrons attendre les données de base de l'indice PCE de vendredi pour juger si les trois réductions de taux de la Fed cette année restent raisonnables.

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec le DJIA en hausse de 0,3 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,2 %, et le Nasdaq Composite en hausse de 0,4 %.

La livre était cotée à 1,2626 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, en baisse par rapport à 1,2643 USD à la clôture de lundi. L'euro s'affichait à 1,0828 dollar à la clôture des marchés européens mardi, en baisse par rapport à 1,0838 dollar à la même heure lundi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 151,50 yens, en baisse par rapport à 151,41 yens lundi soir.

Dans le FTSE 100, Marks & Spencer a augmenté de 3,5%, tandis qu'Ocado a augmenté de 2,7%.

L'épicier en ligne Ocado Retail, une coentreprise entre Ocado et Marks & Spencer, a déclaré que les ventes au cours des 13 semaines allant jusqu'au 3 mars ont augmenté de 11 % pour atteindre 645,3 millions de livres sterling, contre 583,7 millions de livres sterling l'année précédente.

Hannah Gibson, directrice générale d'Ocado Retail, a déclaré : "Nous avons bien commencé l'année".

Russ Mould, d'AJ Bell, a quant à lui déclaré : "Toute entreprise commune n'a pas les meilleures perspectives si les participants sont en désaccord les uns avec les autres, mais l'entreprise Ocado Retail a connu une période d'activité robuste malgré les différences entre les partenaires Marks & Spencer et le spécialiste de l'épicerie en ligne Ocado".

En revanche, Auto Trader a chuté de 4,8 % et se retrouve en bas de l'indice.

JPMorgan a placé Auto Trader sous "surveillance de catalyseur négatif" et a réitéré sa note "sous-pondéré" avant les résultats annuels en mai.

La banque a souligné un contexte de marché plus difficile pour 2024 pour le marché automobile basé à Manchester, ainsi que des pertes plus importantes que prévu pour Autorama.

Dans le FTSE 250, Petershill Partners a fait un bond de 9,8 %.

Le groupe d'investissement basé à Londres a déclaré avoir réalisé un bénéfice avant impôt de 397,1 millions USD en 2023, contre une perte avant impôt de 505,1 millions USD l'année précédente. Ce résultat est dû à un gain sur les investissements à la juste valeur de 227,0 millions USD, contre une perte de 806,7 millions USD l'année précédente.

Petershill a proposé un dividende final de 10,1 cents US. Cela porte son dividende total à 15,0 cents US, soit une augmentation de 3,4 % par rapport aux 14,5 cents de l'année précédente.

Petershill a également indiqué qu'elle envisageait de lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 100 millions de dollars, en annonçant qu'elle mettait fin au programme actuel.

John Wood a perdu 7,0 %.

La société d'ingénierie et de conseil basée à Aberdeen, en Écosse, a déclaré que le chiffre d'affaires en 2023 avait augmenté de 7,9 %, passant de 5,47 milliards de dollars à 5,90 milliards de dollars. Sa perte avant impôt s'est réduite à 62,7 millions USD, contre 691,4 millions USD.

Le directeur général Ken Gilmartin a déclaré que Wood Group avait lancé un "programme de simplification pour stimuler l'efficacité". Il vise des économies de coûts annualisées d'environ 60 millions USD à partir de 2025. Le programme se concentrera d'abord sur les coûts centraux, qui devraient être réduits d'environ 10 millions d'USD cette année.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, les actions de Luceco ont bondi de 14 %.

Le fabricant et distributeur d'éclairage basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôt a bondi de 62 % pour atteindre 18,9 millions de livres sterling en 2023, contre 11,7 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a légèrement augmenté de 1,3 %, passant de 206,3 millions de livres sterling à 209 millions de livres sterling.

Le directeur général, John Hornby, a déclaré : "Ces résultats témoignent de la solidité des positions du groupe sur le marché, de la clarté de sa stratégie et de son modèle d'entreprise. Grâce au travail constant de l'équipe, le groupe est extrêmement bien placé pour croître par le biais d'une activité organique et de nouvelles fusions et acquisitions en 2024, grâce à son fort effet de levier opérationnel et à la solidité de son bilan."

Le pétrole Brent était coté à 85,94 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, en baisse par rapport aux 86,06 USD enregistrés lundi.

L'or était coté à 2 176,17 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, en hausse par rapport aux 2 176,03 USD à la clôture des marchés boursiers de lundi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mercredi, Endeavour Mining publiera ses résultats annuels.

Le calendrier économique pour mercredi comprend la confiance des consommateurs et le sentiment économique de la zone euro à 1000 GMT.

Dans la nuit, il y aura des données sur l'inflation des prix à la consommation en Australie.

Par Sophie Rose, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.