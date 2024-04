(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en forte baisse ce vendredi, les commentaires hawkish des responsables de la politique monétaire américaine et les tensions géopolitiques freinant l'enthousiasme.

IG indique que les contrats à terme indiquent que le FTSE 100 devrait ouvrir 97,7 points de moins, soit 1,2 %, à 7 878,19 vendredi. L'indice des grandes capitalisations londoniennes a clôturé en hausse de 38,45 points, soit 0,5 %, à 7 975,89 jeudi.

En Asie, le Nikkei 225 à Tokyo a perdu 2,1%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 0,1%. Les marchés financiers de Shanghai étaient fermés. À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 a baissé de 0,6 %.

À New York, l'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice Nasdaq Composite ont chuté de 1,4 %, tandis que l'indice S&P 500 a perdu 1,2 %.

La confiance en trois baisses de taux de la Réserve fédérale cette année, à partir de juin, est mise à l'épreuve par une série de données récentes indiquant que l'économie américaine reste en mauvaise santé, alors que les responsables de la banque n'ont pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes.

Le directeur de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré jeudi qu'il était possible qu'il n'y ait pas de réductions cette année, qualifiant les chiffres de l'inflation en janvier et février de "légèrement préoccupants" et ajoutant qu'il souhaitait voir davantage de données positives.

Son homologue de Philadelphie, Patrick Harker, a averti que les prix augmentaient encore trop fortement et que "nous ne sommes pas là où nous devons être", tandis que le patron de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il était "intelligent" de prendre le temps de se faire une idée plus claire de la trajectoire de l'inflation.

Les regards se tournent maintenant vers les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi, à 1330 BST, qui devraient montrer que le rythme de la croissance de l'emploi s'est ralenti à 200 000 en mars, par rapport à 275 000 en février, selon FXStreet.

Les chiffres de mercredi de l'entreprise de traitement des salaires ADP ont montré que le secteur privé américain a ajouté plus d'emplois en mars qu'un mois plus tôt.

L'emploi dans le secteur privé a augmenté de 184 000 postes en mars, contre 155 000 en février. La croissance de l'emploi en mars a dépassé le consensus cité par FXStreet de 148 000.

La livre sterling était cotée à 1,2624 USD tôt vendredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2667 USD jeudi. L'euro est passé de 1,0865 USD à 1,0826 USD. Face au yen, le dollar est tombé à 151,16 yens contre 151,67 yens.

Les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ont renforcé le yen.

Selon Reuters, M. Ueda a indiqué que la BoJ pourrait "répondre par une politique monétaire" si les mouvements de change semblent avoir un impact significatif sur l'inflation et les salaires.

Il a également prédit que l'inflation s'accélérerait "de l'été à l'automne" à la suite des dernières négociations salariales. Ces commentaires ont contribué à stimuler le yen et à renforcer les attentes concernant une éventuelle hausse des taux d'intérêt de la part de la BoJ.

Le baril de pétrole Brent a atteint 91,06 USD au début de la journée de vendredi, contre 89,13 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé de conséquences une attaque iranienne contre son pays.

"L'Iran agit contre nous depuis des années, à la fois directement et par l'intermédiaire de ses mandataires ; c'est pourquoi Israël prend des mesures contre l'Iran et ses mandataires, de manière défensive et offensive", a déclaré M. Netanyahu à l'ouverture d'une réunion du cabinet de sécurité israélien jeudi soir, a annoncé son bureau.

"Nous saurons comment nous défendre et nous agirons selon un principe simple : quiconque nous fait du mal ou projette de nous faire du mal, nous lui ferons du mal", a déclaré M. Netanyahu.

Le gouvernement israélien et son allié américain craignent que l'Iran ne se prépare à une attaque imminente, a déclaré le portail d'information Axios, citant des responsables américains et israéliens.

L'or était coté à 2 281,83 USD l'once tôt vendredi, en baisse par rapport aux 2 292,67 USD de la fin de journée de jeudi.

Avant le rapport sur l'emploi américain, le calendrier économique de vendredi comprend l'indice des prix des logements d'Halifax au Royaume-Uni à 0700 BST, avant l'indice des directeurs d'achat dans le secteur de la construction à 0930 BST.

