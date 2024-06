(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse mercredi, dans l'attente d'une série de données PMI des principales économies mondiales.

IG indique que les contrats à terme indiquent que le FTSE 100 devrait ouvrir en hausse de 0,6 % mercredi. L'indice des grandes capitalisations londoniennes a clôturé en baisse de 0,4 % mardi.

La livre sterling était cotée à 1,2768 USD tôt ce mercredi, en baisse par rapport à 1,2786 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi.

L'euro s'échangeait à 1,0876 USD tôt ce mercredi, en baisse par rapport à 1,0881 USD tard mardi. Face au yen, le dollar est coté à 155,64 yens contre 154,89 yens.

Aux Etats-Unis, Wall Street a terminé en hausse, avec un Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,4%, et un S&P 500 et un Nasdaq Composite en hausse de 0,2%.

En Asie, mercredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 1,2 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,3 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,3 %.

L'or était coté à 2 338,70 USD l'once tôt ce mercredi, plus haut que les 2 322,80 USD de mardi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 77,42 USD le baril tôt ce mercredi, en hausse par rapport à 77,01 USD mardi.

Dans le calendrier des entreprises de mercredi, il y a les résultats annuels de B&M European Value Retail, discoverIE Group, vP, Workspace Group, et Ninety One, ainsi que les résultats semestriels de Ramsdens et WH Smith.

Dans le calendrier économique, les indices PMI composites du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des États-Unis et de la zone euro sont attendus.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

