(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse ce jeudi, les investisseurs attendant les données économiques de la journée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et suivant les fortes transactions en Asie.

IG indique que les contrats à terme indiquent que le FTSE 100 ouvrira en hausse de 29,7 points, soit 0,4 %, à 7 649,73 jeudi. L'indice des grandes capitalisations londoniennes a clôturé en baisse de 8,18 points, soit 0,1 %, à 7 620,03 points mercredi.

La dernière série de données économiques du Royaume-Uni, y compris le produit intérieur brut mensuel, sera publiée sous peu. Le PIB devrait avoir augmenté de 0,2% en août, selon le consensus du marché cité par FXStreet, après s'être contracté de 0,5% en juillet.

"Les marchés américains ont terminé la journée en légère hausse, les minutes de la Fed n'apportant pas trop de couleur supplémentaire à l'évolution des taux, avant le rapport sur l'IPC américain d'aujourd'hui," a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,2 % mercredi, le S&P 500 a progressé de 0,4 % et le Nasdaq Composite de 0,7 %.

Une majorité de responsables de la Réserve fédérale s'attend à une nouvelle hausse des taux d'intérêt avant la fin de l'année et a indiqué que la politique monétaire resterait restrictive pendant un certain temps, selon les minutes de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market.

Bien qu'il y ait eu un débat sur la nécessité d'un nouveau resserrement de la politique monétaire, tous les participants du FOMC "ont convenu que la politique devrait rester restrictive pendant un certain temps jusqu'à ce que le comité soit confiant dans le fait que l'inflation se rapproche durablement de son objectif".

La livre sterling était cotée à 1,2318 USD au début de la journée de jeudi, en hausse par rapport à 1,2309 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0631 USD, plus haut que 1,0622 USD. Face au yen, le dollar était coté à 149,12 yens, en hausse par rapport à 149,01 yens.

Le sentiment en Asie a été stimulé par les nouvelles que le fonds souverain de la Chine a acheté des participations dans les plus grandes banques du pays, alimentant la spéculation qu'il pourrait élargir son champ d'action pour soutenir les marchés continentaux en difficulté.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a progressé de 1,7 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 0,8 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 2,0 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en légère hausse.

La société chinoise Central Huijin Investment - une branche de la China Investment Corp, qui pèse 1 400 milliards de dollars - a acheté pour 65 millions de dollars d'actions dans les géants bancaires du pays.

Les analystes ont déclaré que l'achat de participations dans Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank et Industrial and Commercial Bank of China visait à stimuler le sentiment sur les marchés continentaux, qui ont été touchés par les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie. Huijin aurait également l'intention d'augmenter ses avoirs.

L'or était coté à 1 879,26 USD l'once tôt jeudi, en hausse par rapport aux 1 872,58 USD de mercredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 85,62 USD le baril, un peu moins que les 85,84 USD.

Le calendrier économique de jeudi comprend une lecture du produit intérieur brut britannique à 0700 BST, avant l'IPC américain et les dernières lectures des demandes d'emploi à 1330 BST.

L'agenda des entreprises britanniques comprend une déclaration commerciale du transporteur économique easyJet et de la société de transfert d'argent Wise.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

