29 septembre (Reuters) -

L'indice britannique FTSE 100 devrait terminer le trimestre de septembre sur une note positive, vendredi, après que des données ont montré que l'économie britannique s'est mieux comportée qu'on ne le pensait depuis le début de la pandémie.

L'indice FTSE 100 a augmenté de 0,7% à 8h37 GMT et devrait terminer le trimestre de septembre en hausse de 1,7%, après une baisse de 1,3% au trimestre précédent.

Cependant, l'indice de référence est sur la voie d'une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

Le PIB britannique du deuxième trimestre 2023 a augmenté de 1,8 % par rapport aux trois derniers mois de 2019, le dernier trimestre complet avant le début de la pandémie de COVID-19, et la croissance a été plus rapide que celle de l'Allemagne ou de la France.

Le PIB intérieur au deuxième trimestre a été confirmé à 0,2% de plus qu'au trimestre précédent, conformément aux prévisions des économistes interrogés par Reuters, l'Office of National Statistics ayant publié des révisions des données officielles.

La livre sterling a augmenté de 0,3 % par rapport au dollar américain après la publication de ces données.

"L'économie britannique se porte beaucoup mieux et les consommateurs sont plus résistants, ce qui pourrait signifier une nouvelle hausse des taux d'ici la fin de l'année, puis des taux plus élevés pour plus longtemps", a déclaré Anthi Tsouvali, stratège multi-actifs chez State Street Global Markets.

Les traders misent sur une probabilité de 36 % pour que la Banque d'Angleterre augmente ses taux d'intérêt à 5,50 % d'ici la fin de l'année, après que la banque centrale ait maintenu ses taux de manière inattendue la semaine dernière.

Les valeurs de consommation de base et les valeurs discrétionnaires ont augmenté, les biens personnels et les constructeurs de maisons ayant progressé de plus de 2 % chacun, tandis que les détaillants ont augmenté de plus de 1 %.

L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 a bondi de 1,3 %, stimulé par un bond de 10,9 % des actions d'Aston Martin après que le constructeur de voitures de luxe a déclaré que le Yew Tree Consortium du président Lawrence Stroll a augmenté sa participation dans l'entreprise de 3,27 % pour atteindre 26,23 %. Les actions de Severn Trent ont augmenté de 2,1 % après que le fournisseur d'eau britannique a déclaré qu'il lèverait 1 milliard de livres (1,2 milliard de dollars) de nouveaux capitaux.

Ailleurs, les prêteurs britanniques ont approuvé le plus petit nombre de prêts hypothécaires en six mois en août, selon les données.