(Alliance News) - Le FTSE 100 à Londres a été soutenu par les valeurs bancaires mercredi après-midi, après que le dernier test de résistance de la Banque d'Angleterre ait montré que le secteur était "résilient".

L'humeur était généralement positive ailleurs, les investisseurs anticipant que les données américaines de l'après-midi à 1330 BST montreront que l'inflation a diminué.

L'indice FTSE 100 a gagné 80,33 points, soit 1,1 %, à 7 362,85. Le FTSE 250 a gagné 138,76 points, soit 0,8%, à 18 278,85, et l'AIM All-Share a gagné 3,65 points, soit 0,5%, à 742,27.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 1,2 % à 734,53, le Cboe UK 250 était en hausse de 1,1 % à 16 045,05, et le Cboe Small Companies était en hausse marginale à 13 493,08.

Le dernier test de résistance de la Banque d'Angleterre a montré que les principaux prêteurs britanniques seraient en mesure de faire face à un scénario macroéconomique de plus en plus stressant, selon la banque centrale britannique.

Mercredi, la BoE a déclaré que les principales banques britanniques étaient "résistantes à un scénario de stress sévère" dans les résultats de son dernier test de stress cyclique, les huit prêteurs interrogés ayant tous réussi.

La banque centrale britannique a déclaré que le test portait sur un scénario macroéconomique de hausse des taux d'intérêt mondiaux, de "profondes récessions simultanées avec un taux de chômage sensiblement plus élevé au Royaume-Uni et dans les économies mondiales", et de fortes baisses des prix des actifs.

Danni Hewson, analyste chez AJ Bell, a commenté : "Ce sera un soulagement pour les personnes qui s'inquiètent pour le secteur à la suite des difficultés rencontrées par plusieurs banques aux États-Unis et en Europe au début de l'année.

"Alors que tout allait pour le mieux dans les tests de résistance, les perspectives sont loin d'être roses et la réalité commence à s'approcher des scénarios des tests de résistance. Plus les taux d'intérêt augmentent, plus le risque que certains emprunteurs ne soient pas en mesure de rembourser leurs dettes est grand et plus la probabilité d'un effondrement de l'économie est élevée".

Néanmoins, les banques ont donné un coup de pouce au FTSE 100 mercredi. Lloyds Group a progressé de 2,8 %, tandis que NatWest et HSBC ont gagné 1,6 %.

L'attention se portera sur les derniers chiffres de l'inflation américaine. Selon le consensus cité par FXStreet, le taux d'inflation annuel global devrait diminuer à 3,1% en juin, contre 4,0% en mai. Le chiffre de base - qui exclut les aliments et l'énergie - devrait diminuer à 5,0% de 5,3%.

Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets, a commenté : "Le grand risque est que toute décélération au-delà de ce chiffre risque de relancer le débat sur l'atterrissage brutal de l'économie américaine, bien qu'avec de nombreuses valorisations d'actifs si dramatiquement gonflées, tout cela doit être considéré dans son contexte."

La lecture de l'inflation aura également un impact sur la prochaine action de la Réserve fédérale. Actuellement, le marché s'attend toujours à une augmentation de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu plus tard dans le mois.

La Fed devrait ensuite décider de ne pas procéder à une hausse en septembre. Des surprises à la hausse concernant les chiffres de l'inflation d'ici là pourraient toutefois remettre sur la table une nouvelle hausse des taux d'intérêt en septembre.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse avant les données de l'après-midi. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,1 %, tandis que l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite ont progressé de 0,2 %.

La livre était cotée à 1,2924 USD à la mi-journée mercredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2890 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,1019 USD, en hausse par rapport à 1,0987 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,62 yens, en baisse par rapport à 140,66 yens.

Dans le FTSE 100, International Consolidated Airlines a perdu 2,8%. Deutsche Bank a ramené le propriétaire de British Airways de "acheter" à "conserver".

Bunzl a baissé de 2,4%, après que RBC ait abaissé la société de services de distribution de "performance sectorielle" à "sous-performance".

Dans le FTSE 250, JD Wetherspoon a été le plus performant, bondissant de 9,7 %.

La chaîne de pubs et d'hôtels basée à Watford, dans le Hertfordshire, a déclaré que les ventes à périmètre constant au cours des 10 premières semaines de son dernier trimestre étaient en hausse de 11 % par rapport à la même période de l'exercice 2019 avant la pandémie. Depuis le début de l'année, les ventes ont progressé de 7,4% par rapport aux comparateurs prépandémiques.

Par rapport à l'année précédente, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 12 % au dernier trimestre.

Greg Johnson de Shore Capital a déclaré : "[JD Wetherspoon] a traversé l'environnement inflationniste actuel mieux que nous ne l'avions anticipé, soutenu par un secteur des pubs qui s'avère résilient."

Sur l'AIM, Eqtec a fait un bond de 33 % après avoir accepté de vendre à Idex sa participation de 95 % dans le centre de développement du marché français Grande-Combe.

Eqtec est une entreprise technologique basée à Londres qui se concentre sur les nouvelles infrastructures énergétiques distribuées et décarbonées grâce à des solutions de valorisation des déchets pour l'hydrogène, les biocarburants et la production d'énergie. Idex est une société basée en France qui développe des infrastructures énergétiques et décarbonées locales.

Eqtec conservera une participation de 5,0 %. Elle recevra 750 000 euros à l'issue de la transaction. Elle est également éligible à des paiements supplémentaires jusqu'à la mise en service complète du centre de développement du marché français, pour un total pouvant atteindre 750 000 euros.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,7 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a fait un bond de 0,8 %.

Le détaillant en ligne Zalando a bondi de 10 %, ce qui en fait de loin l'action la plus performante du DAX 40. Zalando a progressé dans le cadre d'une lecture croisée positive après que son petit homologue About You, également coté à Francfort, a grimpé de 33 % grâce à une mise à jour commerciale bien accueillie. Le détaillant en ligne Asos, coté à Londres, a fait un bond de 7,6 % et Boohoo a augmenté de 2,9 %.

Le pétrole Brent était coté à 79,40 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en légère hausse par rapport aux 79,28 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 1 934,11 USD l'once, en hausse par rapport à 1 931,42 USD.

En plus des données sur l'inflation américaine, il y aura une annonce sur les taux d'intérêt au Canada à 1500 BST. La banque centrale canadienne devrait augmenter ses taux de 25 points de base à 5,00%.

"La Banque du Canada a surpris les marchés avec une augmentation en juin, et notre scénario de base est que les décideurs politiques suivront avec une autre augmentation de 25 points de base aujourd'hui. Comme indiqué dans notre aperçu, les données depuis la réunion de juin n'ont pas indiqué sans équivoque la direction d'un plus grand resserrement, mais le dernier rapport sur l'emploi a continué à indiquer un marché de l'emploi serré et nous voyons une plus grande chance que la BdC favorise deux hausses consécutives après une pause de cinq mois", ont commenté les analystes d'ING.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.