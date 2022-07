Le FTSE 100, en hausse de 0,1% à 0810 GMT, était en passe de terminer la semaine en hausse.

Les majors pétrolières BP et Shell ont grimpé de 1,4 % et 0,8 %, respectivement, tandis que les mineurs ont ajouté 1,0 %, suivant un rebond des prix des matières premières. [O/R] [MET/L]

Les banques ont chuté de 0,4 % en raison des craintes d'un ralentissement économique, un jour après que la banque centrale de la région ait augmenté les taux d'intérêt de 50 points de base, plus que prévu, lors de sa première hausse en 11 ans.

Les données ont montré que le volume des ventes au détail a diminué de 0,1 % en juin par rapport à mai, mais la tendance reste faible car les ménages luttent contre l'inflation galopante.

L'indice des moyennes capitalisations, axé sur le marché intérieur, est resté stable dans les échanges matinaux.

Beazley a bondi de 10,4 %, l'assureur ayant relevé ses prévisions de rentabilité pour l'ensemble de l'année en raison d'une augmentation des primes de cyber-risque.

BT Group a légèrement progressé de 0,5 %, l'organisme britannique de surveillance de la concurrence ayant approuvé son accord visant à combiner ses activités de diffusion sportive avec Warner Bros Discovery.