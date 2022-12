Le FTSE 100, orienté vers l'exportation, a perdu 0,01%, tandis que le FTSE 250, orienté vers le marché intérieur, a perdu 0,08% à 0827 GMT.

Les banques ont chuté de 0,3 %, mais les gains des entreprises de soins de santé telles que GSK et le secteur de la consommation de base ont permis de limiter les baisses.

Le FTSE a clôturé en baisse jeudi après que l'économie américaine ait rebondi plus rapidement que prévu au troisième trimestre, tandis qu'une autre série de données a montré que le marché du travail restait solide, ce qui a alimenté les craintes que la Réserve fédérale s'en tienne à sa politique monétaire agressive. [MKTS/GLOB]

Chez nous, les données ont montré que la production automobile britannique a augmenté de 5,7 % en novembre, mais est restée en dessous des niveaux pré-pandémiques, car les pénuries mondiales de puces et les problèmes de chaîne d'approvisionnement continuent de nuire au secteur.

L'indice des automobiles et des pièces automobiles est le plus touché cette année, dérapant de plus de 60 % depuis le début de l'année. L'indice était en hausse de 0,4 % vendredi.

Parmi les valeurs individuelles, Hurricane Energy Plc a augmenté de 4,9 % après que l'investisseur activiste Crystal Amber Fund ait envoyé une notification au groupe pour convoquer une assemblée générale proposant un changement de direction.

La Bourse de Londres fermera à 1230 GMT et sera fermée lundi et mardi pour les vacances.