(Alliance News) - Le FTSE 100 a commencé la semaine sur une note négative à l'ouverture du marché lundi, avec des baisses de prix pour les actions des matières premières.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 23,43 points, soit 0,3%, à 7 666,18. Le FTSE 250 était en hausse de 64,06 points, 0,3 %, à 19 274,45, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,4 point, 0,1 %, à 750,83.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3% à 765,81, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,4% à 16 782,47, et le Cboe Small Companies était stable à 14 958,58.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère hausse.

Dans le FTSE 100, les majors pétrolières Shell et BP ont chuté respectivement de 2,2 % et 0,9 %, le pétrole brent s'échangeant à 78,00 USD le baril, en baisse par rapport aux 78,82 USD de la fin de journée de vendredi.

Shell a également fait le point sur les perspectives pour le quatrième trimestre 2023, avant la publication de ses résultats définitifs le mois prochain. Pour Integrated Gas, elle s'attend à une production de 880 000 à 920 000 barils de pétrole par jour. Le négoce et l'optimisation dans la division devraient être "nettement plus élevés" qu'au trimestre précédent, en raison de "la saisonnalité et des opportunités d'optimisation accrues". Pour l'Amont, la production devrait se situer entre 1,83 et 1,93 million de barils par jour.

Cette annonce a été faite alors que la société a indiqué qu'elle devait faire face à des charges de dépréciation d'un montant de 4,5 milliards USD pour le dernier trimestre. Cela est dû en partie aux actifs liés à son centre de raffinage et de produits chimiques de Singapour, que la société basée à Londres chercherait à vendre.

Les sociétés minières étaient également dans le rouge, avec Endeavour Mining en baisse de 2,0 %, après une chute brutale à la fin de la semaine dernière suite au limogeage de son directeur général. Fresnillo, Anglo American et Glencore ont chacun baissé de 1,2 %.

L'or était coté à 2 029,83 USD l'once tôt lundi, en baisse par rapport aux 2 051,00 USD de vendredi.

Dans le FTSE 250, Plus500 a bondi de 6,0 % après avoir déclaré que les revenus et les bénéfices de l'année complète étaient "nettement supérieurs" aux attentes du marché et qu'elle envisageait l'année à venir avec une "confiance continue".

La société de technologie financière basée à Londres, qui fournit des services de négociation en ligne, a déclaré qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 725 millions de dollars pour 2023, en baisse de 13% par rapport à 832,6 millions de dollars en 2022. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait s'élever à 340 millions de dollars, soit une baisse de 25 % par rapport aux 453,8 millions de dollars.

Ces chiffres sont à comparer aux prévisions des analystes compilées par la société, qui tablaient en octobre sur un chiffre d'affaires de 645 millions d'USD et un Ebitda de 300 millions d'USD.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, CMC Markets a bondi de 20 %.

La société de plateforme de trading en ligne a déclaré avoir enregistré une forte performance au cours du troisième trimestre de son exercice financier. "Cette performance est due à l'amélioration des conditions de marché et à l'augmentation de la contribution des activités B2B et institutionnelles, le groupe bénéficiant des investissements à long terme dans ce domaine", a expliqué CMC Markets.

Le groupe prévoit désormais un résultat d'exploitation net annuel compris entre 290 et 310 millions de livres sterling, contre une fourchette de 250 à 280 millions de livres sterling précédemment annoncée.

Entre-temps, le dollar a gagné du terrain par rapport aux principales devises au cours du week-end.

La livre sterling était cotée à 1,2713 USD au début de la journée de lundi, en baisse par rapport à 1,2738 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,0947 USD, en baisse par rapport à 1,0966 USD. Face au yen, le dollar était coté à 144,40 yens, en hausse par rapport à 144,29 yens.

Vendredi, les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis ont montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en décembre. Cela a conduit certains à revoir à la baisse les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2024, bien qu'une réduction de 25 points de base en mars soit encore largement anticipée.

Toutefois, la quasi-stagnation du secteur des services américains constatée vendredi par l'Institute of Supply Management est "très préoccupante pour ceux qui cherchent un canari", selon Stephen Innes, associé gérant de SPI Asset Management.

"Il s'agit d'un signal d'alarme potentiel qui doit être confirmé par d'autres indicateurs économiques", a-t-il ajouté.

L'attention se porte désormais sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis, qui sera publiée jeudi.

Aux États-Unis, vendredi, Wall Street a terminé en légère hausse, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite augmentant tous deux de 0,1 %, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,2 %.

Les législateurs américains ont annoncé dimanche un accord bipartisan sur les totaux de financement pour l'année fiscale 2024, qui marque une étape vers la prévention d'une fermeture imminente du gouvernement en cette année d'élection présidentielle.

L'accord sur un plafond de dépenses fédérales d'environ 1 600 milliards de dollars a été annoncé par le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et les dirigeants démocrates du Congrès après des semaines de négociations.

"Une percée dans les négociations pour éviter une fermeture du gouvernement est rassurante, mais l'accord sur les dépenses convenu par les leaders républicains et démocrates doit encore être adopté par le Congrès", a noté Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a laissé entendre que les réductions d'impôts préélectorales seraient accordées sur la base de "décisions difficiles pour contrôler les aides sociales".

Le Premier ministre a déclaré qu'il était "prioritaire" de "continuer à réduire les impôts des citoyens" après l'introduction samedi d'une réduction de 2 pence de l'assurance nationale, qui avait été annoncée dans la déclaration d'automne. Au cours du week-end, le chancelier Jeremy Hunt a déclaré qu'il ne savait pas s'il pouvait se permettre de réduire les impôts.

En Asie, les marchés financiers étaient fermés lundi à l'occasion du "Coming of Age Day". En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 1,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 1,9 %. À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 0,5 %.

A venir sur le calendrier économique de lundi, il y aura la confiance des consommateurs de la zone euro et les ventes au détail à 1000 GMT.

Vendredi, il y aura les résultats des banques américaines Bank of America, Wells Fargo, Citigroup et JPMorgan.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

