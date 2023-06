(Alliance News) - Les actions à Londres ont terminé en grande partie dans le rouge vendredi, les investisseurs envisageant avec inquiétude deux semaines chargées en décisions sur les taux d'intérêt des banques centrales.

"Les hausses de taux surprises de cette semaine par la [Reserve Bank of Austraia] et la [Bank of Canada] ne devraient pas être reproduites lors des réunions monétaires de la [Réserve fédérale américaine], de la [Banque centrale européenne] et de la [Banque du Japon] la semaine prochaine... Néanmoins, les données sur l'inflation américaine pourraient ajouter un peu de volatilité au mélange," a déclaré Axel Rudolph, analyste de marché senior chez IG.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 37,38 points, soit 0,5 %, à 7 562,36 vendredi, terminant la semaine en baisse de 0,6 %.

L'indice FTSE 250 a clôturé en baisse de 15,89 points, soit 0,1 %, à 19 091,66 et a terminé la semaine en baisse de 0,3 %. L'AIM All-Share a clôturé en hausse de 0,44 point, soit 0,1 %, à 793,34, et a terminé la semaine en hausse de 0,2 %.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,5 % à 754,18, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,3 % à 16 640,47, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,5 % à 13 219,06.

La Réserve fédérale américaine annoncera sa prochaine décision sur les taux d'intérêt mercredi prochain.

Les marchés considèrent qu'il y a 72 % de chances que la banque centrale maintienne les taux d'intérêt américains, le reste s'attendant à une nouvelle hausse de 25 points de base. Une estimation de l'inflation américaine mardi pourrait toutefois ajouter un peu de volatilité à ces attentes.

Selon le consensus cité par FXStreet, le taux d'inflation annuel devrait diminuer à 4,2 % en mai, contre 4,9 % en avril. Francesco Pesole chez ING a déclaré que la lecture de l'inflation était un "événement à risque" avec le potentiel de "faire pencher la balance vers une hausse".

La Banque centrale européenne annoncera sa décision sur les taux d'intérêt le lendemain de celle de la Fed, les marchés s'attendant à une nouvelle hausse de 25 points de base de la part de la banque centrale basée à Francfort, dans un contexte d'inflation obstinément élevée dans la zone euro.

La Banque du Japon dévoilera sa décision le même jour que la BCE, bien que l'on s'attende à ce que la banque centrale japonaise maintienne le statu quo.

La Banque d'Angleterre occupera le devant de la scène une semaine plus tard.

Ces décisions feront suite à deux hausses de taux surprises de la Banque du Canada et de la Banque de réserve d'Australie, mardi et mercredi de cette semaine. Les décisions de la RBA et de la BoC ont fait craindre aux marchés que d'autres banques centrales, encore plus importantes, ne leur emboîtent le pas.

Dans ce contexte, le dollar s'est largement renforcé.

La livre était cotée à 1,2577 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, contre 1,2541 USD à la clôture de jeudi. Dans le même temps, l'euro s'est établi à 1,0750 USD, en baisse par rapport à 1,0774 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,33 yens, en hausse par rapport aux 139,05 yens de la fin de journée de jeudi.

A Londres, Croda International a été le plus mauvais élève des valeurs vedettes vendredi, terminant en baisse de 16% après avoir lancé un avertissement sur ses bénéfices, alors qu'il est confronté à un déstockage de la part de ses clients.

Croda fournit des produits chimiques pour les secteurs des soins personnels, des parfums, des produits pharmaceutiques et des produits phytosanitaires. Les volumes de vente de sa branche Consumer Care ont baissé d'un pourcentage à deux chiffres par rapport à l'année précédente pour les cinq mois se terminant le 31 mai.

Le déstockage des clients devant se poursuivre dans sa division axée sur les consommateurs, Croda prévoit maintenant un bénéfice avant impôts de 370 à 400 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, soit une baisse de 52 % par rapport aux 780 millions de livres sterling de 2022.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que Croda restait néanmoins une "entreprise de qualité" avec un montant "décent" de crédit en banque. Cependant, il a averti que la société devait s'assurer de "mieux communiquer avec le marché" afin d'éviter le genre de "choc des bénéfices" qu'elle a servi vendredi.

Dans le FTSE 250, Network International a grimpé de 5,6 % à 383,28 pence.

Le fournisseur de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré qu'il avait accepté un rachat par des entités soutenues par la société de capital-investissement Brookfield Asset Management, basée à Toronto.

Brookfield paiera 400 pence par action Network International, soit une prime de 64 % par rapport au cours de l'action Network International de 243,6 pence à la clôture du marché le 12 avril, la veille du jour où l'entreprise a reçu un premier intérêt pour le rachat.

L'offre de rachat donne à Network International une valeur de 2,2 milliards de livres sterling. Elle nécessite l'approbation de 75 % des actionnaires votants lors d'une réunion du tribunal et d'une assemblée générale.

Network International prévoit que la réunion du tribunal et l'assemblée générale se tiendront en juillet ou début août, et que le rachat sera effectif au cours du dernier trimestre 2023.

Ailleurs à Londres, Alfa Financial Software a clôturé en baisse de 0,5 % à 173,69 pence.

Le fournisseur de logiciels a confirmé qu'il avait reçu un certain nombre de propositions de rachat non obligatoires et non résolues de la part de l'investisseur EQT basé à Stockholm.

Alfa a déclaré que la dernière proposition était de 208 pence par action en espèces, les actionnaires ayant la possibilité d'opter pour une offre alternative partielle d'actions non cotées. Cela représente une prime de 19 % par rapport au cours de clôture de 174,50 pence le jeudi, dernier jour ouvrable avant l'annonce.

Sur l'AIM, Itsarm a fait un bond de 77 % après avoir déclaré qu'une requête de mise en liquidation serait examinée le 26 juillet, à la suite de l'annonce faite lundi de sa proposition de liquidation obligatoire.

Itarm - anciennement In The Style Group PLC - est une coquille vide depuis le mois de mars, après avoir vendu sa seule filiale opérationnelle In The Style Fashion Ltd pour 1,2 million de livres sterling.

La décision de liquidation obligatoire a été prise à la suite du vote de 62 % des actionnaires en faveur de la liquidation volontaire le 26 mai, ce qui est inférieur à la majorité requise, non définie, pour que la résolution soit adoptée.

Lundi, Itsarm a déclaré que les créanciers de la société "subiraient un préjudice si la société n'était pas placée immédiatement en procédure formelle d'insolvabilité".

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en baisse de 0,3 %.

À New York, les actions étaient en hausse à la clôture de Londres, l'indice Dow Jones Industrial Average progressant de 0,1 %, l'indice S&P 500 de 0,2 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,3 %.

L'indice S&P 500 a augmenté de 0,6 % pour atteindre 4 293,93 points jeudi, ce qui le place 20 % au-dessus de son niveau de clôture du 12 octobre, qui était de 3 577,03 points, ce qui correspond à la définition acceptée d'un marché haussier.

Tesla, Advanced Micro Devices et Meta Platforms, propriétaire de Facebook, ont réalisé des gains considérables depuis le début de l'année 2023, contribuant à propulser l'indice S&P malgré les inquiétudes concernant l'économie mondiale.

Le pétrole Brent était coté à 76,12 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en baisse par rapport aux 76,28 USD de jeudi. L'or était coté à 1 961,75 USD l'once, en baisse par rapport à 1 966,33 USD.

Outre une série de décisions très attendues sur les taux d'intérêt, le calendrier économique de la semaine prochaine prévoit une estimation de l'inflation américaine mardi, une estimation du PIB britannique mercredi et une estimation de l'inflation européenne vendredi.

