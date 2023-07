(Alliance News) - Les actions sont appelées à baisser à Londres ce jeudi, après que les minutes optimistes de la Réserve fédérale américaine aient une fois de plus donné lieu à des craintes concernant les taux d'intérêt.

Le compte-rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale, publié mercredi, a montré que la banque centrale s'engageait à relever encore les taux d'intérêt, bien qu'elle ait marqué une pause le mois dernier.

Les responsables de la Fed ont indiqué qu'ils prévoyaient de reprendre les hausses de taux, estimant qu'un resserrement supplémentaire était nécessaire pour maîtriser l'inflation dans la plus grande économie du monde.

"Presque tous les participants ont noté que, dans leurs projections économiques, ils estimaient que des augmentations supplémentaires du taux cible des fonds fédéraux au cours de l'année 2023 seraient appropriées", selon les minutes de la réunion de juin du Comité fédéral de l'open market.

"Le compte-rendu a confirmé la volonté de la Fed de poursuivre le resserrement des conditions monétaires et a renforcé les attentes de hausse de la Fed", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Au Royaume-Uni, les dirigeants des banques rencontrent les responsables de la Financial Conduct Authority pour discuter des inquiétudes concernant le retard des taux d'épargne par rapport au coût des prêts hypothécaires. abrdn a déclaré que les perspectives de croissance de la clientèle en 2023 étaient "modérées" en raison des conditions du marché. Jet2 a renoué avec les bénéfices et a annoncé le départ de son président exécutif Philip Meeson.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 33,1 points, 0,4%, à 7 409,00

----------

Hang Seng : en baisse de 2,9 % à 18 561,15

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,7% à 32 773,02

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,2% à 7 163,40

----------

DJIA : clôture en baisse de 129,83 points, 0,4%, à 34 288,64

S&P 500 : clôture en baisse de 0,2% à 4 446,82

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,2% à 13 791,65

----------

EUR : en baisse à 1,0852 USD (1,0876 USD)

GBP : baisse à 1,2708 USD (1,2718 USD)

USD : en baisse à JPY143,72 (JPY144,53)

Or : en baisse à 1 919,59 USD l'once (1 924,40 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 76,40 USD le baril (76,54 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

11:00 CEST Commerce de détail de l'UE

09:30 BST PMI de la construction au Royaume-Uni

09:30 BST UK BoE decision maker panel data

07:30 EDT Rapport Challenger sur les suppressions d'emplois aux Etats-Unis

08:15 EDT Rapport national sur l'emploi ADP (États-Unis)

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis

09:45 EDT US S&P Global services PMI

10:00 EDT US ISM services PMI

10:00 EDT Enquête sur la rotation de la main-d'œuvre aux Etats-Unis

16:30 EDT US Foreign Central Bank Holdings (en anglais)

16:30 EDT Emprunts au guichet d'escompte fédéral américain

----------

Un député conservateur a exhorté la Banque d'Angleterre à faire preuve de "patience" et à laisser l'inflation baisser au lieu de continuer à relever les taux d'intérêt à la lumière des pressions croissantes du marché. Robert Syms a profité d'un débat d'ajournement aux Communes pour exprimer ses inquiétudes quant aux "effets pernicieux" de la planche à billets et de l'inflation dans l'économie britannique. Il a mis en garde la Banque d'Angleterre contre la tentation de céder aux pressions : "Je crains que l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur l'économie ne se soit pas encore fait sentir et que la Banque se sente de temps à autre sous pression. "En particulier, à une époque où les marchés financiers mettent la banque à l'épreuve, et où les informations sont diffusées 24 heures sur 24, la pression sera de continuer à augmenter les taux.

----------

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a averti que les gestionnaires d'actifs devaient mieux contrôler leurs niveaux de liquidité, car un manquement à cet égard pourrait entraîner "des risques sérieux pour les investisseurs et pour la stabilité du marché au sens large". L'organisme de surveillance a appelé les gestionnaires d'actifs à "revoir la gestion des liquidités dans les fonds". "Dans l'état actuel des choses, les lacunes observées dans la gestion des liquidités pourraient entraîner un risque de préjudice pour les investisseurs", a déclaré la FCA. "Bien que certaines entreprises aient fait preuve de normes très élevées, l'examen soulignant les bonnes pratiques observées, il y avait une grande disparité dans la qualité de la conformité avec les normes réglementaires et la profondeur de l'expertise en matière de gestion du risque de liquidité.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan relève Smurfit Kappa à "surpondérer" (neutre) - objectif de prix 36 (38) EUR

----------

JPMorgan relève Mondi à "surpondérer" (neutre) - objectif de cours 1.355 (1.606) pence

----------

RBC relève Smiths à 'sector perform' (underperform) - objectif de cours 1.775 (1.650) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

abrdn a présenté son ambition de "construire une position de leader sur le marché de la richesse personnelle au Royaume-Uni", ainsi que certains objectifs financiers. L'investisseur et gestionnaire d'actifs vise un taux de croissance annuel composé à un chiffre moyen de sa clientèle totale au cours des cinq prochaines années, mais a déclaré que ses perspectives pour 2023 sont "modérées" en raison des conditions du marché. La société basée à Édimbourg a déclaré qu'elle cherchait à accroître sa part de marché dans les transactions commerciales, ce qui sera stimulé par "l'augmentation du nombre de clients et le pipeline de nouveaux services de négociation et d'améliorations de la proposition".

----------

Les dirigeants des banques rencontrent jeudi des représentants de la Financial Conduct Authority pour discuter des inquiétudes concernant les taux d'intérêt pour les épargnants qui sont inférieurs au coût des prêts hypothécaires. Les dirigeants de HSBC, NatWest, Lloyds et Barclays devraient être présents. Selon les données de Moneyfactscompare.co.uk, le taux moyen d'accès facile à l'épargne proposé mercredi était de 2,48 %. Les taux hypothécaires fixes moyens à deux et cinq ans ont récemment franchi la barre des 6 % pour la première fois cette année, après avoir été supérieurs à 6 % pendant la période de volatilité du marché qui a suivi le mini-budget de l'automne dernier. Le taux de base de la Banque d'Angleterre est actuellement de 5,00 %, après avoir augmenté 13 fois de suite pour tenter de maîtriser une inflation obstinément élevée.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Le détaillant d'électronique Currys a fait état d'une "année très mitigée". Au cours de l'exercice clos le 29 avril, son bénéfice annuel s'est situé dans le haut de la fourchette des prévisions, avec un bénéfice avant impôts ajusté de 119 millions de livres sterling, en baisse de 38 % par rapport au chiffre retraité de 192 millions de livres sterling. Sur une base statutaire, il est passé d'un bénéfice de 126 millions de livres sterling à une perte avant impôt de 450 millions de livres sterling, en raison d'une dépréciation du goodwill de 511 millions de livres sterling liée à la fusion de Dixons Carphone en 2014. Le chiffre d'affaires a diminué de 6,2 %, passant de 10,14 milliards de livres sterling à 9,51 milliards de livres sterling, avec une baisse du chiffre d'affaires au Royaume-Uni et en Irlande ainsi que dans les pays nordiques, mais une augmentation en Grèce. L'entreprise n'a pas déclaré de dividende final pour l'année, après avoir versé 2,15 pence l'année précédente. Currys a déclaré qu'elle prévoyait des dépenses d'investissement de 80 millions de livres sterling pour l'exercice 2024, soit une baisse de 25 % par rapport à l'année précédente, en raison d'une diminution des dépenses de "transformation". Elle s'attend également à des coûts exceptionnels nets d'environ 50 millions de livres sterling, en raison de coûts immobiliers supplémentaires et de la restructuration. Les transactions au début de l'année ont été conformes à ses attentes, a déclaré la société.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le groupe de voyages de loisirs Jet2 a fait état d'une bonne année commerciale, ainsi que du départ de son président exécutif. Au cours des 12 mois précédant le 31 mars, le chiffre d'affaires a été multiplié par rapport à l'année précédente, passant de 1,2 milliard de livres sterling à 5,03 milliards de livres sterling, et a également dépassé de 40 % les prévisions pour 2020. L'entreprise a enregistré un bénéfice avant impôts de 371 millions de livres sterling, contre une perte de 388,8 millions de livres sterling un an plus tôt, et a plus que doublé son bénéfice par rapport à l'exercice 2020. Elle a déclaré un dividende final de 8,0 pence, alors qu'elle n'avait rien versé l'année précédente. "Nous continuons à croire que les vacances à forfait de bout en bout sont un produit résistant et populaire, en particulier pendant les périodes économiques difficiles", a déclaré l'entreprise. Elle a noté que les marges se maintenaient malgré la hausse des coûts, grâce à une tarification solide de ses vacances à forfait et de ses produits de vols secs. Par ailleurs, Jet2 a annoncé que le président exécutif Philip Meeson se retirerait du conseil d'administration. "Philip a acheté l'entreprise en 1983, alors qu'il s'agissait d'une petite compagnie aérienne de fret et d'une société de distribution desservant les îles Anglo-Normandes. La société a ensuite été cotée en bourse en novembre 1988", a déclaré Jet2. M. Meeson deviendra président non exécutif dans le courant de l'année et restera à ce poste jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

----------

