(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient mitigés à la mi-journée mercredi, alors que les investisseurs attendent nerveusement les minutes de la réunion de janvier du Federal Open Market Committee.

Le FTSE 100 était en baisse par rapport à ses homologues européens, l'indice ayant été plombé par les faibles bénéfices de HSBC et de Glencore.

L'indice FTSE 100 a perdu 66,87 points, soit 0,9 %, à 7 652,34 points. Le FTSE 250 était en hausse de 14,84 points, 0,1%, à 19 124,47, et l'AIM All-Share était en baisse de 2,14 points, 0,3%, à 750,91.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,8% à 766,74, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,2% à 16 552,91, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 14 465,60.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2%.

Les marchés sont restés frileux avant deux événements majeurs mercredi qui pourraient avoir une influence significative sur la direction des actions dans les semaines à venir. Ce soir, nous recevrons le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt ainsi que les résultats trimestriels de Nvidia. Ces deux éléments ont le pouvoir de modifier le sentiment des investisseurs, a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

Nvidia a chuté de 4,4 % à New York mardi avant les résultats du quatrième trimestre, qui sont attendus après la cloche de clôture à New York.

Le procès-verbal de la réunion de janvier du Comité fédéral de l'open market sera publié. Lors de cette réunion, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu'une réduction des taux d'intérêt en mars n'était pas le "cas le plus probable". Depuis ses commentaires, les chiffres élevés de l'inflation des prix à la consommation et des prix de gros ont soutenu cette position attentiste.

Les actions à New York ont été appelées à la baisse, suggérant un sentiment de nervosité autour des minutes. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 sont tous deux en baisse de 0,2 %, et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,4 %.

Les regards se sont également portés sur la politique des taux d'intérêt au Royaume-Uni, suite aux commentaires d'Andrew Bailey.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré mardi, lors d'une réunion de la commission du Trésor, que la récession au Royaume-Uni était "très faible". M. Bailey a déclaré que, par rapport aux récessions qui remontent aux années 1970, la réduction cumulée de 0,5 % du produit intérieur brut au cours des troisième et quatrième trimestres était "la plus faible, et de loin".

M. Bailey a également indiqué qu'il n'était pas nécessaire que l'inflation atteigne 2 % pour que la banque commence à réduire les taux d'intérêt.

La livre était cotée à 1,2608 USD mercredi midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2649 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0796 USD, en baisse par rapport à 1,0818 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,04 yens, en hausse par rapport à 149,84 yens.

Dans le FTSE 100, HSBC a mené les pertes, chutant de 7,3 %.

HSBC a annoncé de nouveaux rachats d'actions alors que son bénéfice annuel a grimpé en flèche grâce à la hausse des taux d'intérêt, bien que sa performance au quatrième trimestre ait souffert d'une dépréciation.

Le prêteur centré sur l'Asie a déclaré que le bénéfice avant impôt en 2023 a bondi de 78 %, passant de 17,06 milliards de dollars à 30,35 milliards de dollars.

Le revenu total a augmenté de 30 % pour atteindre 66,06 milliards de dollars, contre 50,62 milliards de dollars.

HSBC a déclaré avoir approuvé un quatrième dividende intérimaire de 0,31 USD par action, ce qui porte le dividende total à 0,61 USD par action, soit près du double du dividende de 0,32 USD en 2022. HSBC a également indiqué qu'elle commencerait à racheter des actions pour un montant maximum de 2,0 milliards de dollars, ce qui devrait être terminé avant l'annonce de ses résultats du premier trimestre.

Les résultats de Glencore ont également été décevants. Ses actions ont chuté de 3,9 %.

Le groupe minier diversifié basé à Barr, en Suisse, a déclaré que le revenu net en 2023 a chuté de 75 % à 4,28 milliards USD, contre 17,32 milliards USD l'année précédente, tandis que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a diminué de moitié, passant de 34,06 milliards USD à 17,10 milliards USD.

Le chiffre d'affaires a baissé de 15 %, passant de 255,98 milliards de dollars en 2022 à 217,83 milliards de dollars.

Glencore a réduit le dividende à 0,13 USD par action après avoir versé 0,56 USD par action en 2022, tout en signalant une augmentation de la dette à 4,92 milliards USD, contre 75 millions USD en 2022.

Dans le FTSE 250, C&C a augmenté de 2,2 %.

Le fabricant et distributeur de boissons basé à Dublin a déclaré qu'il lancerait son programme de rachat d'actions de 15 millions d'euros vendredi prochain. Ce rachat fait partie du plan de la société visant à restituer jusqu'à 150 millions d'euros aux actionnaires au cours des trois prochains exercices, comme annoncé en octobre.

Sur l'AIM de Londres, Zinnwald Lithium a fait un bond de 40 %.

La société de développement du lithium a publié une estimation actualisée des ressources minérales indépendantes pour son projet de lithium Zinnwald, qu'elle détient à 100 % et qui est situé en Saxe, dans l'est de l'Allemagne.

Elle a déclaré que la mise à jour de l'ERM 2024 incorpore 26 911 mètres de nouveau forage au diamant à travers 84 trous de forage et un modèle géologique réinterprété et mis à jour depuis l'ERM précédente qui a été publiée en septembre 2018.

Zinnwald a souligné une augmentation de 445 % des tonnes et de 243 % du lithium contenu dans la catégorie mesurée et indiquée par rapport à la précédente ERM de 2018.

Le pétrole Brent était coté à 81,74 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en baisse par rapport à 82,09 USD à la fin de la journée de mardi.

L'or était coté à 2 027,98 USD l'once, en hausse par rapport à 2 027,87 USD.

Toujours à venir sur le calendrier économique de mercredi, il y a les données de confiance des consommateurs de la zone euro à 1500 GMT.

En outre, il y aura également des regards sur les discours de certains membres de la banque centrale. Au Royaume-Uni, Swati Dhingra, membre du comité de la Banque d'Angleterre, s'exprimera. Aux Etats-Unis, le gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, s'exprimera également.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.