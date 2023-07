(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte mardi, les investisseurs digérant des données contradictoires sur le chômage au Royaume-Uni.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 5,90 points, soit 0,1%, à 7 267,89.

L'indice des grandes capitalisations a été freiné par une livre sterling plus forte, mais a été stimulé par la hausse des prix des actions minières, dans la perspective de mesures de relance en Chine.

Le FTSE 250 a gagné 104,55 points, soit 0,6 %, à 18 132,51 points, et l'AIM All-Share a gagné 1,81 point, soit 0,3 %, à 740,53 points.

Le Cboe UK 100 est resté stable à 725,21, le Cboe UK 250 a progressé de 0,6% à 15 881,18, et le Cboe Small Companies a légèrement baissé à 13 431,79.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %.

La livre a dépassé les 1,29 USD, après des chiffres d'inflation salariale plus élevés que prévu au Royaume-Uni.

Au cours des trois mois précédant le mois de mai, la croissance annuelle du salaire total moyen, y compris les primes, s'est accélérée pour atteindre 6,9 %, contre 6,7 % au cours du trimestre précédent. Les chiffres de mai ont dépassé le consensus de 6,8 % cité par FXStreet.

"Il y a quelques mois, il semblait que la croissance des salaires au Royaume-Uni avait atteint son maximum. Aujourd'hui, elle atteint son rythme le plus rapide et, en fonction des chiffres de l'inflation de la semaine prochaine, elle pourrait pousser la Banque d'Angleterre à procéder à une nouvelle hausse des taux de 50 points de base en août", a déclaré ING.

Cependant, les données ont été quelque peu "mitigées", étant donné que le chômage a augmenté de manière inattendue de 4,0 %. Les prévisionnistes s'attendaient à ce qu'il reste inchangé à 3,8 %.

Cette hausse indique un relâchement du marché du travail - une évolution dont la BoE se réjouira.

La livre sterling était cotée à 1,2901 USD au début de la journée de mardi, soit plus que les 1,2828 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi.

La livre sterling a également bénéficié de la faiblesse du dollar, ainsi que de la rhétorique hawkish du directeur de la BoE et du chancelier britannique.

S'exprimant à la Mansion House de Londres, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a promis que la banque centrale devait "aller jusqu'au bout" pour ramener rapidement l'inflation à la baisse. M. Bailey a souligné qu'une inflation "inacceptablement élevée" était actuellement sa "préoccupation majeure".

Parallèlement, le chancelier britannique Jeremy Hunt a déclaré qu'il donnait la priorité à la lutte contre l'inflation plutôt qu'aux réductions d'impôts, ce qui a porté un coup aux députés conservateurs qui réclament un cadeau préélectoral.

L'euro s'est échangé à 1,1013 USD tôt mardi, contre 1,0984 USD tard lundi. Face au yen, le dollar était coté à 140,60 yens, en baisse par rapport à 141,52 yens.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé dans le vert, avec un Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,6 %, un S&P 500 en hausse de 0,2 % et un Nasdaq Composite en hausse de 0,2 %.

Le sentiment outre-Atlantique était quelque peu timide avant la publication de l'inflation des prix à la consommation de mercredi et le début de la saison des bénéfices. Les grandes banques, dont Citigroup, Wells Fargo et JPMorgan, publieront leurs résultats du deuxième trimestre vendredi.

En Chine, les actions ont été stimulées par la perspective de mesures de soutien économique de la part de Pékin.

Le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 1,1 % en fin d'échanges.

Les autorités chinoises ont exhorté lundi les banques et autres institutions financières à faciliter la tâche des promoteurs en difficulté en renégociant les conditions de leurs prêts, dans le but de garantir la livraison des logements en cours de construction. Mardi, les journaux financiers d'État ont indiqué que d'autres annonces étaient prévues, ainsi que des mesures visant à renforcer la confiance des entreprises.

Ces mesures interviennent alors que le vaste secteur immobilier chinois croule sous le poids d'énormes dettes et que certaines entreprises, comme Evergrande, sont au bord de l'effondrement. La crise a ébranlé la deuxième économie mondiale, ce qui a pesé sur la croissance mondiale.

"Alors que d'autres mesures de relance sont censées être prises pour stimuler la confiance des entreprises, les investisseurs sont à l'affût de signes indiquant que la reprise peut être pleinement relancée", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 1,3 %, stimulé par des perspectives plus favorables pour les matières premières dans un contexte de soutien économique potentiel en Chine.

La musique d'ambiance plus positive s'est également fait entendre à Londres, où les sociétés minières ont progressé dans les premiers échanges. Endeavour Mining et Antofagasta ont augmenté de 1,3 %, et Fresnillo de 1,1 %.

L'or était coté à 1 932,35 USD l'once tôt mardi, plus haut que les 1 923,22 USD de lundi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 78,01 USD le baril, en baisse par rapport à 78,48 USD.

L'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en légère hausse.

Au Royaume-Uni, les ventes au détail ont augmenté de près de 5% en juin, bien que cela masque une forte baisse des volumes après prise en compte de l'inflation, selon les chiffres.

Le British Retail Consortium a déclaré mardi que le total des ventes au détail avait augmenté de 4,9 % au cours des cinq semaines allant du 28 mai au 1er juillet, après avoir diminué de 1,0 % au cours de la même période en 2022.

La confiance des consommateurs reste "fragile", a noté le BRC.

Dans le FTSE 100, Centrica a augmenté de 0,6 %

L'entreprise énergétique et la société mère de British Gas ont déclaré avoir signé un accord de vente et d'achat à long terme de 8 milliards de dollars pour 1,0 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié sur une base "franco à bord" dans le port en eau profonde de Delfin. Le port est situé au large des côtes de l'État américain de Louisiane.

Les opérations et les premières livraisons de gaz naturel liquéfié devraient commencer dans le port en 2027. Centrica prendra livraison d'environ 14 cargaisons de GNL par an et pourrait fournir suffisamment d'énergie pour chauffer 5 % des foyers britanniques pendant 15 ans, a déclaré la société.

Sur l'AIM, STM Group a fait un bond de 93 % pour atteindre 53,2 pence.

Le fournisseur de services financiers basé à Londres a révélé qu'il avait accepté en principe une offre potentielle de rachat en espèces à 70 pence par action. Ses actions avaient clôturé à 27,90 pence lundi.

L'offre potentielle émane de PSF Capital GP II Ltd en tant que partenaire général de PSF Capital Reserve LP. PSF fournit des services d'épargne retraite et de transfert des risques liés aux retraites.

Si une offre était faite au prix suggéré, le conseil d'administration de la STM la recommanderait à l'unanimité aux actionnaires, a déclaré la société.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

