(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse jeudi, avant la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt à midi, qui devrait se traduire par une 13e hausse consécutive de la banque centrale.

L'indice FTSE 100 a perdu 97,01 points, soit 1,3%, à 7 462,17. Le FTSE 250 a perdu 130,05 points, soit 0,7 %, à 18 441,40, et l'AIM All-Share a perdu 3,74 points, soit 0,5 %, à 778,88.

Le Cboe UK 100 a baissé de 1,3% à 744,41, le Cboe UK 250 a baissé de 0,8% à 16 165,04, et le Cboe Small Companies a perdu 0,1% à 13 795,56.

La BoE annonce sa décision sur les taux d'intérêt à 1200 BST jeudi. Un relèvement par Threadneedle Street est un fait acquis. Les données de mercredi signifient qu'une hausse de taux d'un demi-point pourrait être envisagée, bien qu'une hausse de 25 points de base soit encore largement attendue.

Selon l'Office des statistiques nationales, le taux d'inflation annuel au Royaume-Uni est resté inchangé à 8,7 % en mai. L'inflation était attendue à 8,4 %, selon le consensus du marché cité par FXStreet, de sorte que le dernier chiffre a été plus élevé que prévu.

La BoE a été la première des principales banques centrales à relever ses taux d'intérêt, et l'analyste de Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, pense que ses efforts infructueux pour réduire l'inflation signifient qu'elle sera l'une des dernières à conclure le cycle de hausse.

"On s'attend à ce que la banque augmente ses taux six fois de plus, de 25 points de base, pour atteindre un taux maximal supérieur à 6 % d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine", a déclaré M. Ozkardeskaya.

"Je ne vois pas comment le Royaume-Uni pourra éviter la récession dans ce contexte macroéconomique morose.

La livre sterling était cotée à 1,2749 USD tôt jeudi à Londres, en hausse par rapport à 1,2727 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi.

De l'autre côté de l'Atlantique, les hausses de taux d'intérêt se profilent également à l'horizon. La Réserve fédérale américaine prévoit de continuer à relever ses taux, mais à un rythme plus lent, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une audition au Congrès.

"Compte tenu du chemin parcouru, il pourrait être judicieux de relever les taux, mais à un rythme plus modéré", a-t-il déclaré devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants.

La semaine dernière, le Federal Open Market Committee a interrompu sa campagne agressive contre l'inflation, après dix hausses consécutives des taux d'intérêt, afin de donner aux responsables politiques plus de temps pour évaluer la vigueur de l'économie américaine.

"Presque tous les participants au FOMC s'attendent à ce qu'il soit approprié de relever encore un peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", a déclaré M. Powell.

Aux États-Unis, les actions de Wall Street ont terminé en baisse, le Dow Jones Industrial Average perdant 0,3 %, le S&P 500 0,5 % et le Nasdaq Composite 1,2 %.

L'euro s'est établi à 1,0989 USD tôt jeudi, en hausse par rapport à 1,0949 USD à la clôture des marchés boursiers européens mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 141,82 yens, en hausse par rapport à 142,00 yens.

Dans le FTSE 100, la société d'emballage DS Smith était en baisse de 0,7%, bien qu'elle ait annoncé une amélioration de ses bénéfices annuels.

La société a déclaré que le revenu de l'année au 30 avril a augmenté de 14% pour atteindre 8,22 milliards de livres sterling contre 7,24 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 378 millions de livres sterling à 661 millions de livres sterling.

DS a déclaré un dividende final de 12,0 pence par action pour l'exercice 2023, contre 10,2 pence auparavant, ce qui porte le dividende total de la société à 18,0 pence, contre 15,0 pence auparavant.

"Alors que les conditions économiques sont restées volatiles et que les volumes de boîtes sont restés inférieurs à la normale, les transactions pour l'année en cours sont conformes à nos attentes", a déclaré DS Smith.

"Nos relations solides avec nos clients dans le secteur résistant des biens de consommation à rotation rapide, ainsi que les investissements que nous réalisons pour améliorer l'efficacité des coûts et la croissance, nous donnent confiance en l'avenir".

Whitbread, propriétaire de Premier Inn, a perdu 0,3 % après avoir déclaré que le chiffre d'affaires du premier trimestre, clos le 1er juin, était en hausse de 19 % par rapport à l'année précédente.

Dans la division britannique, la croissance des ventes dans la branche hébergement a augmenté de 18 % et la croissance des ventes dans la branche alimentation et boissons a augmenté de 10 %. La demande a été particulièrement forte à Londres.

En ce qui concerne l'avenir, Whitbread a déclaré qu'elle restait confiante dans les perspectives de l'entreprise pour l'ensemble de l'année, grâce à une dynamique commerciale "forte".

"Notre entreprise est en pleine forme et se porte bien. Compte tenu de l'absence de croissance de l'offre de marques et du déclin permanent du secteur indépendant, je suis convaincu que notre modèle d'entreprise continuera à porter ses fruits alors que nous renforçons la position de Premier Inn au Royaume-Uni, que nous libérons notre potentiel en Allemagne et que nous maximisons les rendements à long terme pour nos actionnaires", a ajouté Dominic Paul, PDG de Whitbread.

Sur l'AIM de Londres, Sound Energy a fait un bond de 10 %.

La société de gaz en amont axée sur le Maroc a déclaré avoir reçu des documents judiciaires confirmant le retrait des affaires entre Sound Energy et l'autorité fiscale marocaine.

Oracle Power a quant à elle perdu 19 %.

Le développeur de projets énergétiques axé sur le Pakistan a déclaré avoir levé 363 000 GBP par le biais d'un placement de 323,0 millions d'actions et d'une souscription de 40,0 millions d'actions. Le prix des actions a été fixé à 0,1 pence chacune.

Le produit de la levée de fonds sera principalement utilisé pour soutenir l'avancement du projet d'hydrogène vert de la société, par le biais de sa coentreprise avec le cheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum, et servira également à financer le fonds de roulement général.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 1,0 %.

En Asie, les marchés financiers de Shanghai et de Hong Kong sont fermés jeudi à l'occasion du festival des bateaux-dragons. Ils resteront fermés à Shanghai vendredi, mais rouvriront à Hong Kong.

L'indice Nikkei 225 à Tokyo a terminé en baisse de 0,9 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,6 %.

Le pétrole Brent était coté à 76,84 USD le baril tôt à Londres jeudi, en légère baisse par rapport aux 76,92 USD de mercredi. L'or était coté à 1 929,93 USD l'once, en légère baisse par rapport à 1 930,37 USD.

Le calendrier économique prévoit le dernier rapport sur les demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST.

