Le blue-chip FTSE 100 a gagné 0,1% à 0739 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation a également progressé de 0,1%.

L'humeur était maussade sur les marchés boursiers asiatiques et européens, les investisseurs se tournant vers les secteurs défensifs tels que les soins de santé et les biens de consommation de base dans un contexte d'inquiétudes sur la santé de la deuxième plus grande économie du monde.

AstraZeneca a gagné 1,9% après que le fabricant de médicaments a déclaré que son médicament contre le cancer, Enhertu, développé avec le japonais Daiichi Sankyo, a retardé la progression d'une forme de cancer du sein avancé chez des patientes précédemment traitées.

La major pétrolière Shell, et les mineurs Rio Tinto et Anglo American ont glissé, en tandem avec la baisse des prix des matières premières. [O/R] [MET/L]