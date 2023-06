(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse vendredi après-midi, réalisant un gain solide au cours de la dernière matinée d'un trimestre difficile pour les marchés boursiers.

Les inquiétudes concernant les taux d'intérêt, dans un contexte d'inflation persistante, et les inquiétudes concernant la croissance en Chine ont nui à l'appétit pour le risque au cours du deuxième trimestre 2023. Ces deux thèmes ont également été abordés vendredi.

À Londres, les hausses des cours des constructeurs de logements et des prêteurs ont contribué à la hausse du FTSE 100. Sur le marché secondaire, l'action de Revolution Beauty a poursuivi sa progression, même si la guerre des mots avec boohoo s'est poursuivie.

L'indice FTSE 100 a gagné 54,00 points, soit 0,7 %, à 7 525,69 points vendredi. L'indice FTSE 250 a gagné 105,99 points, soit 0,6 %, à 18 376,72 points. L'AIM All-Share a gagné 1,25 point à 751,98.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,7% vendredi à 750,81, le Cboe UK 250 a également ajouté 0,7% à 16 047,60, et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,3% à 13 746,22.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont tous deux progressé de 1,2 %.

Pour le trimestre, le DAX a gagné 3,3 %, tandis que le CAC est en hausse de 1,1 %. Le FTSE 100, en revanche, a perdu 1,4 %.

"Que se passera-t-il au second semestre ? Cela pourrait ressembler à une course dans la boue - beaucoup arriveront au bout, mais le voyage sera difficile. La perspective de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps ne crée pas l'environnement le plus facile pour les consommateurs et les entreprises. Attendez-vous à de nouvelles mesures de réduction des coûts de la part des entreprises, ce qui pourrait entraîner des suppressions d'emplois et une baisse de la confiance des consommateurs, mais qui pourrait aussi profiter aux marges bénéficiaires", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Une conférence des banques centrales au Portugal, où le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey se sont montrés plus optimistes que jamais, a signifié que la politique monétaire était au centre de l'attention alors que le deuxième trimestre touche à sa fin.

La Banque centrale européenne était sous les feux de la rampe vendredi. Bien que l'inflation globale dans la zone euro ait diminué, l'inflation de base a augmenté, ce qui a exercé une certaine pression sur la BCE.

Le taux d'inflation annuel de la zone de la monnaie unique est tombé à 5,5 % en juin, contre 6,1 % en mai. Il avait été prévu de baisser à 5,6 %, selon le consensus cité par FXStreet, de sorte que le chiffre n'a pas été à la hauteur des attentes.

L'inflation de base, en soustrayant des éléments tels que l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, a légèrement augmenté à 5,4 % en juin, contre 5,3 % en mai. Le chiffre a été inférieur à l'estimation de 5,5 % citée par FXStreet, cependant.

Matthew Ryan, analyste chez Ebury, a commenté : "Les données sur l'inflation dans la zone euro publiées aujourd'hui apporteront un peu de réconfort aux décideurs politiques de la Banque centrale européenne, alors qu'ils poursuivent leur odyssée peu enviable visant à faire baisser les prix dans une économie qui languit actuellement dans une récession technique.

"Si les données de ce matin doivent être considérées comme encourageantes, il est peu probable qu'elles arrêtent la BCE dans son élan, et nous considérons qu'une nouvelle hausse des taux d'au moins 25 [points de base] est une affaire entendue lors de la prochaine réunion de la banque en juillet. Le Conseil des gouverneurs adoptera probablement une approche dépendante des données au-delà de la réunion du mois prochain, bien que nous considérions que d'autres hausses au-delà de cette date soient quasiment certaines. Nous pensons qu'un taux terminal inférieur à 4 % sera insuffisant pour faire baisser l'inflation de base qui continue de s'imprimer à un rythme bien supérieur au double de l'objectif de la BCE".

La BCE a relevé le taux principal de refinancement de 25 points de base à 4,00 % au début du mois.

Vendredi, l'indice des dépenses de consommation des ménages américains sera publié à 13h30 BST.

L'euro s'échangeait à 1,0849 USD vendredi après-midi, en baisse par rapport à 1,0886 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi. La livre sterling était cotée à 1,2644 USD vendredi à la mi-journée, en hausse par rapport à 1,2611 USD. Face au yen, le dollar était coté à 144,63 yens, en légère baisse par rapport à 144,70 yens.

Les inquiétudes concernant la croissance chinoise sont revenues sur le devant de la scène vendredi. L'activité du secteur manufacturier chinois s'est contractée pour le troisième mois consécutif en juin, selon les données officielles.

L'indice officiel des directeurs d'achat du secteur manufacturier - une mesure clé de la production industrielle - s'est établi à 49,0, sous la barre des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction, selon le Bureau national des statistiques. Il est toutefois supérieur au chiffre de 48,8 enregistré en mai et conforme aux prévisions des économistes interrogés par Bloomberg.

Les actions à New York sont appelées à ouvrir en hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,3 %, le S&P 500 de 0,4 % et le Nasdaq Composite de 0,5 %.

À Londres, le prêteur NatWest et le constructeur de maisons Berkeley Group ont été parmi les plus performants du FTSE 100, en hausse de 2,4 % et de 1,7 %.

Les actions de NatWest ont chuté de 8,6 % depuis le début du trimestre, tandis que Berkeley a perdu 6,3 %.

Le duo a bénéficié d'un certain répit sur le marché boursier, après que les actions ont été en difficulté au cours du deuxième trimestre en raison de leur exposition au marché hypothécaire britannique en pleine effervescence.

Les chiffres de vendredi ont montré que les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont de nouveau baissé d'une année sur l'autre, malgré les hausses de taux de la Banque d'Angleterre.

La société de construction a déclaré que les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont baissé de 3,5 % en juin, ce qui correspond à la baisse de 3,4 % observée en mai. Le consensus du marché s'attendait à une baisse plus importante de 4,0 %, selon FXStreet.

Par rapport au mois précédent, les prix des logements sont restés stables. En données corrigées des variations saisonnières, ils ont augmenté de 0,1 % en juin par rapport à mai, après avoir baissé de 0,1 % en mai par rapport à avril.

Aviva a augmenté de 2,0 % vendredi, et figure également parmi les meilleures performances des valeurs sûres, après que HSBC a relevé son titre à "acheter".

Ailleurs à Londres, Petrofac a augmenté de 5,7 %. La société d'infrastructure énergétique a obtenu un contrat de 700 millions d'USD, en étant choisie par Adnoc Gas Processing pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction d'une nouvelle usine de traitement du gaz au complexe Habshan, à l'ouest d'Abu Dhabi.

Revolution Beauty est repartie à la hausse, avec un bond de 15 %. L'action a augmenté à chaque jour de bourse depuis que les actions ont été réadmises sur l'AIM après une longue suspension mercredi. boohoo, qui détient environ 275 % des parts de l'entreprise et envisage de remplacer son conseil d'administration, était en hausse de 2,6 %.

Revolution Beauty a salué une "réaction très positive" depuis que les actions du détaillant ont été réadmises.

"Le conseil d'administration continue de croire aux perspectives de croissance de l'entreprise et pense que les actions de la société sont encore largement sous-évaluées. La société a reçu des commentaires positifs de la part d'un large groupe de parties prenantes, qui considèrent tous que c'est le début de la prochaine phase du parcours de la société après les difficultés des 12 derniers mois, " a déclaré Revolution Beauty.

La réadmission fait suite à une assemblée générale annuelle houleuse au cours de laquelle trois membres de Revolution Beauty ont été évincés, avant de revenir plus tard.

Boohoo a qualifié le conseil d'administration de Revolution Beauty d'"égoïste" et a déclaré qu'il "contrevenait aux meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise". Revolution Beauty a qualifié vendredi cette accusation d'ironique, étant donné que l'entreprise de mode rapide a elle-même "un long et bien documenté historique de gouvernance d'entreprise inférieure aux normes".

Revolution Beauty a défendu les options d'achat d'actions accordées au directeur général Bob Holt et à la directrice financière Elizabeth Lake, deux des administrateurs qui ont été initialement évincés du conseil d'administration lors de l'AGA.

"Ces montants pâlissent en comparaison avec les primes d'encouragement extrêmement favorables à la direction que boohoo a accordées dans le passé, y compris tout récemment en accordant à l'équipe de direction d'importants bonus en espèces même après avoir manqué certains objectifs financiers, " a ajouté Revolution Beauty.

Revolution Beauty a demandé à boohoo de clarifier sa "stratégie et ses plans futurs" pour la société.

Le pétrole Brent était en légère hausse, à 74,46 USD le baril vendredi à la mi-journée à Londres, contre 73,70 USD jeudi. L'or a acheté 1 906,14 USD l'once, en baisse par rapport à 1 911,17 USD jeudi soir.

