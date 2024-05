(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse mercredi, avant les données britanniques qui devraient montrer que le taux d'inflation s'est rapproché de l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre.

IG indique que les contrats à terme indiquent que le FTSE 100 devrait ouvrir 14,1 points plus haut, soit 0,2%, à 8 430,55 mercredi. L'indice des grandes capitalisations londoniennes a clôturé en baisse de 7,75 points, soit 0,1 %, à 8 416,45 mardi.

La livre était cotée à 1,2710 USD mercredi en début de journée à Londres, en légère baisse par rapport à 1,2715 USD mardi en fin d'après-midi. L'euro s'est établi à 1,0854 dollar, en légère baisse par rapport à 1,0856 dollar. Contre le yen, le dollar a acheté 156,33 yens, en hausse par rapport à 156,10 yens.

Selon le consensus cité par FXStreet, le taux d'inflation annuel des prix à la consommation au Royaume-Uni devrait avoir nettement ralenti à 2,1% en avril, contre 3,2% en mars.

L'analyste de Commerzbank, Michael Pfister, a déclaré que la lecture devrait être beaucoup plus froide en raison des effets de base, après un mois d'avril 2023 robuste.

M. Pfister a ajouté : "Cela ne dit pas grand-chose sur les nouvelles pressions inflationnistes. Et ici, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises au cours des derniers mois, les chiffres tendent à suggérer que l'inflation de base s'établira légèrement au-dessus de 3 %, ce qui est encore trop élevé. Le consensus Bloomberg pour le taux de base ne s'attend pas non plus à ce que le chiffre d'aujourd'hui soit beaucoup plus bas. Si c'est finalement le cas, la BoE aurait été bien inspirée de se montrer un peu moins dovish".

Les données britanniques sont publiées à 0700 BST.

La Réserve fédérale sera également au centre de l'attention. Le compte-rendu de sa dernière réunion sera publié à 19h00 BST mercredi.

À Tokyo, mercredi, le Nikkei 225 s'est négocié en baisse de 0,9 % en fin de journée. Le S&P/ASX 200 à Sydney était en hausse de 0,1%. En Chine, le Shanghai Composite est resté stable, tandis que le Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,2%.

À New York, l'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 %. Le S&P 500 a gagné 0,3 %, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 0,2 %.

Les résultats du fabricant de puces Nvidia retiendront également l'attention à New York. Les actions de Nvidia ont clôturé en hausse de 0,6 % mardi, après avoir bondi de 2,5 % lundi.

"Le sentiment du marché reste prudemment optimiste avant les résultats de Nvidia, avec des attentes de surprises positives potentielles tempérées par des préoccupations que la configuration pourrait refléter la performance de l'année dernière, où l'action a évolué latéralement pendant huit mois malgré des résultats régulièrement supérieurs. Indépendamment du résultat, les résultats de Nvidia pourraient déclencher des transactions à court terme et directionnelles dans les deux sens : à la hausse et à la baisse, car la volatilité est élevée sur les attentes implicites de l'action," a commenté Anderson Alves, analyste chez ActivTrades.

Le pétrole Brent était coté à 82,22 USD le baril tôt mercredi, en baisse par rapport aux 82,66 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 2 414,01 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 425,40 USD.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mercredi, il y a des résultats annuels de l'investisseur immobilier British Land, du détaillant Marks & Spencer et de l'entreprise de services publics Severn Trent.

