(Alliance News) - Le FTSE 100 a ouvert en hausse vendredi, les investisseurs espérant que les données sur l'emploi aux Etats-Unis plus tard dans la journée scelleraient l'accord sur le maintien des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion.

"Un marché de l'emploi plus tendu que prévu ajoutera de l'huile sur le feu de l'inflation, tandis qu'un ralentissement serait le bienvenu et suggérerait que le resserrement monétaire commence à avoir un certain effet", a expliqué Sophie Lund-Yates, analyste en chef des actions chez Hargreaves Lansdown.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 33,64 points, soit 0,5 %, à 7 472,95. Le FTSE 250 a perdu 20,14 points, soit 0,1 %, à 18 584,73 points, et l'AIM All-Share a perdu 1,53 point, soit 0,2 %, à 740,40 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 744,01, le Cboe UK 250 était en légère baisse à 16 249,59, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3 % à 13 026,19.

Les données très attendues sur l'emploi non agricole aux États-Unis seront publiées à 13h30 BST. Les marchés s'attendent à ce que le nombre d'emplois non agricoles augmente de 170 000 en août, contre 187 000 en juillet.

Plus tôt dans la semaine, le rapport national sur l'emploi ADP a montré que la croissance de l'emploi dans le secteur privé américain s'est considérablement ralentie en août.

L'emploi dans le secteur privé a augmenté de 177 000 postes, selon ADP, en forte baisse par rapport aux 371 000 postes de juillet et en dessous du consensus cité par FXStreet, qui s'attendait à 195 000 postes supplémentaires.

Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets, a déclaré que si le rapport sur les emplois non agricoles montre un "modeste ralentissement" du taux de croissance de l'emploi similaire à celui observé dans le rapport ADP sur l'emploi, il pourrait y avoir de nouveaux gains sur les marchés boursiers, car les paris augmentent sur le fait que la Réserve fédérale pourrait en avoir fini avec les hausses de taux.

"À tout le moins, cela pourrait signaler une pause alors que la banque centrale américaine cherche à évaluer les effets des récentes hausses de taux sur l'économie américaine", a-t-il déclaré.

Actuellement, les marchés considèrent qu'il y a 89 % de chances que la banque centrale américaine maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion ce mois-ci et 56 % de chances que ce soit à nouveau le cas lors de la réunion de novembre de la Fed, selon l'outil de surveillance de la Fed du CME.

Le dollar s'est légèrement affaibli avant la publication des chiffres de l'emploi. La livre sterling était cotée à 1,2686 USD tôt ce vendredi à Londres, contre 1,2671 USD à la clôture jeudi. L'euro s'est établi à 1,0858 USD, en hausse par rapport à 1,0847 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 145,46 yens, en baisse par rapport à 145,65 yens.

À Londres, Shell et BP étaient parmi les valeurs les plus performantes en début de matinée, en hausse de 1,5 % et de 2,7 % respectivement, les prix du pétrole poursuivant leur trajectoire ascendante.

Le pétrole Brent était coté à 87,05 USD le baril tôt à Londres ce vendredi, en hausse par rapport aux 85,88 USD de jeudi.

Le resserrement de l'offre a été le principal moteur de cette hausse, les réductions de production de l'OPEP+ devant être prolongées et la tempête Idalia continuant de menacer la production de pétrole sur la côte américaine du Golfe du Mexique.

Johnson Matthey a été le titre le plus performant du FTSE 100 en début de matinée, avec une hausse de 14 %.

Mercredi, le FTSE Russell a confirmé que l'entreprise de spécialités chimiques serait retirée de l'indice phare de Londres à partir de l'ouverture du marché le lundi 18 septembre.

Dans le FTSE 250, Diversified Energy a ajouté 1,3 %.

La société énergétique américaine a déclaré que ses derniers résultats semestriels reflétaient la "résilience" et la "cohérence" de ses activités, en annonçant une production quotidienne moyenne nette record et des bénéfices ajustés plus élevés.

Au cours du semestre clos le 30 juin, Diversified a enregistré une production quotidienne nette moyenne "record" de 852 millions d'équivalents pieds cubes par jour, contre 816 millions d'équivalents pieds cubes par jour l'année précédente.

Son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements est passé de 224 millions USD à 283 millions USD, le coût ajusté par unité ayant été ramené de 1,84 USD à 1,66 USD par million de pieds cubes équivalents.

Ailleurs à Londres, CentralNic a augmenté de 1,0 % après avoir annoncé l'acquisition d'Adrenalads pour 2,4 millions de dollars en espèces.

La holding de services Internet qui développe et gère des places de marché en ligne a décrit Adrenalads comme une "source de premier ordre" de trafic de recherche et de navigation directe de niveau 1, s'adressant spécifiquement aux plateformes de commerce électronique.

L'acquisition devrait se traduire par une augmentation immédiate des bénéfices.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,1 %.

À Tokyo, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,3 %. À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 0,4 %.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a fermé de manière inattendue vendredi, alors que le super typhon Saola se dirigeait vers la côte méridionale de la Chine.

Le centre financier a émis un avertissement de menace T8 - le troisième plus élevé de la ville - vers 02h40 HKT et la bourse de la ville a déclaré que "les séances de négociation du matin pour tous les marchés seront annulées".

En Chine continentale, les autorités ont émis l'alerte typhon la plus élevée pour la tempête, qui, selon les médias d'État, devrait toucher terre "dans les zones côtières s'étendant de Huilai à Hong Kong" vendredi après-midi ou dans la soirée.

L'or était coté à 1 943,08 USD l'once tôt vendredi, en hausse par rapport à 1 942,51 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi.

Le PMI manufacturier britannique sera publié à 0930 BST.

