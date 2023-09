(Correction du jour de la semaine dans la première phrase, et des pourcentages de clôture pour les actions américaines).

(Alliance News) - Le FTSE 100 à Londres a ouvert en hausse ce lundi, grâce à la progression des minières et à des données encourageantes sur l'amélioration de l'économie chinoise.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 64,79 points, soit 0,9%, à 7 542,98. Le FTSE 250 était en baisse de 113,69 points, soit 0,6 %, à 18 576,88, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,12 point à 743,56.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,8% à 751,25, le Cboe UK 250 était en hausse de 1,0% à 16 232,40, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 13 553,67.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,9 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,7 %.

Les investisseurs attendent une semaine chargée en décisions sur les taux d'intérêt et en données économiques. Il y a les données sur le chômage au Royaume-Uni mardi, les chiffres de l'inflation aux États-Unis mercredi et la prochaine décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne jeudi.

"Cette semaine, les chiffres de l'inflation américaine donneront au dollar une nouvelle direction, et espérons-le, une direction douce", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

"La Fed ne changera probablement pas d'avis lors de sa réunion de ce mois-ci, mais rien n'est moins sûr pour la réunion de novembre. Les données sur l'inflation de cette semaine seront jouées en termes d'attentes pour novembre."

Selon les données de FXStreet, l'IPC de base - qui exclut les aliments et l'énergie - devrait augmenter de 0,2 % en glissement mensuel en août, sans changement par rapport à la hausse de juillet.

La prochaine décision sur les taux d'intérêt aux États-Unis aura lieu le 20 septembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, 93 % des marchés estiment que les taux d'intérêt resteront inchangés lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. En revanche, lors de la réunion suivante, en novembre, il y a 42 % de chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base.

La Fed a relevé son taux d'intérêt de référence 11 fois au cours des 18 derniers mois, à un niveau jamais atteint depuis 22 ans, alors qu'elle est aux prises avec l'inflation.

Avant la décision sur les taux d'intérêt américains, la BCE prendra sa propre décision jeudi.

Lloyds a déclaré que la décision de la banque basée à Francfort de faire une pause ou de relever ses taux pour une dixième réunion consécutive est "sur le fil du rasoir".

La livre sterling était cotée à 1,2518 dollar lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2477 dollar à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0734 USD, en hausse par rapport à 1,0715 USD.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 146,06 yens, en baisse par rapport à 147,64 yens.

La devise japonaise s'est redressée après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis 10 mois face au dollar, soutenue par les commentaires jugés optimistes du patron de la Banque du Japon, Kazuo Ueda. Il a déclaré au journal Yomiuri que les décideurs politiques auraient une meilleure idée plus tard dans l'année de l'augmentation des salaires, une donnée clé pour les décisions de taux.

Le yen a chuté d'environ 10 % en raison du refus de la BoJ de s'écarter de sa politique monétaire ultra-libre, alors même que la Fed a porté les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis deux décennies.

Les actions japonaises se sont orientées à la baisse en raison du renforcement du yen, l'indice Nikkei 225 à Tokyo clôturant en baisse de 0,4 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,8 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,5 % en fin d'échanges. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %.

Dans le FTSE 100, les mineurs exposés à la Chine, Fresnillo, Anglo American, Rio Tinto et Glencore, étaient en hausse de 4,3 %, 3,6 %, 3,2 % et 3,1 %, respectivement.

Au cours du week-end, le Bureau national des statistiques de Chine a indiqué que les prix à la consommation dans le pays avaient légèrement augmenté en août sur une base annuelle.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1% en août, comparé à une déflation de 0,3% en juillet. Ce résultat est inférieur aux attentes de FXStreet, qui prévoyait une augmentation de 0,2 %.

Melrose Industries a perdu 1,6%. RBC a rétrogradé le fabricant aérospatial au rang de "sector perform".

Dans le FTSE 250, Vistry a augmenté de 14 %, après avoir fait état d'une performance financière "robuste" au premier semestre 2023.

Le chiffre d'affaires de la période a augmenté de 33 % pour atteindre 1,58 milliard de livres sterling, contre 1,19 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 2,6 %, passant de 111,3 millions de livres sterling à 114,2 millions de livres sterling.

Le constructeur de maisons basé dans le Kent a déclaré qu'il révisait sa stratégie pour se concentrer uniquement sur la construction de logements abordables par l'intermédiaire de sa division Partnerships à "haut rendement", afin de contribuer à remédier à la "pénurie chronique de logements abordables à occupation mixte" au Royaume-Uni.

En ce qui concerne l'avenir, Vistry a déclaré qu'elle avait l'intention de lancer un rachat d'actions pour un montant maximum de 55 millions de livres sterling en novembre.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Restaurant Group a progressé de 6,4 %.

Restaurant Group a confirmé qu'il avait accepté de vendre ses chaînes Frankie & Benny's et Chiquito au propriétaire de Bella Italia, Las Iguanas et Banana Tree, affirmant que cela réduirait sa dette et améliorerait sa marge bénéficiaire.

L'acheteur, Big Table Group Ltd, paiera un montant nominal de 1 GBP pour les activités de loisirs déficitaires de Restaurant Group et recevra une "contribution" de Restaurant Group de 7,5 millions de GBP.

Restaurant Group a déclaré que la cession de son activité "Loisirs", qui comprend principalement 75 restaurants Frankie & Benny's et Chiquito, devrait être achevée au début du quatrième trimestre de cette année. Le groupe avait déjà entamé le processus de fermeture des sites déficitaires de la division, et tous les sites déjà fermés resteront sous la responsabilité de Restaurant Group.

Les actions de Barkby ont plus que doublé pour atteindre 8,40 pence.

La société a déclaré qu'elle étudiait les possibilités de maximiser la valeur actionnariale de sa filiale, Cambridge Sleep Sciences, l'entreprise de technologie du sommeil basée sur la science qui est à l'origine de SleepEngine.

"Nous nous attendons à ce que CSS devienne une entreprise importante à part entière et l'objectif de l'examen stratégique est d'évaluer le cadre et la structure les plus appropriés pour la société afin de lui permettre de développer tout son potentiel et de servir au mieux les intérêts des actionnaires de Barkby", a déclaré Charles Dickson, président du conseil d'administration de Barkby.

Barkby a souligné qu'il n'y a aucune certitude quant à l'offre ou à la vente de CSS, ni quant à la valeur de l'opération proposée.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, l'indice Dow Jones Industrial Average progressant de 0,2 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient en hausse de 0,1 %.

Le pétrole Brent était coté à 90,43 USD le baril tôt à Londres lundi, en baisse par rapport aux 90,70 USD de vendredi.

L'or était coté à 1 927,91 USD l'once, en hausse par rapport à 1 921,00 USD.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

