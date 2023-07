(Alliance News) - Les actions européennes ont clôturé en légère hausse lundi, soutenues par les données favorables de la zone euro et l'espoir d'une plus grande stimulation en Chine, après une lecture décevante des usines dans ce pays.

Les actions londoniennes ont démarré sur les chapeaux de roues, suite aux données tièdes de la Chine et à l'attente de la décision de la Banque d'Angleterre de jeudi. Les investisseurs londoniens ont toutefois repris confiance dans l'après-midi, l'indice FTSE 100 réalisant finalement une légère hausse.

L'indice FTSE 100 a augmenté de 5,14 points, soit 0,1 %, à 7 699,41. Le FTSE 250 a progressé de 19,62 points, soit 0,1 %, à 19 143,76, et l'AIM All-Share a perdu 1,51 point, soit 0,2 %, à 764,72.

Le Cboe UK 100 a augmenté de 0,1% à 768,34, le Cboe UK 250 a augmenté de 0,2% à 16 814,64, et le Cboe Small Companies a également augmenté de 0,2%, clôturant à 13 792,50.

En Europe, le CAC 40 à Paris a augmenté de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,1 %

À New York, les actions étaient en hausse. Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient chacun en hausse de 0,1%.

La livre était cotée à 1,2860 USD en fin de journée lundi à Londres, largement stable par rapport à 1,2861 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi.

Cette semaine, l'attention se portera sur la Banque d'Angleterre, qui annoncera une décision sur les taux d'intérêt jeudi. La BoE est presque certaine de relever ses taux de 25 points de base par rapport aux 5,00 % actuels.

"La Fed et la BCE n'ont surpris personne la semaine dernière en augmentant leurs taux de 25 points de base supplémentaires. Le Comité de politique monétaire se réunissant cette semaine, il est probable qu'elles feront de même. Toutefois, le récent ralentissement de l'économie a tempéré les attentes du marché quant au niveau des taux. S'agit-il de l'apogée des hausses de taux ? Pour les États-Unis, il semble que oui. Mais l'inflation britannique s'avère plus difficile à maîtriser, de sorte que le comité de politique monétaire ne peut pas être aussi sûr de lui", ont commenté les analystes de NatWest.

L'euro s'est établi à 1,1027 USD, en baisse par rapport à 1,1030 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 142,12 yens, en hausse par rapport à 140,53 yens.

L'euro s'est échangé jusqu'à 1,1046 USD lundi, avant de céder du terrain.

L'inflation dans la zone euro a baissé conformément aux attentes du marché, selon les données de lundi, alors que la zone de la monnaie unique a également renoué avec la croissance au cours du deuxième trimestre de 2023.

Eurostat a déclaré que le taux d'inflation annuel de la zone de la monnaie unique a diminué à 5,3%, selon une estimation rapide, de 5,5% en juin. Le chiffre était en ligne avec le consensus de FXStreet.

Le taux d'inflation de la zone euro a diminué de manière significative de 8,9% en juillet 2022. Il a culminé à 10,6 % en octobre.

Eurostat a déclaré que le produit intérieur brut corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro au deuxième trimestre 2023, par rapport au premier trimestre. Cette estimation préliminaire rapide est supérieure au consensus FXStreet de 0,2%.

Au premier trimestre 2023, le PIB avait baissé de 0,1% dans la zone euro en glissement trimestriel.

"Ces données mitigées permettent à la BCE de plaider à la fois pour un maintien plus long et pour une nouvelle hausse. Nous pensons toujours que la BCE a fini de relever ses taux, mais un recul des données au cours de l'été pourrait l'inciter à procéder à une nouvelle hausse", ont commenté les analystes de Rabobank.

La Chine a annoncé de nouvelles mesures pour stimuler la consommation, apportant un soutien supplémentaire aux marchés, après que le gouvernement ait dévoilé vendredi un certain nombre d'initiatives en faveur de l'industrie légère.

Les autorités ont publié un plan en 20 points qui comprend un soutien accru à la demande de logements, au secteur de la culture et du tourisme, ainsi qu'à la consommation verte telle que les véhicules électriques.

Cette initiative intervient alors que les dépenses de l'armée chinoise de consommateurs restent modérées, même après la levée des mesures strictes de contrôle de la Covid à la fin de l'année dernière.

L'activité des usines s'est contractée pour le quatrième mois consécutif en juillet, selon des données publiées lundi.

L'indice officiel des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière - une mesure clé de la production industrielle - s'est établi à 49,3, en dessous de la barre des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction, selon le Bureau national des statistiques.

Le chiffre de juillet était légèrement supérieur à celui de juin (49,0) et supérieur aux prévisions d'une enquête de Bloomberg.

L'attente de mesures de relance de la part de la Chine a fait grimper les actions des sociétés minières cotées à Londres, ce qui a soutenu le FTSE 100. Glencore a augmenté de 1,5 %, tandis qu'Anglo American a gagné 0,6 %.

Toujours à la hausse, la société mère de British Airways, IAG, a étendu ses gains, augmentant de 3,4 %. Ses résultats semestriels ont été bien accueillis vendredi.

Dr Martens a augmenté de 5,1 % après que Sky News a rapporté que l'investisseur activiste Sparta Capital a acheté une participation d'une valeur de "dizaines de millions" dans le fabricant de bottes.

Les sociétés pétrolières et gazières Ithaca Energy et Harbour Energy ont gagné 8,2 % et 5,9 % respectivement.

Le gouvernement britannique a déclaré lundi qu'il délivrerait des "centaines" de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord afin de sécuriser les réserves d'énergie tout en visant des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.

Harbour Energy a déclaré que son réseau de transport et de stockage de CO2 Viking à Humber, dans le nord de l'Angleterre, et son projet de capture et de stockage de carbone Acorn dans le nord-est de l'Écosse ont reçu le statut Track 2 de la part du gouvernement britannique. Ce statut permet aux deux projets de passer à l'étape de l'ingénierie et de la conception préliminaires, ainsi qu'aux discussions avec le gouvernement sur les conditions économiques de la licence.

Le baril de pétrole Brent était coté à 85,08 USD en fin de journée lundi à Londres, en nette hausse par rapport aux 83,67 USD de la fin de journée de vendredi. L'or était coté à 1 969,90 USD l'once, en hausse par rapport à 1 962,33 USD.

Le calendrier économique de mardi comprend une décision sur les taux d'intérêt de la Banque de réserve d'Australie dans les premières heures. Il y a une série de lectures de l'indice des directeurs d'achats manufacturiers au cours de la journée, y compris la zone euro à 0900 BST, le Royaume-Uni à 0930 BST et les États-Unis à 1545 BST.

Le calendrier des entreprises comprend les résultats annuels du brasseur et distillateur Diageo. La major pétrolière BP et le boulanger Greggs publieront leurs résultats semestriels.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.