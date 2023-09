(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient mitigés à la mi-journée, le FTSE 100 rebondissant après une première baisse jeudi matin, les investisseurs se réjouissant des commentaires optimistes du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 25,33 points, soit 0,3 %, à 7 451,50. Le FTSE 250 est resté pratiquement stable à 18 445,22 points, et l'AIM All-Share a perdu 4,34 points, soit 0,6 %, à 732,64 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,4 % à 741,94, le Cboe UK 250 était stable à 16 077,57, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,3 % à 12 980,66.

M. Bailey a laissé entendre mercredi que la banque centrale britannique était sur le point de mettre fin à une politique prolongée de hausse des taux d'intérêt, alors que l'on s'attend à une baisse substantielle de l'inflation d'ici la fin de l'année.

"Je pense que nous sommes beaucoup plus proches du sommet du cycle", a déclaré M. Bailey à un groupe de parlementaires de tous bords réunis pour interroger le chef de la BoE sur l'état de l'économie britannique, l'inflation au Royaume-Uni étant la plus élevée parmi les pays du G7.

"Et je ne dis pas que nous avons atteint le sommet du cycle parce que nous avons une réunion à venir, mais je pense que nous en sommes beaucoup plus proches", a-t-il ajouté.

Francesco Pesole, chez ING, a déclaré que le marché commençait "pour la première fois" à douter de la possibilité que la BoE relève ses taux lors de sa réunion de septembre.

"Pour l'instant, notre hypothèse de base est qu'ils procéderont à une hausse mais que ce sera la dernière, ce qui signifie que les marchés devront évaluer la hausse supplémentaire prévue plus tard dans l'année", a expliqué M. Pesole.

M. Bailey a également déclaré que la baisse du taux d'inflation au Royaume-Uni "se poursuivra" mercredi.

"Je pense qu'elle [la baisse] sera assez marquée d'ici la fin de l'année", a-t-il déclaré aux députés.

Le taux d'inflation annuel du Royaume-Uni est passé de 7,9 % en juin à 6,8 % en juillet. Il reste bien supérieur à l'objectif de 2 % fixé par la BoE et aux 5 % que le premier ministre britannique, Rishi Sunak, souhaite atteindre d'ici la fin de l'année.

La livre sterling a reculé après les commentaires apparemment optimistes de mercredi, tombant sous la barre des 1,25 USD, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le mois de juin.

La livre était cotée à 1,2454 USD jeudi midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2500 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi.

A Londres, Melrose Industries a été le plus performant des blue-chips à la mi-journée, en hausse de 6,2% après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année sur la base de résultats intermédiaires solides.

Le fabricant aérospatial a déclaré qu'il avait dépassé les attentes au cours du premier semestre 2023, avec des revenus en hausse de 20% par rapport à l'année précédente à 1,63 milliards de livres sterling et une perte avant impôts réduite de manière significative à 62 millions de livres sterling par rapport à 314 millions de livres sterling.

En conséquence, Melrose a revu à la hausse ses prévisions annuelles. Elle prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'aérospatiale compris entre 375 et 385 millions de livres sterling, soit une hausse de plus de 8 % par rapport aux prévisions précédentes. Elle prévoit également un chiffre d'affaires compris entre 3,35 et 3,45 milliards de livres sterling.

Melrose avait annoncé un chiffre d'affaires de 7,54 milliards de livres sterling en 2022, bien que ce chiffre incluait Dowlais, qui a depuis été scindé. Elle a déclaré un bénéfice d'exploitation pour l'aérospatiale de 186 millions de livres sterling.

Dans le FTSE 250, Direct Line a bondi de 16 % malgré une perte accrue au premier semestre 2023, car elle a également annoncé la cession d'une branche d'activité.

La perte avant impôt de l'assureur automobile et habitation s'est creusée, passant de 11,1 millions de livres sterling à 76,3 millions de livres sterling, alors que l'entreprise a enregistré une perte de services d'assurance de 93,4 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 166,5 millions de livres sterling.

Direct Line a également annoncé la vente de ses activités d'assurance commerciale par courtage à RSA Insurance, une filiale d'Intact Financial, pour un paiement initial de 520 millions de livres sterling, avec un paiement supplémentaire potentiel pouvant aller jusqu'à 30 millions de livres sterling.

La société a déclaré que la vente lui permettra de "se concentrer sur les lignes commerciales de détail, personnelles et directes pour les petites entreprises, de restaurer la résilience de sa position de capital et de stimuler le potentiel de valeur à long terme pour ses clients et ses actionnaires".

Pour Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, la vente place Direct Line sur une "base plus durable" pour l'avenir, bien qu'il ait ajouté que le marché ne devrait "probablement pas" s'attendre à un retour à la liste des dividendes dans l'avenir immédiat.

Ailleurs à Londres, CVS Group a plongé de 30 % sur l'AIM après que l'autorité britannique de surveillance de la concurrence a lancé une enquête sur le secteur vétérinaire, craignant que les propriétaires d'animaux de compagnie n'en aient pas pour leur argent et que le coût des soins ait grimpé plus vite que l'inflation.

L'entreprise Pets at Home, cotée au FTSE 250, a également souffert, chutant de 8,8 % à la mi-journée.

Mould, d'AJ Bell, a averti que la vente pourrait être une "réaction excessive", bien qu'il ait ajouté que l'examen de la CMA semble être "de grande envergure".

"Le problème pour les deux entreprises est que le processus est susceptible de prendre du temps et, avec une nouvelle mise à jour qui n'est pas prévue avant le début de 2024, il pourrait peser sur les deux actions pendant un certain temps", a-t-il déclaré.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1 %.

Les actions à New York étaient largement en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average était stable, tandis que l'indice S&P 500 et le Nasdaq Composite étaient en baisse de 0,3 % et 0,7 % respectivement.

L'euro s'est établi à 1,0708 USD jeudi à la mi-journée, en baisse par rapport à 1,0715 USD à la clôture des marchés boursiers à Londres mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,44 yens, en baisse par rapport à 147,67 yens.

Le pétrole Brent était coté à 90,11 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport aux 90,01 USD de la fin de journée de mercredi. L'or était coté à 1 920,13 USD l'once contre 1 915,77 USD.

A venir dans le calendrier économique de jeudi, le rapport sur les demandes hebdomadaires de chômage aux Etats-Unis sera publié à 1330 BST.

