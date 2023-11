(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte mercredi, avant les décisions clés des banques centrales, alors que les investisseurs ont été encouragés par des mises à jour solides de la part des grandes capitalisations.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 10,87 points, soit 0,2%, à 7 332,59. Le FTSE 250 était en baisse de 12,42 points, 0,1%, à 17 070,63, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,13 points, 0,2%, à 680,98.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 731,19, le Cboe UK 250 en baisse de 0,1% à 14 837,88, et le Cboe Small Companies était en légère baisse à 12 589,71.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %.

La guerre entre Israël et le Hamas semblant rester relativement contenue pour l'instant, les investisseurs se sont concentrés sur la décision à venir concernant les taux d'intérêt aux États-Unis.

La Réserve fédérale devrait laisser les taux d'intérêt au même niveau lors de sa réunion de novembre, et espère que la récente hausse des rendements obligataires contribuera à faire avancer les choses. La décision sera annoncée à 1800 GMT.

"Les commentaires accompagnant la décision seront inévitablement scrutés pour connaître les dernières réflexions des autorités fédérales sur la marche à suivre, et avec l'économie américaine qui montre encore peu de signes d'affaiblissement, les arguments en faveur d'un environnement monétaire serré restent valables pour le moment", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

La livre sterling était cotée à 1,2152 USD tôt mercredi, en hausse par rapport à 1,2128 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0563 USD, peu de changement par rapport à 1,0562 USD.

Dans les premières nouvelles économiques locales, le rythme annuel de la baisse des prix de l'immobilier au Royaume-Uni a légèrement diminué en octobre, selon les données de Nationwide mercredi, alors que les prix ont augmenté sur une base mensuelle.

Sur une base corrigée des variations saisonnières, les prix de l'immobilier britannique ont augmenté de 0,9 % en octobre par rapport à septembre, comparé à la hausse de 0,1 % en septembre par rapport à août.

Sur une base annuelle, les prix ont baissé de 3,3 % en octobre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la baisse de 5,3 % observée en septembre.

"À première vue, les données semblent montrer que le marché immobilier se porte mieux, mais elles indiquent plutôt que les propriétaires ne bougent pas plutôt que d'avaler des coûts d'emprunt nettement plus élevés", a noté Susannah Street, de Hargreaves Lansdown.

La Banque d'Angleterre annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi, et le marché s'attend à ce qu'elle les maintienne une fois de plus.

Dans le FTSE 100, GSK a augmenté de 1,7 % après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles, à la suite d'un solide troisième trimestre.

Pour 2023, l'entreprise pharmaceutique s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires augmente de 12 % à 13 %, contre une fourchette précédente de 8 % à 10 %. Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait quant à lui augmenter de 13 % à 15 %, contre 11 % à 13 % auparavant. Les chiffres se réfèrent à une croissance à taux de change constant et excluent les solutions Covid-19. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 8,15 milliards de livres sterling, contre 7,83 milliards de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 1,79 milliard de livres sterling, en forte hausse par rapport à 1,01 milliard de livres sterling. La société a déclaré un dividende de 14 pence pour le troisième trimestre et prévoit un dividende de 56,5 pence pour l'ensemble de l'année.

"Les performances concurrentielles ont été généralisées, mais elles ont surtout bénéficié du lancement exceptionnel aux États-Unis d'Arexvy, le premier vaccin contre le VRS au monde", a déclaré Emma Walmsley, PDG de l'entreprise.

Next a augmenté de 1,6 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels avant impôts de 10 millions de livres sterling à 885 millions de livres sterling, les ventes à prix plein du troisième trimestre ayant été supérieures aux prévisions.

Le détaillant a déclaré que les ventes à prix plein pour la période d'août à octobre ont augmenté de 4,0 % par an, ce qui est supérieur aux prévisions de 2,0 %. Pour l'ensemble de l'exercice financier, il s'attend à ce que les ventes à prix plein augmentent de 3,1 % pour atteindre 4,74 milliards de livres sterling, en supposant qu'elles enregistrent une croissance de 2,0 % pour le reste de l'année. Toutefois, elle a noté que la croissance des ventes a été variable au cours des derniers mois, ce qu'elle attribue à des conditions météorologiques changeantes plutôt qu'à des changements sous-jacents dans l'économie de la consommation.

À l'autre extrémité du FTSE 100, Segro a baissé de 3,1 %, Goldman Sachs ayant réduit le titre à "vendre". BP a baissé de 1,1 %, JPMorgan ayant ramené le titre de "neutre" à "sous-pondérer", après que ses résultats du troisième trimestre ont manqué les estimations de bénéfices mardi.

Dans le FTSE 250, Aston Martin Lagonda Global a chuté de 10 %.

Le fabricant de voitures de sport de luxe a déclaré que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 15 % pour atteindre 362,1 millions de livres sterling en glissement annuel, contre 315,5 millions de livres sterling, et que la perte avant impôts a diminué pour atteindre 117,6 millions de livres sterling, contre 225,9 millions de livres sterling. La société a laissé inchangées la plupart de ses prévisions pour 2023, mais a réduit ses prévisions de volumes de vente en gros à environ 6 700 unités, contre environ 7 000 unités précédemment.

Par rapport au yen, le dollar était coté à JPY151,33, en baisse par rapport à JPY151,63.

Le yen a retrouvé un peu de vigueur après que le principal responsable de la monnaie japonaise ait déclaré que Tokyo était "en attente" pour intervenir après que le yen soit tombé à son plus bas niveau de l'année par rapport au dollar et ait plongé par rapport à l'euro, a rapporté Bloomberg.

"Nous sommes prêts à intervenir", a déclaré Masato Kanda, responsable de la politique monétaire, aux journalistes, selon Bloomberg News. "Mais je ne peux pas dire ce que nous ferons, ni quand - nous prendrons des décisions globales, et nous le faisons dans l'urgence.

Au Japon, mercredi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 2,4 %. Toyota a clôturé en hausse de 4,7 %, le constructeur automobile ayant revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à des efforts de réduction des coûts et à la faiblesse du yen.

En Chine, l'indice composite de Shanghai a clôturé en hausse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a clôturé en légère baisse.

L'industrie manufacturière chinoise est revenue à un léger état de contraction en octobre, selon des données d'enquête. L'indice Caixin des directeurs d'achat du secteur manufacturier est tombé à 49,5 points au cours du mois, contre 50,6 en septembre. En tombant sous la barre des 50 points, l'indice montre que l'activité a baissé dans le secteur.

L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,9 %.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,4 %, le S&P 500 en hausse de 0,7 % et le Nasdaq Composite en hausse de 0,5 %.

L'or était coté à 1 976,94 USD l'once tôt mercredi, en baisse par rapport aux 1 989,19 USD de mardi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 85,55 USD le baril, en baisse par rapport à 86,09 USD.

Le calendrier économique mondial de mercredi prévoit de nouveaux PMI manufacturiers au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.