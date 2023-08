(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée mercredi, se remettant des données décevantes sur la Chine, alors que l'attention se tourne vers le taux d'inflation américain de jeudi et ce que cela pourrait signifier pour les décisions futures de la Réserve Fédérale.

Dans le FTSE 100, les actions de l'assureur Hiscox ont chuté, malgré des chiffres largement robustes. Ses résultats semestriels ont été quelque peu décevants en raison des difficultés rencontrées par sa filiale de vente au détail et des sorties de fonds de Hiscox ILS.

Les mineurs ont progressé, inversant la faiblesse de mardi, malgré de nouvelles nouvelles informations sur les difficultés de l'économie chinoise.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 66,71 points, soit 0,9%, à 7 594,13. Le FTSE 250 était en hausse de 101,19 points, 0,5%, à 18 942,73, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,18 points, 0,2%, à 760,02.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,9% à 757,27, et le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6% à 16 612,18, tandis que le Cboe Small Companies était en baisse de 0,3% à 13556,75.

La Chine a sombré dans la déflation, les prix à la consommation s'étant contractés le mois dernier pour la première fois en plus de deux ans, selon les données officielles, alors que le ralentissement des dépenses intérieures pèse sur la reprise économique post-Covid.

L'indice des prix à la consommation, principal indicateur de l'inflation, a baissé de 0,3 % sur un an en juillet, selon le Bureau national des statistiques, après avoir stagné en juin. Les analystes interrogés par Bloomberg avaient anticipé une baisse de 0,4 % de l'indice en juillet.

Les actions qui sont étroitement liées à la Chine ont été à la hausse malgré les données, récupérant les pertes de mardi.

La banque Standard Chartered, axée sur l'Asie, a progressé de 1,1 %. L'assureur Prudential, également axé sur l'Asie, a progressé de 1,5 %.

Pendant ce temps, les mineurs Anglo American, Antofagasta et Glencore étaient en hausse de 1,7 %, 2,0 % et 2,2 %, respectivement.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que les derniers chiffres de la Chine "pourraient donner à réfléchir aux banquiers centraux des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe lorsqu'ils évalueront les prochaines étapes".

Les données sur l'inflation américaine, qui seront publiées jeudi à 13h30 BST, pourraient donner des indications sur la manière dont les banques centrales réagiront dans les mois à venir.

Les données de l'IPC américain pour le mois de juillet seront publiées jeudi à 13h30 BST. Selon le consensus de FXStreet, les marchés s'attendent à une hausse annuelle de 3,3% de l'inflation globale des prix à la consommation en juillet. L'inflation de base, cependant, devrait ralentir légèrement à 4,7 % en juillet, contre 4,8 % en juin.

Un nouveau ralentissement de l'inflation serait le résultat idéal, car il atténuerait les attentes de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

Mardi, un haut responsable de la Réserve fédérale américaine a déclaré qu'il pensait que les taux d'intérêt avaient peut-être atteint leur maximum, mais a averti qu'ils devraient rester gonflés pendant un certain temps.

Dans un discours, Patrick Harker, président de la Federal Reserve Bank of Philadelphia, a déclaré : "En l'absence de nouvelles données alarmantes d'ici la mi-septembre, je pense que nous pouvons être patients et maintenir les taux et laisser les mesures de politique monétaire que nous avons prises faire leur travail.

Les actions à New York ont été appelées à augmenter. L'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite sont tous en hausse de 0,3 %.

Dans l'indice FTSE 100, Hiscox a perdu 6,2 %.

L'assureur basé à Hamilton, aux Bermudes, a déclaré qu'au cours du premier semestre 2023, le bénéfice avant impôts a été multiplié par dix pour atteindre 264,8 millions USD, contre 25,4 millions USD l'année précédente. Le bénéfice semestriel de la société est presque aussi élevé que celui de l'ensemble de l'année 2022, qui s'élève à 275,6 millions USD.

Pour ce qui est de l'avenir, Hiscox a déclaré que son portefeuille était bien positionné pour assurer une croissance de haute qualité des bénéfices et des revenus, en citant les vents contraires des revenus d'investissement et une opportunité de croissance structurelle à long terme dans le secteur de la vente au détail.

Elle a déclaré que ses activités de détail ont des perspectives prometteuses, bien que "tempérées par nos actions délibérées de ne pas donner la priorité à la croissance au détriment de la qualité des bénéfices".

En outre, Hiscox a déclaré que sa branche ILS (stratégie liée à l'assurance) a subi des sorties nettes de 219 millions d'USD, "l'appétit des tiers pour les investissements en capital restant modéré".

Flutter Entertainment a perdu 4,4 %.

Elle a déclaré que sa branche américaine avait atteint un "point d'inflexion", ce qui a permis à la société de jeux d'argent de réaliser un bénéfice au premier semestre.

Le propriétaire de Paddy Power prévoit des bénéfices annuels conformes aux attentes du marché, mais a mis en garde contre des conditions moins favorables en Australie.

Dans le FTSE 250, les actions de TP ICAP ont bondi de 10 %.

Le chiffre d'affaires du premier semestre a augmenté de 4,8 % pour atteindre 1,13 milliard de livres sterling, contre 1,08 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 26 %, passant de 72 millions de livres sterling à 91 millions de livres sterling.

TP ICAP a déclaré un dividende intérimaire de 4,8 pence par action, en hausse de 6,7 % par rapport à 4,5 pence. En outre, elle a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 30 millions de livres sterling.

"Nous continuerons à évaluer les possibilités de libérer davantage de liquidités pour rembourser davantage de dettes et/ou lancer d'autres rachats d'actions", a-t-elle déclaré.

Hill & Smith a gagné 7,5 %.

La société de construction d'infrastructures basée à Solihull, dans les West Midlands, a déclaré qu'au cours du premier semestre 2023, le bénéfice avant impôts a bondi de 42 % pour atteindre 57,2 millions de livres sterling, contre 40,2 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 %, passant de 349,9 millions de livres sterling à 420,8 millions de livres sterling, ce qui, selon la société, est dû à la croissance américaine.

Pour l'avenir, la société s'attend à ce que les moteurs de la croissance industrielle américaine donnent un coup de fouet, avec un bénéfice d'exploitation sous-jacent pour 2023 qui devrait être légèrement supérieur au consensus actuel du marché de 111,8 millions de livres sterling, avec une fourchette de 110,2 millions de livres sterling à 112,8 millions de livres sterling. Le consensus est supérieur de 15 % aux 97,1 millions de livres sterling que Hill & Smith a réalisés en 2022.

Domino's Pizza a augmenté de 2,5 %. Jefferies a relevé Domino's Pizza de "sous-performance" à "conserver".

Sur l'AIM, Enteq Technologies a progressé de 20 %.

Le fournisseur de technologie et d'équipement pour les services énergétiques a déclaré que son outil de forage Saber a atteint les objectifs de test lors d'essais de forage de fond de trou en Amérique du Nord, offrant une alternative "qui change la donne" par rapport aux systèmes rotatifs orientables traditionnels.

L'Enteq a déclaré que Saber avait le potentiel de perturber le marché RSS dans l'industrie du forage, qui, selon lui, représente plus de 2 milliards de dollars par an, affirmant qu'il peut apporter "de nouveaux niveaux de performance, à la fois commerciaux et techniques, pour les opérateurs et les sociétés de services".

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 1,1 %.

La livre était cotée à 1,2735 USD mercredi midi à Londres, en hausse par rapport à 1,2718 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0977 USD, en hausse par rapport à 1,0947 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 143,25 yens, en légère baisse par rapport à 143,29 yens.

Le pétrole Brent était coté à 86,77 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en baisse par rapport aux 84,92 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 1 925,88 USD l'once, pratiquement inchangé par rapport à 1 925,90 USD.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

