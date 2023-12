(Alliance News) - Les actions londoniennes devraient légèrement augmenter vendredi, les investisseurs faisant le bilan d'une année mouvementée et se projetant sur ce qui les attend en 2024.

L'indice FTSE 100 devrait enregistrer une hausse de 2,2 % en 2023, bien en deçà des gains enregistrés par les actions américaines cette année.

Dans les premières nouvelles économiques du Royaume-Uni, les prix de l'immobilier ont continué à baisser en décembre sur une base annuelle, mais sont restés inchangés par rapport au mois précédent. Nationwide a noté que 2023 avait été l'année de l'acheteur au comptant, car les taux hypothécaires élevés ont réduit l'accessibilité au logement pour de nombreux acheteurs potentiels.

Cependant, Capital Economics prévoit que les perspectives pour les acheteurs hypothéqués pourraient s'améliorer à partir de l'année prochaine.

"Les baisses des taux d'échange d'intérêts signifient que notre mesure du taux hypothécaire moyen coté est en passe de passer de 5 % en novembre à environ 4,2 % au cours de la nouvelle année, ce qui serait le taux le plus bas depuis septembre 2022, avant le mini budget. Cela soutiendra une reprise de la demande de la part des acheteurs de prêts hypothécaires au cours de la nouvelle année, et suggère que le marché du logement est sur la bonne voie pour dépasser à nouveau les attentes en 2024", a déclaré Andrew Wishart, économiste principal de Capital Economics spécialisé dans l'immobilier.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 3,3 points à 7 726,04

Hang Seng : en baisse de 0,1 % à 17 026,00

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,2 % à 33 464,17

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,3 % à 7 590,80

DJIA : clôture en hausse de 53,58 points, 0,1%, à 37 710,10

S&P 500 : clôture en légère hausse à 4 783,35

Nasdaq Composite : clôture en légère baisse à 15 095,14

EUR : en baisse à 1,1066 USD (1,1078 USD)

GBP : en légère hausse à 1,2748 USD (1,2741 USD)

USD : en hausse à 141,46 JPY (141,08 JPY)

Or : baisse à 2 070,38 USD l'once (2 075,46 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 77,57 USD le baril (78,70 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

09:30 GMT Statistiques d'émission de capitaux au Royaume-Uni

08:30 EST Ventes à l'exportation américaines

09:45 EST Enquête ISM-Chicago auprès des entreprises américaines

Les prix de l'immobilier britannique sont restés inchangés sur une base mensuelle en décembre, selon les chiffres de Nationwide. L'indice des prix de l'immobilier de Nationwide n'a montré aucun changement dans les prix de l'immobilier corrigés des variations saisonnières au cours du dernier mois de l'année, après une augmentation de 0,2 % en novembre par rapport à octobre. La lecture de décembre était en ligne avec le consensus du marché cité par FXStreet. En décembre, le prix moyen des maisons au Royaume-Uni s'est établi à 257 443 GBP, en légère baisse par rapport aux 258 557 GBP du mois précédent, sans ajustement saisonnier. Annuellement, les prix non corrigés des variations saisonnières ont baissé de 1,8 % en décembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la baisse de 2,0 % enregistrée en novembre. Toutefois, la baisse de décembre a été légèrement plus forte que les 1,4 % prévus par le marché. Par rapport au sommet historique atteint à la fin de l'été 2022, les prix des logements ont baissé de 4,5 %.

Des milliers de foyers britanniques sont restés privés d'électricité tôt vendredi, alors que les travaux de nettoyage commencent après la tempête Gerrit. Environ 1 500 foyers écossais ont connu leur deuxième nuit sans électricité en Écosse, tandis qu'au Pays de Galles, la foudre a touché l'approvisionnement jeudi. La compagnie d'électricité Scottish and Southern Electricity Networks a déclaré avoir rétabli l'approvisionnement de plus de 46 000 propriétés privées d'électricité à la suite de la tempête, les habitants du nord-est et des Shetland étant les plus touchés. Elle a précisé que les foyers restants devraient être reconnectés vendredi et que des camionnettes d'aide sociale distribueront des boissons et des aliments chauds aux clients touchés par la tempête.

NOUVELLES DE L'ENTREPRISE

Huawei Technologies a déclaré avoir "résisté à la tempête" des sanctions américaines en annonçant une hausse de près de 9 % de son chiffre d'affaires en 2023, une année qui l'a vu choquer Washington avec la sortie d'un smartphone haut de gamme. Huawei, dont le siège est à Shenzhen, a été au centre d'un intense bras de fer entre la Chine et les États-Unis, Washington avertissant que ses équipements pourraient être utilisés pour l'espionnage d'État, une allégation que l'entreprise nie. Les sanctions imposées depuis 2019 ont empêché l'entreprise d'accéder aux composants et aux technologies fabriqués aux États-Unis, ce qui l'a obligée à diversifier ses sources de croissance. Pour 2023, le groupe prévoit un chiffre d'affaires de plus de 700 milliards de yuans, soit environ 99,2 milliards de dollars, a déclaré M. Hu, soit une augmentation de près de 9 % par rapport à l'année dernière. Mais ces revenus restent bien inférieurs aux 891,4 milliards de CNY enregistrés en 2020, l'année précédant l'annonce d'une forte baisse du chiffre d'affaires due aux sanctions américaines.

Duke Royalty a déclaré s'attendre à des recettes récurrentes en espèces de 6,3 millions de livres sterling pour son troisième trimestre se terminant le 31 décembre, ce qui représenterait une augmentation de 12 % d'une année sur l'autre. Il s'agirait également d'une légère augmentation par rapport aux 6,2 millions de livres sterling du deuxième trimestre. "Nous sommes heureux d'annoncer qu'en dépit des incertitudes macroéconomiques actuelles, nous continuons à enregistrer une croissance de nos revenus, et que le troisième trimestre de l'exercice 24 devrait maintenir cette tendance à la hausse, soutenant ainsi notre dividende stable qui, au prix actuel de l'action, représente un rendement d'environ 9 %", a déclaré le PDG Neil Johnson.

Panthera Resources, société d'exploration et de développement aurifère axée sur l'Afrique de l'Ouest et l'Inde, a déclaré que la perte avant impôts s'était réduite à 1,0 million USD au cours des six mois jusqu'en septembre, contre 1,4 million USD l'année précédente, principalement en raison de la baisse des dépenses d'exploration. La société n'a enregistré aucun revenu au cours de ces deux périodes. Panthera a déclaré qu'elle se concentrait désormais sur la poursuite d'une plainte contre l'Inde pour violation de ses obligations en vertu du traité bilatéral d'investissement Australie-Inde. À cette fin, elle a obtenu un financement de 13,6 millions d'USD pour le règlement du litige.

Le fabricant de systèmes e-Drive Saietta Group a fait état d'un premier semestre "difficile" pour son exercice financier, mais a noté que des "progrès significatifs" avaient été réalisés dans le cadre de sa transition d'une société de recherche et de développement à un fabricant de production à grande échelle. Au cours des six mois précédant le 30 septembre, les recettes ont atteint 977 229 GBP, contre 753 517 GBP l'année précédente, tandis que la perte avant impôts s'est réduite, passant de 9,4 millions de GBP à 7,9 millions de GBP. "Saietta et sa [coentreprise] indienne, Saietta VNA, ont noué des relations avec des [fabricants d'équipements d'origine] à fort volume en Inde et aux États-Unis, qui sont prêts à utiliser la capacité de production qu'ils ont développée à Delhi et à Sunderland. Le groupe est donc prêt à passer à l'étape suivante de son évolution en tant que fabricant à grande échelle", a déclaré l'entreprise.

