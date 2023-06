(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée mardi, le FTSE 100 étant pénalisé par la chute des cours des majors pétrolières, tandis qu'une lecture peu reluisante du secteur de la vente au détail au Royaume-Uni maintenait le moral au plus bas.

"Avec peu de nouvelles d'entreprises à l'ordre du jour cette semaine pour stimuler les volumes d'échanges, il est probable que nous verrons les marchés lutter pour trouver une direction jusqu'à ce que nous obtenions des mises à jour sur l'inflation, l'emploi et la politique monétaire", a commenté Russ Mould, analyste d'AJ Bell.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 24,57 points, soit 0,3 %, à 7 575,42. Le FTSE 250 a perdu 27,50 points, soit 0,1 %, à 19 086,05, et l'AIM All-Share a perdu 0,81 point, soit 0,1 %, à 791,00.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3 % à 756,08, le Cboe UK 250 perdait 0,2 % à 16 634,78, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,3 % à 13 248,15.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté le mois dernier, bien que le trio de jours fériés n'ait pas réussi à augmenter les chiffres autant que prévu.

Selon le British Retail Consortium, les ventes ont augmenté de 3,9 % en mai par rapport à l'année précédente. Ce chiffre est à comparer à la baisse de 1,1 % enregistrée l'année précédente. Elle est également inférieure à la croissance moyenne de 4,7 % sur trois mois.

À périmètre constant, les ventes ont augmenté de 3,7 % en glissement annuel le mois dernier, ce qui est inférieur à la croissance moyenne de 4,7 % sur trois mois.

"La confiance des consommateurs se rétablissant toujours après avoir atteint des niveaux record, et les revenus des ménages continuant à se resserrer, il est peu probable que nous assistions à une croissance substantielle des ventes dans les mois à venir", a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du BRC.

La livre sterling était cotée à 1,2408 USD à la mi-journée mardi à Londres, en baisse par rapport à 1,2415 USD à la clôture lundi.

A Londres, les majors pétrolières Shell et BP ont été parmi les plus mauvaises performances des blue-chips à la mi-journée. Les actions étaient en baisse de 2,7 % et de 1,9 %, respectivement, car la hausse des prix du pétrole observée lundi, à la suite d'une réduction de la production par l'Arabie saoudite, a cédé la place à la pression de la vente.

Le baril de Brent était coté à 75,38 USD à la mi-journée à Londres, mardi, en baisse par rapport aux 77,37 USD de la fin de journée de lundi.

Les valeurs les plus performantes du FTSE 100 ont été Ocado, abrdn et Legal & General. Ces titres ont augmenté de 3,7 %, 3,1 % et 1,4 %.

Toujours à la hausse, British American Tobacco a gagné 1,1 % après que le fabricant de cigarettes a déclaré qu'il ne changerait pas de stratégie sous la direction de son nouveau directeur général, se concentrant sur des "produits à risque réduit" non combustibles pour les fumeurs.

BAT a déclaré qu'il était en bonne voie pour atteindre son objectif de revenus de 5 milliards de livres sterling pour son segment Nouvelles catégories en 2025 et a ajouté qu'il visait la rentabilité pour le segment en 2024.

Cependant, Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, s'est montré prudent quant à ce changement : "Les fabricants de tabac fondent leurs espoirs sur l'adoption massive de produits de nouvelle génération tels que le vapotage, mais ils se heurtent à un refus considérable de la part des autorités de réglementation, des militants de la santé et d'autres acteurs. Chaque semaine, il semble que quelqu'un d'autre réclame des règles plus strictes pour le vapotage, en particulier, les médecins pour enfants étant les derniers à dire que les règles doivent changer".

Dans le FTSE 250, Warehouse REIT a baissé de 6,6 % en raison d'une perte annuelle et d'une baisse de la valeur de son portefeuille.

L'investisseur en entrepôts industriels a enregistré une perte avant impôts de 182,9 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 191,2 millions de livres sterling l'année précédente. Ce résultat est dû à une perte de 193,4 millions de livres sterling sur la juste valeur des immeubles de placement, contre un gain de 163,7 millions de livres sterling l'année précédente.

La valeur du portefeuille de Warehouse REIT était de 828,8 millions de livres sterling, soit une baisse de 19 % par rapport aux 1,01 milliard de livres sterling de l'année précédente. La société a expliqué que cela était dû aux hausses des taux d'intérêt de la banque centrale.

Chemring a bondi de 8,3 % après avoir fait état d'une prise de commandes record au premier semestre, son carnet de commandes atteignant son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans, soit 750 millions de livres sterling.

Mould d'AJ Bell a déclaré que la société bénéficiait de "perspectives plus solides" grâce à la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui "encourage les gouvernements du monde entier à dépenser davantage pour la défense".

Ailleurs à Londres, Zotefoams a gagné 3,5 % après que le producteur de technologie de matériaux cellulaires a prolongé son accord d'exclusivité avec le fabricant de vêtements de sport Nike jusqu'à la fin de 2029.

Sur l'AIM, Barkby a grimpé de 70 % après que sa filiale, Cambridge Sleep Sciences, a obtenu une licence de cinq ans de Sleep Sense International pour la fabrication d'un "oreiller intelligent" utilisant la plateforme "Sleep Engine" de CSS.

La société de développement et d'investissement dans l'immobilier commercial s'attend à ce que l'accord génère des redevances de 1,3 million de livres sterling la première année et de 3 millions de livres sterling la deuxième année.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,2 %.

Le secteur de la construction de la zone euro a baissé en mai, et à la vitesse la plus rapide de l'année jusqu'à présent. Selon les chiffres de S&P Global et de la Hamburg Commercial Bank, le secteur reste fermement en territoire de contraction.

L'indice HCOB des directeurs d'achat du secteur de la construction dans la zone euro s'est établi à 44,6 points, contre 45,2 en avril.

En restant sous la barre des 50 points sans changement, il montre que le secteur reste en contraction. En effet, les niveaux d'activité ont baissé pour le treizième mois consécutif, les entreprises interrogées continuant à signaler une faible demande pour de nouveaux projets.

L'euro s'est établi à 1,0686 dollar mardi à la mi-journée, en baisse par rapport à 1,0711 dollar au moment de la clôture des actions européennes lundi.

Les actions à New York sont appelées à ouvrir en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite sont tous en baisse de 0,1% ce mardi.

Lundi, les actions américaines ont terminé en baisse, les investisseurs s'interrogeant sur la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt et les actions d'Apple ont chuté après que le fabricant de l'iPhone a annoncé son casque de réalité mixte, le Vision Pro.

Susannah Street, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a ajouté que la plus grande économie du monde montrait "davantage de signes de contraction", les données de croissance dans le "puissant secteur des services" ayant ralenti plus rapidement que prévu le mois dernier.

Les actions d'Apple étaient en baisse de 2,6 % dans les transactions pré-marché. Elle avait progressé de 1,5 % lundi.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,36 yens mardi à la mi-journée, en baisse par rapport à 139,60 yens à la clôture lundi.

L'or était coté à 1 964,41 USD l'once, en hausse par rapport à 1 959,00 USD.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

