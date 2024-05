(Alliance News) - Le FTSE 100 à Londres est appelé à ouvrir en hausse ce vendredi, alors que les investisseurs se débarrassent des nerfs de l'inflation américaine.

Selon FXStreet, les chiffres de vendredi devraient montrer que l'indice de base des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation américaine préférée de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,8% en glissement annuel en avril, le même rythme de croissance qu'en mars.

L'indice de base des dépenses de consommation personnelle n'inclut pas les denrées alimentaires ni l'énergie. L'indice principal, qui en tient compte, devrait avoir augmenté de 2,7 % d'une année sur l'autre en avril, soit le même rythme de croissance qu'en mars.

Dans les premières nouvelles économiques, les prix de l'immobilier britannique ont augmenté en mai par rapport au mois précédent, selon les chiffres de Nationwide, le marché continuant à faire preuve de résilience.

En ce qui concerne les entreprises, le gouvernement britannique a déclaré qu'il avait revendu pour 1,24 milliard de livres sterling d'actions NatWest à la banque.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,1% à 8 242,40

Hang Seng : en hausse de 0,2 % à 18 263,09

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,1% à 38 487,90

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 1,0 % à 7 701,70

DJIA : clôture en baisse de 330,06 points, 0,9%, à 38 111,48

S&P 500 : clôture en baisse de 0,6% à 5 235,48

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,1% à 16 737,08

EUR : en baisse à 1,0821 USD (1,0839 USD)

GBP : baisse à 1,2722 USD (1,2738 USD)

USD : en hausse à 156,78 JPY (156,65 JPY)

OR : en hausse à 2 342,90 USD l'once (2 342,54 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 81,73 USD le baril (82,83 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

11:00 CEST Indice des prix à la consommation dans la zone euro

11:00 IST Production dans le secteur de la construction en Irlande

09:30 BST Masse monétaire britannique

08:30 EDT Dépenses de consommation personnelle aux États-Unis

09:45 EDT PMI Chicago (États-Unis)

Les prix de l'immobilier britannique ont augmenté en mai, selon les chiffres de Nationwide vendredi. L'indice des prix de l'immobilier de Nationwide a montré une augmentation de 0,4% des prix de l'immobilier corrigés des variations saisonnières en mai, après une baisse de 0,4% un mois plus tôt. Selon FXStreet, le consensus du marché s'attendait à ce que l'indice des prix de l'immobilier n'augmente que de 0,1 %. En mai, le prix moyen des maisons au Royaume-Uni s'élevait à 264 249 livres sterling, contre 261 962 livres sterling en avril. Sur une base annuelle, l'indice des prix de l'immobilier a augmenté de 1,3 %, soit une accélération par rapport à la hausse de 0,6 % enregistrée en avril. "Le marché semble montrer des signes de résilience face aux pressions qui s'exercent sur l'accessibilité à la suite de la hausse des taux d'intérêt à long terme au cours des derniers mois. La confiance des consommateurs s'est sensiblement améliorée au cours des derniers mois, soutenue par de solides gains salariaux et une inflation plus faible", a déclaré Robert Gardner, économiste en chef de Nationwide.

La fréquentation des commerces de détail au Royaume-Uni reste nettement inférieure à celle de l'année dernière, les jours fériés et l'amélioration du temps n'ayant pas réussi à détourner les clients des achats en ligne, selon les chiffres. La fréquentation totale a baissé de 3,6 % par rapport à l'année dernière, mais c'est une amélioration par rapport à la baisse de 7,2 % enregistrée en avril, selon les données du British Retail Consortium-Sensormatic IQ. La fréquentation des rues commerçantes a baissé de 2,7 %, tandis que celle des centres commerciaux est restée en retrait de 4,5 % par rapport au mois de mai dernier. Tous les pays du Royaume-Uni ont connu une baisse d'une année sur l'autre, malgré une amélioration par rapport aux chiffres d'avril, l'Écosse étant en tête avec 5,4 % et l'Irlande du Nord étant la moins touchée avec 3 %. Helen Dickinson, directrice générale du BRC, a déclaré : "Les détaillants espèrent qu'un été chaud, associé à des événements tels que les championnats d'Europe et les Jeux olympiques, stimulera la fréquentation dans les principales destinations commerciales du Royaume-Uni.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC relève la note de Centrica à "surperformer" (secteur performant) - objectif de prix 170 (145) pence

SOCIÉTÉS - FTSE 100

Le gouvernement britannique a revendu pour 1,24 milliard de livres sterling d'actions NatWest à la société. Le Trésor a vendu 392,4 millions d'actions à 316,2 pence chacune, ce qui ramène la participation du gouvernement de 25,98 % à 22,50 %. NatWest a déclaré qu'elle prévoyait d'annuler 222,4 millions d'actions et de conserver le reste en trésorerie. NatWest a été nationalisée en 2008 et 2009, et plusieurs renflouements de plusieurs milliards de livres ont laissé le contribuable britannique avec une participation de 84 % dans la société, qui était alors connue sous le nom de RBS Group. Depuis, le gouvernement a progressivement réduit sa participation par le biais de ventes sur le marché et de rachats par NatWest. Le chancelier Jeremy Hunt a récemment fait part de son intention de commencer à vendre la part restante du gouvernement à des investisseurs individuels dès cet été, mais ce projet a été remis en question par la convocation d'élections générales pour le 4 juillet.

JD Sports a déclaré un chiffre d'affaires de 10,54 milliards de livres sterling pour les 53 semaines se terminant le 3 février, soit 10,40 milliards de livres sterling sur 52 semaines, contre 10,13 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 486,7 millions de livres sterling à 811,2 millions de livres sterling, soit une hausse de 67 %. JD Sports a augmenté son dividende annuel de 13 %, le faisant passer de 0,8 à 0,9 pence. La société a déclaré que les résultats du premier trimestre étaient conformes aux attentes et qu'elle maintenait ses prévisions de bénéfice avant impôt pour l'ensemble de l'année, de 995 millions de livres sterling à environ 1,04 milliard de livres sterling. Le directeur général Regis Schultz a déclaré : "Nous avons commencé le nouvel exercice financier avec un premier trimestre conforme à nos attentes dans un marché volatil et nous sommes en bonne voie pour atteindre nos prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Pour l'avenir, nous disposons d'un modèle d'entreprise solide et d'une stratégie claire pour assurer la croissance à long terme et la création de valeur pour nos actionnaires."

Le principal actionnaire d'Associated British Foods va réduire sa participation dans le propriétaire de Primark par le biais d'un appel d'offres, selon un communiqué publié jeudi. Howard Investments Ltd, qui fait partie de Wittington Investments Ltd, prévoit de vendre environ 10,3 millions d'actions d'AB Foods, soit une part de 1,4 % du capital social de la société cotée au FTSE 100. Cette somme représente un peu moins de 2,4 % de la participation combinée de Wittington et Howard dans AB Foods. Les actions d'AB Foods ont baissé de 0,6 %, à 2 652,13 pence l'unité, jeudi à Londres. Au cours actuel, les actions vendues valent 273,2 millions de livres sterling. Le principal investissement de Wittington est AB Foods, bien qu'il possède également des participations dans la marque d'alimentation et d'hôtellerie Fortnum & Mason et qu'il investisse dans l'immobilier.

ENTREPRISES - FTSE 250

La compagnie pétrolière et gazière Harbour Energy a déclaré qu'elle continuait à faire de "bons progrès" dans la conclusion de l'acquisition du portefeuille d'actifs de Wintershall Dea. En décembre, Harbour a accepté d'acheter les actifs à la compagnie pétrolière et gazière pour 11,2 milliards de dollars, et espère que l'acquisition augmentera son taux de production à environ 500 000 barils d'équivalent pétrole par jour. Vendredi, la société a indiqué que les documents étaient en phase finale de préparation et qu'ils étaient attendus dans les semaines à venir. Elle prévoit de finaliser l'acquisition au cours du quatrième trimestre de cette année.

La Competition & Markets Authority a déclaré qu'elle examinait si le projet de rachat de Virgin Money UK par Nationwide enfreignait les règles de la concurrence. L'organisme de surveillance a déclaré que l'enquête visera à déterminer "si la création de cette fusion peut entraîner une diminution substantielle de la concurrence sur un ou plusieurs marchés de biens ou de services au Royaume-Uni". Nationwide a annoncé plus tôt dans l'année qu'elle prévoyait d'acheter le prêteur concurrent Virgin Money UK dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 2,9 milliards de livres sterling. L'appel à commentaires se termine le 14 juin.

