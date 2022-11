Le blue-chip FTSE 100 était plat à 0851 GMT, mais devrait terminer avec de forts gains hebdomadaires sur les espoirs de plus petites hausses de taux de la Réserve fédérale américaine.

Diageo, British American Tobacco et GSK ont soutenu le FTSE 100, les investisseurs s'arrachant les valeurs défensives qui ont tendance à bien se comporter dans une économie en ralentissement.

Les REITS et les constructeurs de maisons ont le plus chuté dans les échanges du matin, en baisse de plus de 2 % chacun. Berenberg ne s'attend pas à ce que le creux des bénéfices des constructeurs de maisons britanniques se produise avant 2024, a déclaré le courtier dans une note vendredi, réitérant son opinion prudente sur le secteur.

Les actions du secteur de la vente au détail ont baissé de 0,4 % lors du Black Friday, qui marque généralement le début de la saison des achats pour les fêtes.

Les valeurs moyennes du FTSE 250, axées sur le marché intérieur, ont glissé de 0,5 %.

Parmi les valeurs individuelles, Devro a bondi de 60,4 % après que Saria Group a accepté d'acquérir la société de transformation alimentaire dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 540 millions de livres.

SSE a progressé de 0,5 % après que le producteur d'électricité a annoncé qu'il allait vendre une participation de 25 % dans son activité de réseau de transport d'électricité.