(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée mercredi, les investisseurs attendant nerveusement des données américaines clés.

Le FTSE 100 à Londres a été fortement touché par les résultats décevants de St James's Place et de Reckitt Benckiser.

L'indice FTSE 100 a perdu 50,42 points, soit 0,7 %, à 7 632,60. Le FTSE 250 a perdu 120,21 points, soit 0,6 %, à 19 043,45, et l'AIM All-Share a perdu 4,26 points, soit 0,6 %, à 741,39.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,7% à 764,22, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,9% à 16 376,69, et le Cboe Small Companies était en légère hausse à 14 567,65.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,5%.

L'accent est mis sur les derniers chiffres de la croissance économique américaine mercredi, avec les dépenses de consommation personnelle - qui contiennent une mesure clé de l'inflation - à suivre jeudi. La lecture des PCE est suivie de près par la Réserve fédérale lorsqu'elle prend des décisions sur les taux d'intérêt.

Selon le consensus cité par FXStreet, le taux d'inflation annuel des PCE devrait diminuer à 2,4 % en janvier, contre 2,6 % en décembre. Le taux d'inflation de base, l'indicateur préféré de la Fed, devrait diminuer à 2,8 % contre 2,9 %.

Les actions à New York ont été annoncées à la baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,3 %, l'indice S&P 500 de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,5 %.

Pendant ce temps, dans la zone euro, le sentiment économique a été plus faible que prévu ce mois-ci, selon les résultats d'une enquête réalisée mercredi.

Selon la Commission européenne, l'indicateur du sentiment économique pour la zone euro a chuté à 95,4 points en février par rapport à la lecture révisée de janvier de 96,1, qui a d'abord été rapportée comme 96,2. Le consensus du marché, selon FXStreet, s'attendait à une lecture améliorée de 96,7 points pour février.

"L'économie reste coincée dans la stagnation avec les services qui s'affaiblissent. La bonne nouvelle est que les attentes en matière de prix de vente ont encore baissé, ce qui alimente les réductions de taux plus tard dans l'année", ont déclaré les analystes d'ING.

La livre était cotée à 1,2648 USD mercredi midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2693 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'affichait à 1,0816 dollar, en baisse par rapport à 1,0854 dollar. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,63 yens, en hausse par rapport à 150,41 yens.

Dans le FTSE 100, St James's Place a chuté de 32%. Il s'agit de loin de la plus mauvaise performance.

Le gestionnaire de fonds et conseiller financier a enregistré une perte avant impôt de 4,5 millions de livres sterling en 2023, contre un bénéfice de 503,9 millions de livres sterling en 2022. SJP a constitué une provision de 426 millions de livres sterling pour les remboursements potentiels des clients "liés à la preuve historique et à la prestation de services continus".

"La combinaison de la provision que nous avons constituée et d'une diminution attendue du niveau de croissance des bénéfices au cours des prochaines années, au fur et à mesure de la transition vers notre nouvelle structure de facturation, réduit notre capacité à investir dans la croissance à long terme de notre entreprise au cours des prochaines années", a déclaré Mark FitzPatrick, PDG de SJP.

L'entreprise a réduit son dividende final à 8,00 pence, contre 37,19 pence, ce qui ramène le total annuel à 23,83 pence, contre 52,78 pence. À l'avenir, elle prévoit que le total des distributions annuelles aux actionnaires sera égal à 50 % de ses résultats annuels en espèces sous-jacents. Elle a également indiqué que les dividendes seraient fixés à 18,00 pence par an pour les trois prochaines années.

Reckitt Benckiser a perdu 12%.

L'entreprise de biens de consommation a déclaré que les recettes en 2023 ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 14,61 milliards de livres sterling, contre 14,45 milliards de livres sterling l'année précédente, ce qui est inférieur aux estimations consensuelles compilées par l'entreprise, qui étaient de 14,75 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a chuté de 22 %, passant de 3,07 milliards de livres sterling à 2,40 milliards de livres sterling, en raison d'une dépréciation du goodwill de 810 millions de livres sterling et d'autres dépenses d'exploitation plus élevées.

Russ Mould d'AJ Bell a commenté : "En tant que propriétaire d'un large portefeuille de marques connues, Reckitt a trouvé la vie beaucoup plus dure et ses derniers résultats suggèrent que son pouvoir de fixation des prix n'est pas aussi fort que certains le pensaient. L'idée qu'elle peut continuer à augmenter ses prix sans nuire à la demande s'est évanouie, car les chiffres du quatrième trimestre sont vraiment misérables. Il semble que les gens votent avec leurs pieds et optent pour l'option la moins chère".

Dans le FTSE 250, HICL Infrastructure a augmenté de 3,6 %.

La société d'investissement à capital fixe basée à Londres a déclaré qu'elle avait vendu la totalité de sa participation dans le projet d'autoroute à péage US Northwest Parkway à Vinci Highways SAS pour un montant d'environ 232 millions d'USD.

HICL a déclaré que jusqu'à 50 millions de livres sterling du produit de la vente seront utilisés pour financer un programme de rachat d'actions, le reste étant affecté au solde tiré sur sa facilité de crédit renouvelable de 650 millions de livres sterling.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Halfords a chuté de 31 %.

Halfords a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, après avoir constaté un "nouvel affaiblissement important" dans trois de ses quatre marchés principaux, ce qui a entraîné une baisse "significative" de la croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant dans son activité de vente au détail.

Le détaillant s'attend désormais à ce que le bénéfice sous-jacent avant impôt pour la période de 52 semaines se terminant le 29 mars se situe entre 35 et 40 millions de livres sterling, ce qui représente une baisse par rapport aux prévisions de 48 à 53 millions de livres sterling formulées le mois dernier.

Halfords a expliqué que les secteurs Cycling et Retail Motoring ont été touchés par "une faible confiance des clients et un temps inhabituellement doux et très pluvieux", qui a affecté la fréquentation et les ventes de catégories telles que les produits d'hiver et les produits de nettoyage pour voitures.

Le pétrole Brent était coté à 81,88 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en baisse par rapport aux 82,25 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 2 027,44 USD l'once, en baisse par rapport à 2 033,79 USD.

