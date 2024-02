(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont clôturé en hausse lundi, avant des données clés sur l'inflation aux Etats-Unis, ainsi qu'une série de données économiques au Royaume-Uni.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 1,11 points à 7 573,69. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 141,61 points, soit 0,7 %, à 19 203,93, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 2,77 points, soit 0,4 %, à 750,18.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,1% à 757,21, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 1,0% à 16 622,23, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 1,0% à 14 392,36.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé en hausse de 0,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort a clôturé en hausse de 0,6%.

L'inflation américaine des prix à la consommation pour le mois de janvier sera publiée à 1330 GMT mardi. Selon le consensus cité par FXStreet, le taux d'inflation annuel des prix à la consommation devrait avoir diminué à 3,0% en janvier, contre 3,4% en décembre.

Vendredi, il y a une lecture de l'IPP américain pour terminer la semaine.

"Les participants au marché sont sur le qui-vive à l'approche du rapport très attendu sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de janvier, qui devrait avoir un impact sur les attentes concernant les décisions futures de la Réserve fédérale", a déclaré Abdelhadi Laabi, directeur du marketing chez KAMA Capital.

"Le dollar américain pourrait se renforcer si le rapport sur les prix à la consommation indique une inflation plus élevée que prévu, ce qui renforcerait les attentes d'une position moins dovish de la part de la Réserve fédérale. À l'inverse, une inflation plus faible que prévu pourrait affaiblir la monnaie".

La livre était cotée à 1,2621 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en baisse par rapport à 1,2632 USD à la clôture de vendredi. L'euro s'établissait à 1,0769 dollar à la clôture des marchés européens lundi, en baisse par rapport à 1,0783 dollar à la même heure vendredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,44 yens, en hausse par rapport à 149,31 yens vendredi soir.

Francesco Pesole, analyste chez ING, a commenté : "La deuxième devise la plus performante après le dollar de 2024, la livre, est sur le point de faire face à deux tests de données clés cette semaine".

Les chiffres du chômage, de l'inflation et de la croissance économique au Royaume-Uni seront suivis de près par la Banque d'Angleterre, la prochaine décision sur les taux d'intérêt devant être prise par Threadneedle Street dans environ cinq semaines.

Le taux de chômage britannique sera publié à 7h00 GMT mardi, ce qui marquera le début de la semaine.

"Les investisseurs s'accrochent à chaque mot prononcé par toute personne affiliée aux principales banques centrales, à la recherche de signes indiquant que les réductions de taux d'intérêt sont enfin à l'ordre du jour", a déclaré Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Dans le FTSE 100, Glencore a augmenté de 2,4 %, après avoir déclaré qu'il ne pouvait plus financer la coentreprise déficitaire Koniambo Nickel SAS.

Koniambo Nickel SAS est une mine de nickel et une usine de traitement sur les îles de Nouvelle-Calédonie, détenue à 51 % par la Société minière du Sud Pacifique et à 49 % par Glencore.

Glencore, le groupe minier diversifié basé à Barr, en Suisse, a déclaré que l'exploitation commencerait une transition ordonnée vers un état d'entretien et de maintenance.

Frasers Group a augmenté de 5,0 %.

Le propriétaire de Sports Direct prévoit de racheter un maximum de 80 millions de livres sterling dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, qui débutera lundi et se terminera le 28 avril. Le nombre total d'actions pouvant être rachetées dans le cadre du programme sera de 10 millions.

Dans le FTSE 250, Tritax Big Box REIT a chuté de 3,9 %, tandis que UK Commercial Property REIT a progressé de 4,8 %, les deux sociétés ayant annoncé qu'elles avaient accepté les conditions indicatives d'un rapprochement.

Cette opération donnera naissance au quatrième fonds d'investissement immobilier du Royaume-Uni en termes de capitalisation boursière, avec près de 4 milliards de livres sterling.

Les investisseurs d'UKCM recevront 0,444 nouvelle action de Tritax Big Box pour chaque action d'UKCM qu'ils détiennent.

Sur la base du cours de clôture de l'action Tritax Big Box vendredi, l'opération valoriserait chaque action UKCM à 71,1 pence et les fonds propres de l'ensemble de la société à 924 millions de livres sterling.

"La fusion créerait une entreprise possédant des actifs de grandes surfaces et exposée à des unités plus petites, stratégiquement situées dans des zones urbaines. Celles-ci sont parfois connues sous le nom d'actifs logistiques du 'dernier kilomètre' et sont utilisées dans la dernière étape du processus de livraison des marchandises à la porte du consommateur", a déclaré M. Mould d'AJ Bell.

"Une question clé, à supposer que le rapprochement se fasse comme prévu, sera de savoir si l'entité élargie décidera de rationaliser le portefeuille combiné en vendant les actifs les moins importants.

L'annonce des deux composantes de l'indice FTSE 250 est la dernière d'une série de fusions de sociétés immobilières cotées à Londres depuis le début de l'année. LondonMetric Property et LXi REIT ont également convenu d'une fusion par actions. Custodian Property Income REIT et abrdn Property Income Trust ont également conclu un accord.

Sur l'AIM de Londres, ECR Minerals a progressé de 13 %.

La société d'exploration aurifère australienne a fourni des résultats supplémentaires de son programme de forage 2024 sur le site de Davey Road de son projet aurifère de Creswick, dans le centre de l'État de Victoria, en Australie. Les résultats ont montré une "augmentation significative des teneurs en or dans l'ensemble".

Le directeur général Nick Tulloch a déclaré : "Ces résultats à Davey Road sont en effet très prometteurs... Les teneurs plus élevées qui sont maintenant indiquées nous confortent dans l'idée que Creswick a le potentiel de devenir un actif très important pour notre société."

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers à Londres, le DJIA et le Nasdaq Composite ayant tous deux augmenté de 0,4 %, et l'indice S&P 500 de 0,3 %.

Le pétrole Brent était coté à 81,69 USD le baril à la clôture des marchés de Londres lundi, en baisse par rapport à 82,03 USD vendredi.

L'or était coté à 2 013,55 USD l'once à la clôture des marchés de Londres lundi, en baisse par rapport aux 2 021,73 USD à la clôture de vendredi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mardi, il y a les résultats du premier trimestre de la compagnie aérienne Tui.

