Le FTSE 100, très chargé en matières premières, a progressé de 0,8% vers 0827 GMT, tandis que l'indice britannique des valeurs moyennes a grimpé de 0,7%.

Les majors pétrolières Shell et BP ont grimpé de 3,8 % et 3,1 %, respectivement, alors que les prix du pétrole ont bondi de près de 8 %, le Brent ayant dépassé les 110 dollars le baril pour la première fois depuis 2014. [O/R]

Les mineurs mondiaux Rio Tinto et Glencore ont également gagné environ 3 %, les prix des métaux, notamment du nickel et de l'aluminium, ont augmenté, en raison des craintes croissantes de perturbations de l'approvisionnement. [MET/L]

Persimmon Plc a gagné 5,3 % après que le deuxième plus grand constructeur de maisons en Grande-Bretagne a déclaré qu'il s'attendait à construire 4 à 7 % de maisons supplémentaires en 2022, profitant de la forte demande de logements.