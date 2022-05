Après un jour férié lundi, l'indice blue-chip a reculé de 0,7 %, rattrapant les pertes enregistrées en Europe continentale, tandis que l'indice des valeurs moyennes, axé sur le marché intérieur, a reculé de 0,4 %.

Les valeurs de consommation de base défensives comme le fabricant de spiritueux Diageo et le fabricant de savon Dove Unilever ont chuté de plus de 1 % chacun, avant la réunion de la Banque d'Angleterre cette semaine, où l'on s'attend à ce qu'elle augmente ses taux pour la quatrième réunion consécutive.

BP Plc a gagné 1,2 % après que le bénéfice net trimestriel ait augmenté à 6,25 milliards de dollars, le plus élevé depuis plus d'une décennie, grâce aux excellents résultats du commerce du pétrole et du gaz, même si la société a enregistré une charge de 24 milliards de dollars après s'être retirée de la Russie en février.

Les mineurs ont chuté de 1,5 %, suivant une baisse des prix du cuivre et de l'aluminium, car les restrictions COVID-19 en Chine, principal consommateur, et la perspective de hausses agressives des taux américains ont alimenté les inquiétudes concernant la faiblesse de la croissance mondiale. [MET/L]

HSBC Holdings a gagné 1,2 % après que son principal actionnaire, le géant chinois de l'assurance Ping An, ait préconisé une scission de la banque dans le but d'améliorer les rendements.