L'indice blue-chip FTSE 100 a glissé de 0,1 % à 7 h 05 GMT, tandis que l'indice mid-cap FTSE 250 a ajouté 0,4 %.

L'inflation britannique a bondi le mois dernier à son taux annuel le plus élevé depuis 1982, mettant la pression sur le ministre des finances Rishi Sunak pour qu'il augmente l'aide aux ménages confrontés à une crise du coût de la vie qui s'aggrave.

La livre sterling a glissé après une récente hausse par rapport au dollar. [GBP/]

Parmi les actions individuelles, Burberry a augmenté de 2,3 % après avoir répondu aux attentes en matière de ventes et de bénéfice d'exploitation pour 2022, et a déclaré que ses perspectives dépendaient de la rapidité avec laquelle la Chine - son plus grand marché - se remettait du blocage du COVID-19.

Premier Foods, le fabricant des gâteaux M. Kipling et des cubes OXO, a augmenté de 3,4 % après avoir annoncé qu'il allait augmenter les prix de ses produits dans le cadre de plans visant à lutter contre l'inflation du coût des intrants.

La société de données de crédit Experian a chuté de 4 %, même si elle a affiché un bond de 34 % de son bénéfice annuel.