(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont clôturé en hausse jeudi, le FTSE 100 atteignant un nouveau record, soutenu par une décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt qui a eu une inclinaison pessimiste.

Lors de sa réunion de mai, le Comité de politique monétaire de la BoE a voté à une majorité de 7 contre 2 pour maintenir le taux d'intérêt à 5,25 %. Deux membres ont préféré réduire le taux de 0,25 point de pourcentage, à 5,00 %.

Sept membres, le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey, Sarah Breeden, Ben Broadbent, Megan Greene, Jonathan Haskel, Catherine Mann et Huw Pill ont voté en faveur du statu quo.

Swati Dhingra et Dave Ramsden, vice-gouverneur de la BoE, ont voté en faveur d'une réduction.

L'indice FTSE 100 a terminé en hausse de 27,30 points, soit 0,3 %, à 8 381,35 points. Le FTSE 250 a clôturé en hausse de 39,31 points, 0,2%, à 20 531,30, et l'AIM All-Share a terminé en hausse de 3,87 points, 0,5%, à 783,70.

Le Cboe UK 100 a augmenté de 0,4% à 837,33, le Cboe UK 250 a également gagné 0,4% à 17 820,39, et le Cboe Small Companies a grimpé de 0,3% à 16 039,15.

"Nous pensons que le [Comité de politique monétaire] a jeté les bases d'une baisse des taux en juin. Mais le chemin vers une baisse des taux à la fin du printemps devra passer par deux séries de données sur l'inflation et les salaires. De grosses surprises dans les prochaines données sur l'inflation pourraient retarder davantage le début d'un cycle d'assouplissement progressif, mais nous pensons que la barre des surprises hawkish est très haute étant donné les modifications apportées aux projections à court terme de la banque. Dans l'ensemble, nous continuons à penser que le comité de politique monétaire devrait procéder à trois réductions de taux d'un quart de point cette année (75 points de base), conformément à notre opinion de longue date", a commenté Sanjay Raja, analyste à la Deutsche Bank.

La Banque d'Angleterre s'est rapprochée jeudi d'une baisse des taux d'intérêt pour l'été, mais n'a pas voulu s'engager sur le fait qu'elle interviendrait dès le mois de juin.

"Les progrès que nous constatons dans les données économiques clés sont encourageants, mais nous n'en sommes pas encore au point de réduire les taux d'intérêt. Nous avons besoin de voir plus de preuves que l'inflation restera faible avant de pouvoir le faire", a déclaré la BoE.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la décision, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que "nous ne sommes pas encore en mesure de réduire les taux d'intérêt".

La livre sterling était cotée à 1,2511 USD en fin d'après-midi jeudi, se remettant d'une partie de la faiblesse qu'elle a montrée immédiatement après la décision de la BoE, plus élevée que 1,2495 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi.

Les actions sensibles aux taux d'intérêt ont également progressé à Londres. Le portail immobilier Rightmove a augmenté de 1,8 %, le constructeur de maisons Taylor Wimpey a grimpé de 1,7 % et l'agent immobilier Foxtons a grimpé de 5,8 %.

En Europe, le CAC 40 a progressé de 0,7 % à Paris et le DAX 40 de 1,0 % à Francfort, atteignant un niveau record.

L'euro s'échangeait à 1,0775 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers européens jeudi, plus haut que les 1,0749 USD de la fin de journée de mercredi. Contre le yen, le dollar était coté à 155,61 yens, en légère hausse par rapport à 155,55 yens.

À New York, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,5 %, l'indice S&P 500 était en hausse de 0,3 % et l'indice Nasdaq Composite a également augmenté de 0,3 %.

Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis ont augmenté au cours de la semaine écoulée, dépassant les prévisions du marché, selon les chiffres publiés jeudi, ce qui suggère que le marché du travail se refroidit.

Le Département du travail américain a déclaré que les demandes initiales d'assurance chômage s'élevaient à 231 000 au cours de la semaine du 4 mai, en hausse par rapport aux 209 000 de la semaine précédente. Le chiffre précédent a été révisé à la hausse à partir de 208 000.

La dernière lecture a dépassé le consensus du marché cité par FXStreet de 210 000. Il s'agit également du nombre le plus élevé de demandes initiales d'allocations chômage depuis la semaine du 26 août, lorsqu'elles s'élevaient à 234 000.

Nancy Vanden Houten, analyste chez Oxford Economics, a commenté : "La hausse d'une semaine des demandes initiales d'allocations chômage ne modifie pas notre prévision selon laquelle la Fed maintiendra sa politique inchangée jusqu'en septembre. La Fed se réjouit probablement des signes d'un nouvel assouplissement des conditions du marché du travail, qui contribuera à ralentir la croissance des salaires et l'inflation.

"À moins que le marché du travail ne s'affaiblisse considérablement, ce que nous ne prévoyons pas, les changements dans la politique de la Fed seront déterminés presque exclusivement par les lectures sur l'inflation. Nous pensons que la Fed a besoin d'une série de rapports montrant que l'inflation se dirige à nouveau vers une trajectoire durable de 2 % avant d'abaisser les taux d'intérêt".

Dans le FTSE 250, Harbour Energy a augmenté de 7,7 %.

La société pétrolière et gazière a déclaré que la production du premier trimestre s'élevait en moyenne à 172 000 barils d'équivalent pétrole par jour, en baisse par rapport aux 202 000 barils enregistrés l'année précédente.

Elle a proposé un dividende final de 13 cents US, en hausse par rapport aux 12 cents de l'année précédente, conformément à sa politique de dividende annuel de 200 millions USD et représentant une croissance d'environ 9 % par rapport à l'année précédente.

Linda Cook, présidente-directrice générale de Harbour Energy, a commenté l'événement : "Au cours du premier trimestre, nous avons continué à mener des opérations sûres et responsables, à maximiser la valeur de notre base de production au Royaume-Uni et à faire avancer nos projets de croissance organique. Dans le même temps, nous avons fait des progrès significatifs vers la finalisation de l'acquisition de Wintershall Dea, qui transformera notre portefeuille et la structure de notre capital et soutiendra un rendement amélioré et durable pour les actionnaires".

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Avon Protection a progressé de 4,2 %.

La société d'équipements de protection individuelle a déclaré avoir remporté un contrat du ministère britannique de la défense d'une valeur de 38 millions de livres sterling pour la fourniture continue de respirateurs d'usage général et de l'assistance en service associée.

Le contrat est d'une durée de quatre ans avec cinq périodes d'option supplémentaires de 12 mois.

Le pétrole Brent s'échangeait à 83,62 USD le baril jeudi en fin de journée, en hausse par rapport à 83,48 USD mercredi en fin de journée. L'or était coté à 2 332,88 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 317,69 USD de mercredi.

Le calendrier économique de vendredi comprend une lecture du produit intérieur brut britannique à 0700 BST.

Le calendrier des entreprises locales comprend les résultats du premier trimestre de la société mère de British Airways, International Consolidated Airlines Group.

