L'indice blue-chip a augmenté de 0,3 %, tandis que l'indice FTSE 250 midcap, axé sur le marché intérieur, a progressé de 0,4 %.

Les majors du pétrole BP Plc et Shell Plc ont chuté respectivement de 1 % et 0,7 %, les prix du pétrole ayant perdu plus de 3 $ après que la ville chinoise de Shanghai a lancé un verrouillage planifié en deux étapes pour contenir une flambée des infections au COVID-19. [O/R]

Le créancier HSBC Holdings, axé sur l'Asie, a ajouté 1,3 % et le fabricant de savon Dove Unilever a gagné 0,6 %, fournissant le plus grand coup de pouce au FTSE 100.

Alors que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine doivent avoir lieu en Turquie cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a insisté sur l'intégrité territoriale de son pays après avoir suggéré précédemment qu'il était prêt à un compromis.

Ted Baker a glissé de 3,4 % après que le détaillant de mode a rejeté deux propositions de rachat non sollicitées et non contraignantes de la société de capital-investissement Sycamore Partners Management pour une éventuelle offre en espèces.