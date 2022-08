Le FTSE 100 a augmenté de 0,3% à 0711 GMT et était en voie de réaliser un quatrième gain hebdomadaire consécutif, tandis que l'indice FTSE 250 midcap a glissé de 0,1%.

L'Office for National Statistics a déclaré que le produit intérieur brut du Royaume-Uni a diminué de 0,1 % au cours du trimestre de juin, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 0,3 %. Cependant, les données indiquent toujours une faiblesse croissante des secteurs de l'économie tournés vers les consommateurs, comme le commerce de détail et les restaurants, qui sont les plus exposés à une crise du coût de la vie qui s'aggrave.

Le fabricant de médicaments GSK a augmenté de 3,8 % après avoir perdu environ 16 % au cours des deux dernières séances en raison des inquiétudes liées à un litige américain portant sur un médicament contre les brûlures d'estomac contenant un agent cancérigène probable.

GSK a déclaré jeudi qu'il n'y a aucune preuve d'une association causale entre la thérapie avec le médicament contre les brûlures d'estomac, la ranitidine, et le développement du cancer chez les patients.

Flutter a gagné 7,1 % après que la plus grande société de paris en ligne au monde a déclaré qu'elle s'attendait à terminer l'année en avance sur 2021, à l'exclusion d'une dernière année de pertes attendues dans son activité américaine à croissance rapide.