* La confiance des consommateurs en mai est de -27 contre -30 le mois dernier.

* Smiths Group grimpe grâce à des prévisions annuelles optimistes

* C&C Group baisse dans le FTMC à cause d'une charge annuelle exceptionnelle.

* Le FTSE 100 en hausse de 0,3%, le FTSE 250 stable

19 mai (Reuters) - Le FTSE 100 britannique a progressé vendredi, les données montrant que la confiance des consommateurs britanniques a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois, ce qui a renforcé l'optimisme entourant les négociations sur le plafond de la dette aux Etats-Unis, bien que les gains aient été limités après que l'irlandais C&C Group a chuté à son plus bas niveau depuis 14 ans.

Le fabricant irlandais de boissons premium C&C Group a chuté de 16,9 % après que la société a prévu d'avoir un impact unique sur le bénéfice du groupe au cours de l'exercice 2024, car l'une des unités a été confrontée à des retards dans l'intégration d'un logiciel de gestion d'entreprise.

L'indice FTSE midcap est resté stable. L'indice FTSE 100 a augmenté de 0,3 % à 8h12 GMT, en passe de devenir positif pour la semaine.

Une enquête a montré que la confiance des consommateurs nationaux a augmenté en mai pour atteindre son plus haut niveau en 15 mois, les ménages ayant une vision plus positive de l'économie et de leurs finances.

"Les consommateurs sont un peu plus confiants dans le fait que nous pourrions éviter une récession et ils puisent davantage dans leurs économies", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"C'est relativement positif pour les marchés financiers, car cela pourrait indiquer que la lutte de la Banque d'Angleterre pour limiter la croissance des salaires pourrait porter ses fruits.

Les mines de métaux industriels et les entreprises du secteur de l'énergie ont gagné respectivement 1,1 % et 1 %, les prix des matières premières étant stimulés par les signes indiquant qu'un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine pourrait être conclu dès dimanche.

Les actions britanniques ont évolué dans des limites étroites cette semaine, les investisseurs ayant digéré une série de résultats d'entreprises mitigés au niveau national, dans un contexte international plus large de prudence concernant les négociations sur le plafond de la dette à Washington.

Le FTSE 100 est en passe de réaliser un gain hebdomadaire et le FTSE à moyenne capitalisation a enregistré une hausse de 0,6% depuis le début de la semaine.

Parmi les autres valeurs en hausse, Smiths Group Plc a augmenté de 0,8% après que le groupe industriel ait relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel pour la troisième fois en cinq mois.

Les actions de Burberry Group Plc ont chuté de 2,8 %, prolongeant les pertes subies mercredi lorsque le fabricant de marques de luxe a déclaré qu'il était actuellement confronté à un "défi" dans les Amériques.