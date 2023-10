(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient largement en hausse à la mi-journée jeudi, en dépit des mauvaises nouvelles pour le secteur de la construction au Royaume-Uni, alors que les investisseurs commençaient à s'adapter à l'idée que les taux d'intérêt sont plus élevés pour plus longtemps.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 38,58 points, soit 0,5%, à 7 451,03. L'indice FTSE 250 était en hausse de 164,77 points, soit 0,9 %, à 17 657,67. Quant à l'AIM All-Share, il n'a perdu que 0,15 point, à 695,06 points.

"De nombreux signes suggèrent que les banques centrales continueront à lutter contre l'inflation en maintenant les taux à un niveau élevé, mais beaucoup de gens semblent avoir été trop complaisants et s'attendaient à une baisse soudaine des taux. Le message étant désormais clair et net que cette situation est peu probable à court terme, les investisseurs peuvent avoir une certaine forme de certitude et repositionner leurs opérations en conséquence", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5% à 743,08, le Cboe UK 250 était en hausse de 1,0% à 15 375,71, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,6% à 12 935,69.

Les données d'enquête ont révélé jeudi que le secteur de la construction au Royaume-Uni est retombé dans la contraction le mois dernier.

L'indice S&P Global/Chartered Institute of Procurement & Supply des directeurs d'achat du secteur de la construction est tombé à 45,0 points, en forte baisse par rapport aux 50,8 points du mois d'août.

En franchissant la barre des 50 points, l'indice montre que le secteur a connu une baisse d'activité par rapport au mois précédent.

Il s'agit de la plus forte baisse de la production dans le secteur de la construction depuis mai 2020. La lecture du PMI était également nettement inférieure au consensus du marché de 49,9 cité par FXStreet.

Les analystes de Capital Economics ont déclaré que la faiblesse correspond à son point de vue selon lequel l'activité de construction et les prêts se détérioreront davantage alors que la politique monétaire stricte continue de mordre sur le reste de cette année.

À Londres, Imperial Brands a été le plus performant des valeurs vedettes, en hausse de 3,9 % à la mi-journée, après que le fabricant de cigarettes ait annoncé un rachat de 1,1 milliard de livres sterling et ait déclaré qu'il s'attendait à ce que les résultats de l'année soient conformes aux attentes.

La société a déclaré que, à taux de change constant et en incluant la Russie, le revenu net du tabac et des produits de nouvelle génération a augmenté d'un faible pourcentage à un chiffre au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 septembre.

Dans le même temps, Imperial a déclaré que la croissance de son bénéfice d'exploitation ajusté devrait s'être accélérée pour atteindre le "bas de la fourchette" de son chiffre moyen à un chiffre.

Russ Mould, d'AJ Bell, a déclaré que la mise à jour commerciale a aidé l'action à récupérer une partie des pertes subies mercredi lorsque le Premier ministre britannique Rishi Sunak a présenté des plans de répression du tabagisme et du vapotage.

M. Sunak a déclaré que l'âge légal pour acheter du tabac au Royaume-Uni devrait augmenter chaque année pour empêcher les jeunes de commencer à fumer, et il s'est également engagé à sévir contre la vente de vapes jetables aux enfants.

Il a déclaré lors de la conférence du parti conservateur à Manchester qu'"un jeune de 14 ans aujourd'hui ne pourra jamais légalement se voir vendre une cigarette" en vertu de la nouvelle législation en vigueur en Angleterre.

BP et Shell sont restés en bas de l'échelle du FTSE 100, alors que les actions ont suivi la baisse du prix du pétrole. BP a perdu 1,9 % et Shell 1,1 %.

Le baril de Brent était coté à 84,61 USD à la mi-journée à Londres jeudi, en baisse par rapport aux 87,91 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi.

Dans le FTSE 250, Volution a fait un bond de 14%, ce qui en fait le titre le plus performant de l'indice à la mi-journée.

Le concepteur et fabricant de solutions écoénergétiques pour la qualité de l'air intérieur a salué les "réglementations de plus en plus strictes" comme stimulant la demande pour son activité, alors qu'il a déclaré un paiement plus élevé après l'augmentation de son bénéfice annuel.

Pour l'exercice clos le 31 juillet, Volution a déclaré un bénéfice avant impôts de 48,8 millions de livres sterling, soit une hausse de 3,4 % par rapport aux 47,2 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,6 %, passant de 307,7 millions de livres sterling à 328 millions de livres sterling.

La société a noté que la demande sur le marché de la rénovation a été "soutenue" au cours de l'année, en particulier au Royaume-Uni où la demande sur le marché public de la rénovation, de l'entretien et de l'amélioration a bénéficié de la "sensibilisation accrue aux risques sanitaires associés à la moisissure et à la condensation".

Forte de ses solides résultats annuels, Volution a déclaré un dividende final de 5,5 pence par action, contre 5,0 pence l'année précédente. Cela porte le dividende total à 8,0 pence, soit 9,6 % de plus que les 7,3 pence de l'année précédente.

Ailleurs à Londres, Metro Bank a plongé de 22 % après avoir confirmé qu'elle continuait à évaluer les meilleurs moyens d'améliorer ses ressources en capital.

La banque challenger britannique répondait à un rapport du Financial Times publié mercredi, selon lequel Metro Bank cherchait à lever jusqu'à 600 millions de livres sterling, citant des personnes ayant connaissance du plan.

Les négociations ont eu lieu après que les autorités de régulation ont rejeté le mois dernier une demande de Metro visant à réduire les exigences en matière de capital liées à ses activités hypothécaires.

"La société évalue les mérites d'une série d'options, y compris une combinaison d'émission d'actions, d'émission de dettes et/ou de refinancement et de vente d'actifs. Aucune décision n'a été prise quant à la mise en œuvre de l'une ou l'autre de ces options", a déclaré Metro jeudi.

Les analystes de Shore Capital, Gary Greenwood et Vivek Raja, ont déclaré que soutenir une nouvelle levée de fonds pour la banque reviendrait à "jeter de l'argent par les fenêtres", car Metro "a déjà eu suffisamment de temps et d'opportunités pour s'en sortir et n'a pas été en mesure de le faire".

"Les investisseurs et les détenteurs d'obligations feraient donc mieux d'investir leur argent ailleurs", affirment les analystes.

En Europe, le CAC 40 à Paris était légèrement en baisse, tandis que le DAX 40 à Francfort était légèrement en hausse.

À New York, les actions ont été annoncées en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average a été annoncé en baisse de 0,2 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,2 % et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,1 %.

Le dollar n'a pas réussi à faire des gains substantiels jeudi suite à la publication de données "décevantes" sur l'emploi américain mercredi, qui ont montré que la croissance de l'emploi dans le secteur privé américain a ralenti de manière significative en septembre.

La livre était cotée à 1,2135 USD à la mi-journée jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2144 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'est établi à 1,0519 USD, en hausse par rapport à 1,0515 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 148,87 yens, un peu plus haut que les 148,83 yens.

Selon le rapport national sur l'emploi ADP, l'emploi dans le secteur privé a augmenté de 89 000 postes en septembre. En août, l'emploi dans le secteur privé a augmenté de 180.000 emplois, ce qui a été révisé à la hausse par rapport à 177.000.

Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades, a déclaré que cette augmentation "décevante" avait légèrement refroidi les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine avant la fin de l'année.

Les analystes ont toutefois prévenu que ces données ne constituaient qu'une partie de l'accumulation qui culminera avec la publication des chiffres de l'emploi non agricole vendredi.

Le rapport sur l'emploi devrait montrer une croissance de 170 000 emplois en septembre, en baisse par rapport aux 187 000 emplois du mois d'août.

M. Evangelista a déclaré que la "domination du dollar" de ces dernières semaines pourrait "facilement reprendre" si les chiffres de l'emploi non agricole reflétaient une plus grande résilience du marché du travail américain.

L'or était coté à 1 823,10 USD l'once à la mi-journée jeudi à Londres, en baisse par rapport aux 1 826,09 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi.

Encore à venir dans le calendrier économique de jeudi, les données sur les demandes continues de chômage aux États-Unis seront publiées à 1330 BST.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

