Les actions londoniennes ont ouvert en baisse ce mardi, pénalisées par les pertes de Glencore après la publication des résultats moroses du premier semestre, tandis que les données commerciales moroses de la Chine ont également affecté le secteur minier dans son ensemble.

L'indice FTSE 100 a baissé de 0,2% à 0709 GMT, Glencore ayant chuté de 3,0% après avoir déclaré que ses bénéfices avaient diminué de moitié au cours du premier semestre.

Le secteur des métaux industriels et des mines a baissé de 1,9%, après que les données aient montré plus tôt dans la journée que les importations et les exportations du principal consommateur, la Chine, ont chuté beaucoup plus rapidement que prévu en juillet, en raison d'une demande plus faible.

Le gestionnaire d'actifs abrdn a perdu 4,5 % et s'est retrouvé en queue de peloton du FTSE 100 après avoir fait état d'une baisse de ses actifs sous gestion.

L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 est resté stable, tandis que les valeurs bancaires ont perdu 0,8 %.

Le sentiment global sur les banques s'est dégradé après que Moody's ait réduit les notes de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille lundi et ait déclaré qu'elle pourrait déclasser certains des plus grands prêteurs du pays. (Reportage de Siddarth S et Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)