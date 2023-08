L'indice FTSE 100 de Londres a chuté mardi, pénalisé par des baisses dans le secteur minier après les résultats médiocres de Glencore au premier semestre et les données commerciales moroses de la Chine, tandis que les valeurs moyennes ont augmenté grâce à des bénéfices en hausse.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 0,3% à 0820 GMT, Glencore ayant chuté de 4,3% après avoir annoncé que ses bénéfices avaient diminué de moitié au premier semestre.

Le secteur des métaux industriels et des mines a baissé de 2,7%, atteignant son plus bas niveau depuis près d'un mois après que des données plus tôt dans la journée aient montré que les importations et les exportations du principal consommateur, la Chine, ont chuté beaucoup plus rapidement que prévu en juillet, en raison d'une demande plus faible.

"L'histoire de la Chine pèse sur les mineurs et les entreprises de ressources brutes en général", a déclaré Stuart Cole, économiste macroéconomique en chef chez Equiti Capital. "La reprise chinoise tant espérée ne s'est pas produite, ce qui supprime une source importante de demande de matières premières.

Le gestionnaire d'actifs abrdn a glissé de 8,8 % à la dernière place du FTSE 100 après avoir fait état d'une baisse de ses actifs sous gestion.

Les valeurs bancaires ont perdu 0,5 %, le sentiment global sur les banques s'étant dégradé après que Moody's ait abaissé les notes de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille lundi et ait déclaré qu'elle pourrait abaisser la note de certains des plus grands prêteurs du pays.

"L'abaissement de la note de ces quelques banques a suffi à raviver les craintes que la crise bancaire américaine n'ait pas disparu", a déclaré M. Cole d'Equiti.

L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 a progressé de 0,1 %, TI Fluid Systems ayant bondi de 16,6 % pour atteindre la tête de l'indice, le fabricant de systèmes de stockage de fluides automobiles ayant annoncé un plan de rachat et une politique de dividendes améliorée.

Les actions de la société sont en passe de réaliser leur plus forte hausse en pourcentage sur une journée, tandis que l'indice plus large du secteur automobile a bondi de 2,8 %.

Les actions du gestionnaire de fonds Quilter ont bondi de 10,9 % après avoir enregistré une hausse des recettes au premier semestre. (Reportage de Siddarth S et Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Sonia Cheema)