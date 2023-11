(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a connu un début de semaine incertain, avec des baisses de prix pour les mineurs, les majors pétrolières et les actions exposées à la Chine qui ont envoyé le benchmark des grandes capitalisations dans le rouge avant le lundi après-midi.

L'indice FTSE 100 a perdu 17,74 points, soit 0,2 %, à 7 470,46. Le FTSE 250 a progressé de 9,29 points, soit 0,1 %, à 18 467,39, et l'AIM All-Share n'a gagné que 0,33 point à 717,23.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,3 % à 745,67, le Cboe UK 250 a légèrement augmenté de 0,1 % à 16 014,51, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,2 % à 13 421,54.

En Europe, le CAC 40 à Paris a baissé de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a cédé 0,2 %.

Les données chinoises décevantes, ainsi que les titres négatifs sur le secteur immobilier en difficulté, ont entraîné un manque d'enthousiasme de la part du FTSE 100 ce lundi.

La croissance des bénéfices industriels des entreprises chinoises s'est ralentie le mois dernier, selon les chiffres du Bureau national des statistiques.

Selon le Bureau national des statistiques, les bénéfices industriels ont augmenté de 2,7 % en octobre par rapport à l'année précédente, "réalisant une croissance positive pendant trois mois consécutifs, et l'efficacité des entreprises industrielles a continué à s'améliorer". Toutefois, la croissance s'est nettement ralentie par rapport à la hausse d'environ 12 % enregistrée en septembre.

Les bénéfices industriels ont diminué de 7,8 % en glissement annuel au cours de la période de 10 mois. Le rythme du déclin s'est ralenti par rapport aux 9,0 % observés au cours des neuf premiers mois de 2023.

Dans la seule industrie minière, les bénéfices ont baissé de 20 % en glissement annuel sur les dix mois.

La police chinoise a ouvert une enquête sur Zhongzhi Enterprise Group après que le géant financier criblé de dettes se soit déclaré insolvable.

La police de Pékin, où le groupe a son siège, a déclaré samedi en fin de journée avoir ouvert une enquête sur des "infractions présumées" non précisées, ajoutant qu'elle avait pris des mesures à l'encontre de plusieurs suspects.

Zhongzhi s'est déclaré insolvable mercredi, ses arriérés étant estimés à près de 66 milliards de dollars, selon une lettre aux investisseurs citée par les médias locaux.

Pendant le boom de l'immobilier en Chine, de nombreux promoteurs ont fait appel à Zhongzhi pour financer leurs projets.

"Les inquiétudes renouvelées concernant les perspectives de l'économie chinoise ont ébranlé les marchés mondiaux au début de la nouvelle semaine de négociation. Il y a eu un ralentissement de la croissance des bénéfices industriels de la Chine en octobre, ce qui a amené les marchés à spéculer sur le fait que son gouvernement devra prendre une nouvelle mesure de relance pour éviter que l'économie ne s'effondre", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Le minier Rio Tinto a perdu 0,5 %, la Chine étant un acheteur majeur de minéraux. Le prêteur HSBC, axé sur l'Asie, a cédé 0,4 %, tandis que l'assureur Prudential a baissé de 0,9 %.

À la veille d'une semaine importante pour les marchés pétroliers, le prix du Brent était en baisse, ce qui a entraîné une diminution des actions des grandes compagnies pétrolières. BP a baissé de 0,6 % et Shell de 1,0 %. À Paris, TotalEnergies était en baisse de 0,4 %.

Le baril de pétrole Brent valait 79,53 USD en début d'après-midi, contre 81,47 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi.

"Le pétrole brut est en passe d'enregistrer deux pertes mensuelles consécutives, avec des prix en baisse d'environ 20 % par rapport au sommet atteint à la fin du mois de septembre. Cette baisse est due à des signes d'augmentation de l'offre des pays non membres de l'Opep, à l'augmentation des stocks américains et à l'affaiblissement de la prime générée par la guerre entre Israël et le Hamas. Par ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que le marché redeviendra excédentaire l'année prochaine", a commenté James McCormack, analyste chez Cavendish.

Le cartel Opec+ se réunira jeudi. La réunion était initialement prévue pour dimanche, avant d'être reportée.

L'once d'or s'échangeait à 2 012,04 dollars lundi en début d'après-midi à Londres, contre 1 999,98 dollars vendredi en fin de journée. Le mineur d'or Fresnillo a été le plus performant du FTSE 100, avec une hausse de 5,9 %.

Soutenu par un dollar plus faible, l'or a atteint 2 018,15 USD lundi, son niveau le plus élevé depuis la mi-mai.

La livre est passée de 1,2605 USD vendredi à 1,2617 USD lundi à la mi-journée, alors que le billet vert a connu un début de semaine mitigé. L'euro est passé de 1,0935 USD à 1,0947 USD. Face au yen, le dollar s'est affaibli à 149,07 yens contre 149,59 yens.

Les analystes d'ING ont commenté : "Au début d'une semaine calme en termes de données, le dollar oscille près de ses plus bas récents. Cependant, nous ne pensons pas qu'il s'agisse encore du début du grand retournement cyclique à la baisse du dollar que nous prévoyons pour l'année prochaine. Au contraire, la baisse de la volatilité et la fermeté des rendements américains à court terme devraient permettre au dollar de se maintenir à son niveau actuel".

Rightmove a fait un bond de 5,4 %. Le portail immobilier a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires avait "continué à dépasser légèrement les attentes du consensus" depuis la publication des résultats du premier semestre en juillet. Et ce, malgré "l'incertitude du marché de l'immobilier".

Le revenu moyen par annonceur a été supérieur aux prévisions. Son ARPA devrait croître entre 112 et 116 livres sterling en 2023, ce qui est supérieur à sa prévision précédente de 103 à 105 livres sterling. En 2022, son ARPA s'élevait à 1 314 GBP. Ses perspectives de croissance globale du chiffre d'affaires se situent dans une fourchette de 8 à 10 %.

Elle prévoit une croissance du bénéfice d'exploitation sous-jacent de 7 à 8 %. En 2022, elle a réalisé un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 245,4 millions de livres sterling, pour un chiffre d'affaires de 332,6 millions de livres sterling.

En outre, elle a fixé pour 2028 un objectif de chiffre d'affaires de plus de 600 millions de livres sterling, avec un bénéfice d'exploitation sous-jacent de plus de 420 millions de livres sterling.

Entain a été le plus mauvais élève du FTSE 100, avec une baisse de 2,3 %, après que Goldman Sachs a doublement rétrogradé le bookmaker de "acheter" à "vendre".

Johnson Matthey a toutefois reçu une double augmentation de la part de Bank of America. La banque d'investissement évalue maintenant l'entreprise de produits chimiques spécialisés à "acheter", alors qu'elle était auparavant à "sous-performer". Les actions de Johnson Matthey ont augmenté de 3,8 %, ce qui en fait la meilleure performance du FTSE 250.

Ailleurs, Frontier Developments a perdu 19 %. Le développeur et éditeur de jeux vidéo basé à Cambridge pense qu'il ne répondra plus aux attentes du marché en matière de revenus, en raison d'une "performance de vente plus faible que prévu" du titre Realms of Ruin.

Frontier s'attendait à générer 108 millions de livres sterling de recettes pour l'exercice clos le 31 mai, ce qui aurait représenté une hausse d'environ 3,3 % par rapport aux 104,6 millions de livres sterling de l'exercice 2023. Elle s'attend désormais à des recettes annuelles comprises entre 80 et 95 millions de livres sterling, soit, au pire, une baisse d'environ 24 % d'une année sur l'autre.

Toujours à venir lundi, il y a une lecture des ventes de maisons neuves aux États-Unis à 1500 GMT.

Les actions à New York ont été appelées à la baisse avant les données. Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont en baisse de 0,1%.

Le calendrier économique de lundi est léger, mais les données sur l'inflation prennent le devant de la scène jeudi. Il y a une lecture de l'indice des prix à la consommation de la zone euro jeudi, avant la dernière jauge des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, la mesure inflationniste préférée de la Réserve fédérale.

Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management, a qualifié les données PCE de jeudi de "test décisif pour les paris sur une baisse des taux".

"Les prochaines mises à jour de l'inflation aux États-Unis et en Europe devraient être des éléments importants de l'agenda macroéconomique de la semaine à venir. Ces chiffres pourraient renforcer les spéculations du marché concernant un changement potentiel de politique monétaire en 2024 visant à prévenir un resserrement involontaire par le biais du canal du taux directeur réel", a ajouté M. Innes.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

