* Les prix de l'immobilier domestique augmentent en mai

* Le Royaume-Uni réduit sa participation dans NatWest, les actions grimpent

* Dechra Pharma en baisse après un avertissement sur les bénéfices

* Les négociations sur le plafond de la dette américaine vont reprendre après une impasse

22 mai (Reuters) - L'indice britannique des valeurs vedettes a légèrement progressé lundi, l'action NatWest ayant augmenté après avoir accepté de racheter au gouvernement 1,3 milliard de livres (1,6 milliard de dollars) de ses actions, bien que l'incertitude persistante concernant l'impasse sur le plafond de la dette américaine ait pesé sur l'humeur générale.

Le FTSE 100 a augmenté de 0,3 %, avec les valeurs bancaires en tête.

Le groupe britannique NatWest Group Plc, soutenu par l'État, a légèrement augmenté de 0,8 % après avoir accepté de racheter certaines actions au gouvernement, se rapprochant ainsi de la propriété privée, 15 ans après avoir été renfloué lors de la crise financière mondiale.

"Cette décision ne change pas grand-chose à NatWest, mais elle est symbolique. La suppression des stabilisateurs gouvernementaux est un signe clair que la banque entre dans un nouveau chapitre", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste en chef des actions chez Hargreaves Lansdown.

Standard Chartered a augmenté de 2,4 % après que Bank of America a relevé le titre de "neutre" à "achat". Le secteur bancaire a ajouté 0,7 %.

Les actions cotées au Royaume-Uni ont évolué dans des fourchettes étroites depuis la fin du mois d'avril, les investisseurs ayant digéré les résultats mitigés des entreprises, l'affaiblissement des perspectives pour les actions liées aux matières premières et l'impasse concernant l'accord sur le plafond de la dette américaine.

Entre-temps, les données sur l'inflation britannique attendues mercredi pourraient aider à déterminer si la Banque d'Angleterre continuera à augmenter ses taux d'intérêt.

Le FTSE 250 à moyenne capitalisation est resté stable, plombé par une baisse de 7,0 % de Dechra Pharmaceuticals PLC après que l'entreprise de soins vétérinaires a réduit ses prévisions pour son bénéfice d'exploitation annuel sous-jacent.

Kainos Group Plc a augmenté de 2,3 % après que la société de logiciels a déclaré qu'elle s'attendait à une forte croissance de ses ventes annuelles et de ses nouvelles réservations.

Le secteur de l'immobilier a augmenté de 0,4 %, les données montrant que les prix des maisons ont augmenté en mai plus qu'au cours de tout autre mois de l'année, grâce à de meilleures perspectives économiques et à des taux hypothécaires plus stables, selon le site web immobilier Rightmove. (1 $ = 0,7923 livre) (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Nivedita Bhattacharjee)