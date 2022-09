L'indice blue-chip FTSE 100 a augmenté de 0,6% à 07:05 GMT, et se dirigeait vers son deuxième gain hebdomadaire consécutif.

Les majors pétrolières BP et Shell ont grimpé de 1,1 % et 0,7 %, respectivement, tandis que les mineurs ont augmenté de 3,3 %, suivant la fermeté des prix des matières premières. [O/R] [MET/L]

La Reine Elizabeth, le monarque britannique qui a régné le plus longtemps, la figure de proue de la nation et une présence imposante sur la scène mondiale pendant sept décennies, est décédée paisiblement dans sa maison en Ecosse jeudi.

L'indice des valeurs moyennes à dominante domestique a gagné 0,6 % et devait terminer la semaine en hausse de 0,7 %.

Royal Mail a progressé de 0,6 %, après avoir déclaré qu'il n'était pas impliqué dans les discussions avec une société de capital-investissement concernant une vente potentielle du groupe postal, dans un contexte de conflit avec son principal syndicat au sujet des salaires.