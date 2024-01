L'indice britannique FTSE 100 a légèrement progressé mercredi, grâce à la hausse des actions du secteur des soins personnels, tandis que les investisseurs attendaient les minutes de la réunion de décembre de la Réserve fédérale pour évaluer la voie à suivre en matière de taux d'intérêt mondiaux.

L'indice FTSE 100 a augmenté de 0,3% à 0814 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 est resté stable.

Le secteur des soins personnels, des médicaments et des épiceries a été le plus grand gagnant, augmentant de 1,0% à un plus haut de près de huit semaines, tandis que les mineurs de métaux précieux ont glissé de 0,7%.

Les chefs d'entreprise britanniques sont devenus plus pessimistes quant aux perspectives de l'économie du pays et retiennent leurs décisions d'investissement, selon l'indice de confiance de l'Institute of Directors (IoD).

Entain a pris la tête du FTSE 100, avec un bond de 2,2 %, après que la société de paris sportifs a nommé le fondateur d'Eminence Capital, Ricky Sandler, en tant que directeur non exécutif au sein de son conseil d'administration.

GSK Plc a gagné 1,8%, après que Jefferies ait relevé la note de l'action de "Hold" à "Buy", tout en augmentant son objectif de prix.

Tous les regards seront tournés vers les minutes de la réunion de décembre de la Fed, attendues à 19h00 GMT, qui donneront plus d'indices aux investisseurs sur la date à laquelle la banque centrale américaine peut commencer à réduire les taux d'intérêt.