(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient largement en baisse à la mi-journée mercredi, alors que les investisseurs attendaient avec nervosité deux données clés sur l'inflation américaine, bien que le FTSE 100 ait progressé grâce à des gains parmi ses valeurs de services publics.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 13,51 points, soit 0,2 %, à 7 641,72. Dans le même temps, le FTSE 250 a perdu 74,52 points, soit 0,4 %, à 17 893,15, et l'AIM All-Share a perdu 1,52 point, soit 0,2 %, à 696,57.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 763,00, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,4% à 15 584,86, et le Cboe Small Companies était en légère hausse à 13 263,95.

Le dernier indice américain des prix à la production sera publié à 1330 BST mercredi. L'indice des prix à la consommation suivra un jour plus tard.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que les chiffres seront un "test" de l'attitude optimiste de la Réserve fédérale américaine, alors que des "bruits persistants" au sein de la banque centrale américaine indiquent que la nécessité d'augmenter les taux d'intérêt n'existe plus.

"Les prix à la production sont souvent un indicateur avancé de l'augmentation du coût des biens de consommation et constituent donc un canari dans la mine de charbon pour toute résurgence des pressions inflationnistes", a-t-il expliqué.

Selon le consensus cité par FXStreet, les marchés s'attendent à ce que l'inflation des prix à la production augmente de 1,6 % sur une base annuelle en septembre, sans changement par rapport au mois d'août. Parallèlement, l'inflation des prix à la consommation devrait diminuer à 3,6 % sur une base annuelle en septembre, contre 3,7 % en août.

Si les chiffres s'avèrent plus élevés que prévu, ils pourraient jeter un froid sur les espoirs que les taux d'intérêt de la plus grande économie du monde ont atteint leur maximum.

À Londres, les valeurs des services publics ont été parmi les plus performantes du FTSE 100 à la mi-journée mercredi. United Utilities, Severn Trent et SSE ont tous augmenté de 1,1 %, tandis que Centrica et National Grid ont augmenté de 0,6 % et 0,8 %, respectivement.

Pendant ce temps, Burberry, en baisse de 2,9 % à la mi-journée, se situe dans le bas de l'indice des valeurs vedettes. Le titre a été touché par une lecture négative de LVMH, qui était en baisse de 6,2% à Paris.

LVMH a été le premier des grands détaillants de luxe à publier ses résultats trimestriels mardi, et a déclaré que sa croissance avait considérablement ralenti au troisième trimestre de l'année dans des conditions de marché difficiles.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires total du troisième trimestre 2023 s'élevait à 19,96 milliards d'euros, soit une croissance organique de 9 % en glissement annuel. La progression s'est toutefois ralentie par rapport à la hausse de 17 % en glissement annuel enregistrée aux premier et deuxième trimestres.

Pierre Veyret, analyste technique chez ActivTrades, a déclaré que les résultats plus faibles que prévu ont lancé la nouvelle saison des résultats sur un "pied moins optimiste que beaucoup l'espéraient" et ont pesé lourdement sur le CAC 40 à Paris, qui a chuté de 0,5 % mercredi après-midi.

Ailleurs dans les actions européennes, le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1% après que les chiffres définitifs de l'Office fédéral des statistiques aient confirmé que l'inflation des prix à la consommation en Allemagne s'est ralentie pour atteindre son plus bas niveau depuis le début de la guerre en Ukraine en septembre.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,5 % en septembre par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse annuelle de 6,1 % enregistrée en août et confirme une estimation antérieure.

Dans le FTSE 250, FirstGroup a bondi de 3,9 % après avoir déclaré que la demande des passagers était plus forte que prévu au cours de la première moitié de son exercice financier et a déclaré que son bénéfice d'exploitation annuel pourrait être jusqu'à 20 millions de livres sterling plus élevé que prévu en conséquence.

La société de transport a déclaré que l'augmentation des voyages d'agrément pendant l'été a entraîné une demande plus forte que prévu pour ses opérations de libre accès à First Rail. Parallèlement, dans sa division First Bus, FirstGroup a déclaré que les échanges ont été légèrement supérieurs aux attentes tout au long du semestre qui s'est achevé le 30 septembre.

Par conséquent, FirstGroup s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté soit d'environ 14 à 20 millions de livres sterling plus élevé que prévu, et que le bénéfice attribuable ajusté soit d'environ 7 à 10 millions de livres sterling plus élevé.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 25 mars, le bénéfice d'exploitation ajusté de FirstGroup s'est élevé à 161 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice attribuable ajusté a été de 82,1 millions de livres sterling.

Ailleurs à Londres, Marston's a perdu 4,3 %, bien que la chaîne de pubs ait annoncé une hausse de 11 % de ses ventes au détail au cours de l'exercice clos le 30 septembre, après qu'un milieu d'été pluvieux au Royaume-Uni ait fait place à un beau mois de septembre.

En ce qui concerne les coûts, Marston's a déclaré avoir fixé ses coûts énergétiques pour l'exercice 2024, ainsi qu'une "proportion significative" de ses coûts de nourriture et de boissons. L'entreprise a également réduit les frais de personnel du siège social de 5 millions de livres sterling, dont les bénéfices se feront surtout sentir à partir de l'exercice 2024.

Marston's vise une amélioration d'au moins 200 points de base de sa marge bénéficiaire au cours des deux ou trois prochaines années, dont 50 points provenant des réductions de coûts déjà réalisées.

Il y a deux ans, nous avons défini notre vision et notre stratégie avec l'objectif clair de créer une entreprise simplifiée de pubs de haute qualité, principalement en banlieue, avec une exposition minimale aux centres-villes où la demande est plus volatile", a déclaré le directeur général Andrew Andrea, qui a ajouté : "Les avantages de cette stratégie sont aujourd'hui perceptibles dans le monde entier : "Les avantages de cette stratégie commencent à se faire sentir.

Sur l'AIM, Eneraqua Technologies a plongé de 57 % après que le fournisseur de solutions d'efficacité énergétique et de gestion de l'eau a annoncé qu'il avait enregistré une perte intermédiaire, en raison de la hausse des coûts, et qu'il avait mis en garde contre une "réduction importante" de la rentabilité pour l'ensemble de l'année.

La société a enregistré une perte avant impôts de 441 000 GBP au cours du semestre clos le 31 juillet, contre un bénéfice de 3,0 millions GBP l'année précédente, en raison d'une augmentation de 20 % du coût des ventes et de 31 % des frais administratifs. L'augmentation des coûts a compensé la croissance du chiffre d'affaires de 7,4 %, qui a atteint 26 millions de livres sterling.

Le directeur général, Mitesh Dhanak, a prévenu que l'entreprise serait confrontée à deux vents contraires à l'avenir : Les pressions budgétaires "continues et accrues" sur le gouvernement local et le changement "inattendu" de la politique du gouvernement britannique en ce qui concerne la neutralité des nutriments nets.

Ces vents contraires ont conduit à des discussions sur le ralentissement de l'exécution des projets et le report des travaux sur le prochain exercice financier, a expliqué le PDG. En conséquence, l'entreprise s'attend désormais à une "réduction importante" de ses revenus et de sa rentabilité au cours de l'exercice 2024.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse mercredi. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,2 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,3 %.

Le fabricant allemand de sandales Birkenstock fera son entrée à la bourse de New York mercredi, avec une valorisation de 8,6 milliards de dollars. Birkenstock a fixé le prix de son action à 46 USD. Au total, 32,26 millions d'actions ordinaires seront proposées dans le cadre de son introduction en bourse, sous le symbole BIRK.

L'introduction en bourse marque une nouvelle étape, deux ans seulement après que les héritiers de Birkenstock ont vendu une participation majoritaire au groupe de capital-investissement L Catterton et au fonds de holding familial du magnat français du luxe Bernard Arnault.

La livre sterling était cotée à 1,2285 USD à midi mercredi à Londres, contre 1,2270 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'est établi à 1,0602 USD, pratiquement inchangé par rapport à 1,0606 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 148,69 yens, en baisse par rapport à 148,74 yens.

Le pétrole Brent était coté à 87,42 USD le baril mercredi à la mi-journée à Londres, en baisse par rapport aux 87,50 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'or était coté à 1 873,63 USD l'once, en hausse par rapport à 1 859,73 USD.

Dans le calendrier économique, le compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale américaine sera publié à 19h00 BST.

