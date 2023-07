(Alliance News) - Le FTSE 100 à Londres a progressé lundi, alors que les investisseurs se sont remis de quelques données chinoises médiocres et se sont tournés vers les chiffres de l'inflation américaine attendus mercredi.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 16,85 points, soit 0,2%, à 7 273,79. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 23,99 points, soit 0,1%, à 18 027,96, et l'AIM All-Share a clôturé en baisse de 0,4%, soit 2,99 points, à 738,72.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,3% à 725,29, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,2% à 15 792,54, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,5% à 13 434,23.

En Chine, des chiffres inattendus sur l'inflation chinoise ont dépeint lundi une image déconcertante de la faiblesse de l'économie du pays, renforçant les arguments en faveur d'une relance économique.

L'indice des prix à la consommation pour le mois de juin est resté stable, en baisse par rapport aux 0,2 % observés en mai, selon le Bureau national des statistiques, et s'est avéré pire que prévu en raison du ralentissement de la demande intérieure.

Les prix à la production - qui mesurent le coût des marchandises à la sortie de l'usine - ont chuté de 5,4 % en glissement annuel, après une baisse de 4,6 % en mai. Les économistes interrogés par Bloomberg s'attendaient à ce que les prix baissent de 5 %.

"La perte continue de puissance de l'économie chinoise inquiète les investisseurs, avec des prix à la consommation qui stagnent", a déclaré Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Les données sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis sont attendues mercredi à 13h30 (heure française). Elles pourraient donner des indications sur la décision de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d'intérêt ce mois-ci.

Ces données suivront le rapport sur l'emploi américain de vendredi. Selon le Bureau américain des statistiques du travail, le nombre total d'emplois salariés non agricoles a augmenté de 209 000 en juin, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse révisée de 306 000 en mai.

Le chiffre de juin est inférieur aux attentes. Selon le consensus cité par FXStreet, 225 000 emplois devraient être ajoutés le mois dernier.

Les données ont été publiées un jour après que les chiffres de l'entreprise de traitement des salaires ADP ont montré que l'emploi dans le secteur privé américain a augmenté de près d'un demi-million d'emplois. L'emploi a augmenté de 497 000 en juin, contre 278 000 en mai.

"Le rapport sur l'emploi n'était pas assez faible pour dissuader la Fed d'augmenter son taux de change en juillet, je ne pense pas", estime Fawad Razaqzada, analyste chez City Index et FOREX.com.

La livre était cotée à 1,2828 dollar à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en légère baisse par rapport à 1,2832 dollar à la clôture des marchés boursiers vendredi.

L'euro se situait à 1,0984 USD à la clôture des marchés européens lundi, en hausse par rapport à 1,0949 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 141,52 yens, en baisse par rapport à 142,27 yens.

Sur le FTSE 100, BT a perdu 0,1%.

L'entreprise de télécommunications basée à Londres a annoncé la démission de son directeur général, Philip Jansen.

Jansen a déclaré qu'il quitterait son poste au moment opportun, au cours des 12 prochains mois.

Depuis son arrivée chez BT, M. Jansen a remodelé l'entreprise en annonçant une réduction des effectifs de 55 000 personnes d'ici à la fin de la décennie et en investissant dans le haut débit, l'objectif étant de connecter 25 millions de foyers d'ici à la fin de 2026.

"Malheureusement, on ne se souviendra pas de Jansen comme de la personne qui a redonné vie à BT. Aujourd'hui, l'entreprise est toujours le mastodonte lent et grinçant qu'elle était avant qu'il ne la rejoigne. Les bénéfices devraient s'inverser au cours de cet exercice financier et montrer une progression minime au cours des deux années suivantes", a déclaré Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Les actionnaires ont beaucoup souffert : plus de 10 milliards de livres sterling ont été effacés de la valeur de l'entreprise sous la direction de Jansen, et BT est maintenant détenue à près d'un quart par un milliardaire français qui a profité de la faiblesse du cours de l'action pour se constituer une participation stratégique.

Les sociétés de services d'eau cotées au FTSE 100 étaient en hausse, après l'annonce d'une injection de liquidités dans Thames Water. Severn Trent et United Utilities ont terminé en hausse de 1,7 % et 1,0 %, respectivement.

Thames Water Utilities a déclaré que ses actionnaires avaient accepté d'injecter 750 millions de livres sterling supplémentaires, mais a averti que 2,5 milliards de livres sterling supplémentaires seraient nécessaires d'ici 2030, alors que le fournisseur d'eau se débat avec une montagne de dettes de 14 milliards de livres sterling.

Thames Water a déclaré que l'accord de financement initial jusqu'à la fin du mois de mars 2025 est une "étape majeure", bien qu'il soit inférieur au milliard de livres sterling attendu, et la société a admis qu'un soutien "considérablement" plus important sera nécessaire dans les années à venir pour que son redressement puisse être réalisé.

Thames Water est le plus grand fournisseur d'eau du Royaume-Uni, avec 15 millions de clients, desservant les ménages de Londres et du Sud-Est.

Parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres, DWF a fait un bond de 34 % à 87,80 pence. Elle a confirmé un rapport de Bloomberg selon lequel elle était en pourparlers avec Inflexion Private Equity Partners en vue d'un rachat potentiel.

L'entreprise juridique basée à Manchester a déclaré que l'offre potentielle porterait sur un montant total de 100 pence par action. Ce montant pourrait comprendre 97 pence en espèces et un dividende spécial de 3 pence pour les six mois se terminant le 30 avril.

Le montant total de l'offre représente une prime de 53 % par rapport au cours de clôture de vendredi, qui était de 65,5 pence.

"Les discussions entre DWF et Inflexion sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'une offre sera faite, même si les conditions préalables sont satisfaites ou levées", a déclaré la société.

Dans ce contexte, Liberum a relevé sa note de "vente" pour DWF à "conserver". Il a doublé son prix cible de 50 à 100 pence.

"Les actions se négocient avec une décote par rapport au prix de l'offre potentielle, ce qui reflète les risques de l'opération en raison de l'annonce forcée et du nombre de parties prenantes impliquées ; les investisseurs pourraient être avisés de vendre dans le cadre de la force du prix de l'action. L'offre potentielle d'Inflexion indique un regain d'intérêt pour le secteur des services professionnels et nous considérons qu'un certain nombre d'entreprises sont vulnérables", ont déclaré James Allen et Nick Anderson de Liberum.

Sur l'AIM, Totally a plongé de 25 %, après que la société a annoncé une baisse de ses revenus et de ses bénéfices pour l'année à venir.

Totally fournit des services de santé de première ligne au Royaume-Uni et en Irlande.

La société a annoncé une perte avant impôts de 1,8 million de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, contre 1,3 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires de l'année a augmenté de 6,5 %, passant de 127,4 millions de livres sterling à 135,7 millions de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, Totally a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus de l'année à venir soient inférieurs à ceux de l'année écoulée, dans un contexte de conditions d'exploitation "de plus en plus difficiles".

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont terminé en hausse de 0,5 %.

À New York, les actions étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, l'indice Dow Jones Industrial Average progressant de 0,5 %, l'indice S&P 500 de 0,1 % et l'indice Nasdaq Composite était stable.

Le pétrole Brent était coté à 78,48 USD le baril à la clôture des marchés de Londres lundi, en hausse par rapport aux 75,23 USD de la fin de journée de vendredi. L'or était coté à 1 923,22 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en hausse par rapport à 1 909,01 USD à la clôture de vendredi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mardi, il y aura une déclaration commerciale de la société de produits vétérinaires Dechra Pharmaceuticals, ainsi que les résultats annuels de la société de redressement d'entreprises Begbies Traynor Group.

Le calendrier économique pour mardi comprend un taux de chômage au Royaume-Uni et des données sur l'inflation en Allemagne à 0700 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

