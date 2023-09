L'indice britannique FTSE 100 a progressé mardi après qu'un rapport mitigé sur l'emploi ait indiqué que la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait être proche de la fin de son cycle de hausse des taux d'intérêt, bien qu'une chute des actions du producteur d'emballages Smurfit Kappa ait limité les gains.

L'indice FTSE 100, fortement exportateur, a grimpé de 0,5% à 0836 GMT, gagnant pour la quatrième journée consécutive, tandis que la livre sterling a baissé de 0,2% par rapport au dollar.

Le taux de chômage en Grande-Bretagne a augmenté à 4,3 % au cours des trois mois jusqu'en juillet, contre 4,2 % un mois plus tôt, indiquant un ralentissement du marché du travail.

Toutefois, les salaires hors primes ont augmenté de 7,8 % par rapport à l'année précédente, ce qui est conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters.

"Nous recevons des messages contradictoires et contradictoires et c'est pourquoi il sera très difficile pour la BoE de prendre une décision sur la trajectoire des taux", a déclaré Anthi Tsouvali, stratège multi-actifs chez State Street Global Markets.

Il s'agit toutefois d'un nouveau mois record pour la croissance des salaires, ce qui, selon la plupart des investisseurs, incitera la BoE à relever à nouveau ses taux d'intérêt le 22 septembre, de 5,25 % à 5,5 %, peut-être pour la dernière fois dans le cadre du cycle actuel.

Les traders parient sur une probabilité de 78 % que la BoE relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de septembre.

Les actions d'Associated British Foods ont augmenté de 5,1 % pour atteindre la tête de l'indice de référence après que le propriétaire de Primark ait augmenté ses perspectives de bénéfices pour l'année entière pour la deuxième fois en quatre mois.

AstraZeneca s'est redressé pour gagner 1,3 % après avoir chuté de plus de 4 % au cours de la séance précédente, le fabricant de médicaments ayant semblé minimiser les spéculations sur l'avenir de son PDG.

Le plus grand producteur européen de papier et d'emballages, Smurfit Kappa, et son rival américain WestRock ont accepté de fusionner, créant ainsi la plus grande société de papier et d'emballages cotée en bourse au monde, d'une valeur de près de 20 milliards de dollars.

Les actions de Smurfit Kappa cotées à Londres ont chuté de 10,3 %.

Les valeurs moyennes ont augmenté de 0,2 %, stimulées par une hausse de 3,4 % des actions de Watches of Switzerland. (Reportage de Siddarth S à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi et Janane Venkatraman)